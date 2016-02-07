FACUA informa
Boletín semanal número 380
07/02/2016
FACUA Córdoba se opone a la nueva tasa para el mantenimiento de los cementerios
FACUA traslada 270 denuncias a la CNMC por fraudes de los comerciales de las compañías energéticas
Ya es obligatorio el 'semáforo' de riesgos de productos financieros que permitirá nuevos engaños masivos
Los consumidores rechazan contundentemente la subida de tarifas del autobús urbano de Córdoba
FACUA ve aberrante que la UE legisle al dictado de las automovilísticas en el control de las emisiones
CajaSur manipuló datos de un desahucio para quedarse con el inmueble por la mitad de su valor
FACUA recuerda que las anulaciones de viajes del Imserso obligan a pagar compensaciones a los afectados
Movilidad contesta a FACUA Córdoba que no coloca un paso de cebra frente a un colegio por falta de fondos
Los fraudes en telecomunicaciones provocaron 6 de cada 10 denuncias de los malagueños en FACUA en 2015
A petición de FACUA, la Fiscalía investiga si Iberdrola cometió delito al manipular el precio de la luz
Las compañías de telecomunicaciones causaron en 2015 casi la mitad de las denuncias de gaditanos en FACUA
FACUA pide al Ayuntamiento de Cáceres soluciones para los vecinos afectados por los cortes de agua
Las compañías de telecomunicaciones protagonizaron en 2015 el 57% de las denuncias de cordobeses en FACUA
FACUA Madrid pide a Sanidad que se persone en el caso Funnydent y aclare si las clínicas tenían licencia
Ampliada la orden de retirada de algunas pinturas Jovi para dedos por riesgo de intoxicación
Entra en prisión el dueño de las clínicas Funnydent, Cristóbal López Vivar
FACUA Córdoba critica la falta de controles y permisividad de las administraciones en el Mercado Medieval
Gas Natural Fenosa pretendía cobrar 6.000 euros a una socia de FACUA por unas facturas ya pagadas
La factura de la luz cae un 11,7% en enero y se sitúa en el nivel más bajo desde abril de 2014
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