Jesús Acevedo
La AEPD, el certificado LOKI19 y el multiverso de la locura
Protección de Datos, como autoridad de control, debería unificar la regulación e impedir diferentes interpretaciones del certificado Covid-19 que den lugar a situaciones distintas en cada comunidad autónoma.
11/8/2021
No con mi cara, señor Roig
Mercadona anunció el año pasado que tenía previsto instaurar un sistema de reconocimiento facial para identificar a cualquier persona con una orden de alejamiento que quisiera acceder a sus establecimientos.
30/6/2021
La verdad está por ahí afuera
A partir de 2021, la Unión Europea va a considerar responsables a las plataformas digitales que permiten la publicación de informaciones falsas por sus usuarios.
30/12/2020
El capital humano en la transformación digital
En España tenemos suficientes recursos de conectividad, administración digital e incluso reutilización de datos abiertos, pero suspendemos en cuando a nuestras competencias digitales como ciudadanos.
30/10/2020
De la era PostCovid y el teletrabajo a la era de Minority Report
La pandemia del Covid-19 ha dejado una huella imborrable en todos nosotros y en nuestros derechos fundamentales, que se han visto seriamente mermados.
31/7/2020
El niño del ukelele y el apoyo a los profesionales locales
Es el momento de apoyar a los artistas locales, a los creadores de contenido sin cuyo ingenio el confinamiento sería mucho más duro.
9/4/2020
017…con licencia para llamar
El Incibe ha creado este teléfono para responder a todas las dudas que puedan tener los usuarios sobre ciberseguridad, privacidad, confianza digital y uso seguro y responsable de internet.
27/2/2020
Twitter y el Superman negro
¿Qué queremos hacer con nuestra herencia digital el día que ya no estemos en este mundo? Deberíamos ser nosotros quienes decidamos el destino de nuestra identidad en la red.
31/1/2020
Engollipándonos con las ‘cookies’
Los internautas somos incapaces de ir navegando por la vida sin aceptarlas, pero ninguno conocemos con certeza absoluta lo que estamos metiendo en nuestros dispositivos.
29/11/2019
Incumplir la ley de protección de datos pone en peligro nuestras vidas
Es necesario que las empresas dispongan de una figura que garantice este cumplimiento y comunique los riesgos a las mismas y a las autoridades de control.
2/10/2019
Uber y su publicidad viciada
La emblemática empresa de VTC imita antiguas prácticas de las telefónicas para recopilar datos de sus usuarios y usarlos para otros negocios de su grupo.
2/10/2019
Definir lo que es verdad en la red: de reyes de la noticia a víctimas de hechos noticiables
Las 'fake news' responden a estrategias de grupos de presión, activistas o simplemente comunidades que poseen un interés evidente en manipular la información.
28/6/2019
No reveles la identidad de tus seres queridos, tanto si eres un superhéroe como si no
Hay poca sensibilización en nuestra sociedad cuando se trata de mostrar la imagen o los datos de los demás en internet, ya se trate de adultos o niños, sin consultar y sin consentimiento alguno.
25/4/2019
La importancia del Delegado de Protección de Datos para el consumidor
Aquellas empresas que manejan una gran cantidad de datos necesitan de alguien que medie entre sus intereses y el derecho de los usuarios a la protección de sus datos personales.
27/2/2019
Las nuevas garantías digitales
La recientemente aprobada legislación de Protección de Datos ofrece nuevas garantías digitales a la ciudadanía.
31/10/2018
De superhéroes e intimidad
Las brechas de seguridad en nuestros datos se dan día tras día, no únicamente por el Gobierno, sino por empresas que prefieren salvaguardar sus intereses económicos a garantizar las libertades de los usuarios.
27/7/2018
El RGPD juega en otra liga
La Liga ha estado utilizando a los usuarios de su aplicación como inspectores involuntarios, desinformados y no remunerados de su ánimo de lucro. Algo perfectamente legítimo, pero no a cualquier precio.
29/6/2018
La protección de datos y la nueva generación de derechos en la era Facebook
La privacidad de los ciudadanos en el ámbito digital debe ser un pilar fundamental en un Estado de Derecho.
30/4/2018
El nuevo horizonte de la privacidad para los ciudadanos
Los usuarios tienen el derecho de conocer el uso que hacen las empresas de los datos que recopilan sobre ellos.
27/2/2018