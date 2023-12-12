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#194 / Octubre 2019
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Control alimentario: transparencia cero

En este número

Eliminar trabas a las empresas desprotege a los consumidores|Rodríguez Lázaro, experto en Listeria: «La seguridad alimentaria no puede basarse en una acción reactiva»|Sonrisas forzadas para alimentar la industria de la felicidad|Financiar la vareniclina o cómo quedarse a medio gas|Crónica Consumerista|Uber y su publicidad viciada|Virginia P. Alonso: «El periodismo tiene que tomar partido alguna vez, sobre todo ante las injusticias»|FACUA, en Acción|Horarios comerciales: las necesidades reales de los consumidores|Incumplir la ley de protección de datos pone en peligro nuestras vidas|Más botijos y menos botellas de plástico|La dictadura del ‘like’|«Para acabar con el cambio climático hay que superar el capitalismo»|Sindicalismo y modelos sociales|Control alimentario: transparencia cero
Salud y alimentación

Eliminar trabas a las empresas desprotege a los consumidores

Los distintos gobiernos han llevado a cabo procesos de desregularización o eliminación de controles a las empresas que comercializan bienes y servicios de interés general.

Por Olga Ruiz
Salud y alimentación

Rodríguez Lázaro, experto en Listeria: «La seguridad alimentaria no puede basarse en una acción reactiva»

El vicepresidente del comité científico de la Aesan critica la falta de información en la gestión de la reciente alerta por listeriosis.

Por Ángeles Castellano
Ocio y cultura

Sonrisas forzadas para alimentar la industria de la felicidad

Emprendimiento, reinvención, liderazgo, emoción, pasión… son palabras que salpican el discurso de los que nos exhortan a lanzarnos en pos de nuestros sueños, abandonando nuestro aburrido modelo vital.

Por David Martínez
Salud y alimentación

Financiar la vareniclina o cómo quedarse a medio gas

Sanidad incluirá un fármaco para dejar de fumar, aunque se olvida de momento de endurecer la ley para acabar con el tabaco antes de que cree la adicción.

Por Lydia López
Institucional

Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Telecos y privacidad

Uber y su publicidad viciada

La emblemática empresa de VTC imita antiguas prácticas de las telefónicas para recopilar datos de sus usuarios y usarlos para otros negocios de su grupo.

Por Jesús Acevedo
Compras y publicidad

Virginia P. Alonso: «El periodismo tiene que tomar partido alguna vez, sobre todo ante las injusticias»

Codirectora de 'Público' desde 2008, la periodista reflexiona sobre los grandes peligros que enfrenta la libertad de información en España en la actualidad.

Por Ángeles Castellano
Institucional

FACUA, en Acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Compras y publicidad

Horarios comerciales: las necesidades reales de los consumidores

La coexistencia de distintas formas de distribución enfrenta a sindicatos, empresarios y gobiernos, y todos ellos usan argumentos que dicen defender los intereses de los usuarios.

Por Paco Sánchez Legrán
Telecos y privacidad

Incumplir la ley de protección de datos pone en peligro nuestras vidas

Es necesario que las empresas dispongan de una figura que garantice este cumplimiento y comunique los riesgos a las mismas y a las autoridades de control.

Por Jesús Acevedo
Salud y alimentación

Más botijos y menos botellas de plástico

El consumo de agua embotellada puede acarrear problemas para la salud, pese a que su uso no deja de crecer.

Por Ricardo Gamaza
Telecos y privacidad

La dictadura del ‘like’

Nos encontramos con una nueva forma de consumir, un nuevo modelo de negocio, una falsa realidad y un cambio en nuestro estado de ánimo a golpe de 'me gusta'.

Por Marian Díaz
Salud y alimentación

«Para acabar con el cambio climático hay que superar el capitalismo»

Emilio Santiago y Héctor Tejero publican '¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal', en el que proponen una línea política para enfrentar la emergencia climática.

Por Ángeles Castellano
Compras y publicidad

Sindicalismo y modelos sociales

La repercusión en lo social y en lo político de la crisis económica sigue produciendo altos niveles de pesimismo generalizado para millones de ciudadanos de muchas partes del mundo.

Por Francisco Acosta Orge
Salud y alimentación

Control alimentario: transparencia cero

El caso Magrudis ha vuelto a poner de manifiesto la falta de transparencia y las enormes carencias en los protocolos de inspección, que hacen necesarios cambios urgentes en la normativa.

Por Rubén Sánchez

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Director
Rubén Sánchez García
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Equipo de redacción
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