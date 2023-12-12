#194 / Octubre 2019Ver números anteriores
Control alimentario: transparencia cero
En este número
Eliminar trabas a las empresas desprotege a los consumidores|Rodríguez Lázaro, experto en Listeria: «La seguridad alimentaria no puede basarse en una acción reactiva»|Sonrisas forzadas para alimentar la industria de la felicidad|Financiar la vareniclina o cómo quedarse a medio gas|Crónica Consumerista|Uber y su publicidad viciada|Virginia P. Alonso: «El periodismo tiene que tomar partido alguna vez, sobre todo ante las injusticias»|FACUA, en Acción|Horarios comerciales: las necesidades reales de los consumidores|Incumplir la ley de protección de datos pone en peligro nuestras vidas|Más botijos y menos botellas de plástico|La dictadura del ‘like’|«Para acabar con el cambio climático hay que superar el capitalismo»|Sindicalismo y modelos sociales|Control alimentario: transparencia cero
Salud y alimentación
Eliminar trabas a las empresas desprotege a los consumidores
Los distintos gobiernos han llevado a cabo procesos de desregularización o eliminación de controles a las empresas que comercializan bienes y servicios de interés general.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
Rodríguez Lázaro, experto en Listeria: «La seguridad alimentaria no puede basarse en una acción reactiva»
El vicepresidente del comité científico de la Aesan critica la falta de información en la gestión de la reciente alerta por listeriosis.
Por Ángeles Castellano
Ocio y cultura
Sonrisas forzadas para alimentar la industria de la felicidad
Emprendimiento, reinvención, liderazgo, emoción, pasión… son palabras que salpican el discurso de los que nos exhortan a lanzarnos en pos de nuestros sueños, abandonando nuestro aburrido modelo vital.
Por David Martínez
Salud y alimentación
Financiar la vareniclina o cómo quedarse a medio gas
Sanidad incluirá un fármaco para dejar de fumar, aunque se olvida de momento de endurecer la ley para acabar con el tabaco antes de que cree la adicción.
Por Lydia López
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Telecos y privacidad
Uber y su publicidad viciada
La emblemática empresa de VTC imita antiguas prácticas de las telefónicas para recopilar datos de sus usuarios y usarlos para otros negocios de su grupo.
Por Jesús Acevedo
Compras y publicidad
Virginia P. Alonso: «El periodismo tiene que tomar partido alguna vez, sobre todo ante las injusticias»
Codirectora de 'Público' desde 2008, la periodista reflexiona sobre los grandes peligros que enfrenta la libertad de información en España en la actualidad.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Compras y publicidad
Horarios comerciales: las necesidades reales de los consumidores
La coexistencia de distintas formas de distribución enfrenta a sindicatos, empresarios y gobiernos, y todos ellos usan argumentos que dicen defender los intereses de los usuarios.
Por Paco Sánchez Legrán
Telecos y privacidad
Incumplir la ley de protección de datos pone en peligro nuestras vidas
Es necesario que las empresas dispongan de una figura que garantice este cumplimiento y comunique los riesgos a las mismas y a las autoridades de control.
Por Jesús Acevedo
Salud y alimentación
Más botijos y menos botellas de plástico
El consumo de agua embotellada puede acarrear problemas para la salud, pese a que su uso no deja de crecer.
Por Ricardo Gamaza
Telecos y privacidad
La dictadura del ‘like’
Nos encontramos con una nueva forma de consumir, un nuevo modelo de negocio, una falsa realidad y un cambio en nuestro estado de ánimo a golpe de 'me gusta'.
Por Marian Díaz
Salud y alimentación
«Para acabar con el cambio climático hay que superar el capitalismo»
Emilio Santiago y Héctor Tejero publican '¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal', en el que proponen una línea política para enfrentar la emergencia climática.
Por Ángeles Castellano
Compras y publicidad
Sindicalismo y modelos sociales
La repercusión en lo social y en lo político de la crisis económica sigue produciendo altos niveles de pesimismo generalizado para millones de ciudadanos de muchas partes del mundo.
Por Francisco Acosta Orge
Salud y alimentación
Control alimentario: transparencia cero
El caso Magrudis ha vuelto a poner de manifiesto la falta de transparencia y las enormes carencias en los protocolos de inspección, que hacen necesarios cambios urgentes en la normativa.
Por Rubén Sánchez
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