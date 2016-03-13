FACUA informa
Boletín semanal número 385
13/03/2016
La Junta Directiva de FACUA Málaga renueva su compromiso por cuatro años
FACUA pide investigar la 'desaparición' de las entradas de Springsteen y su inmediata reventa
Nueva fiesta para menores suspendida en la Sala El Roneo tras la alerta de FACUA Córdoba
FACUA Madrid reclama al Gobierno de la Comunidad que acabe sin demora con las gasolineras desatendidas
Cuatro campañas machistas compiten por ser elegidas El Peor Anuncio del Año
Volkswagen no garantiza que tras revisar los coches afectados por el fraude mantendrán sus prestaciones
Elige a la #PeorEmpresaDelAño: las nominadas son Movistar, Santander, Twitter y Volkswagen
FACUA Málaga exige una solución inmediata para la huelga de Limasa sin recurrir al enfrentamiento social
Francisco Martínez Claus, reelegido presidente de FACUA Córdoba
FACUA Granada logra anular una deuda ficticia de 5.000 euros reclamada por Vodafone a una usuaria
Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter en 2016
FACUA ve escandaloso que Aguas de Cádiz suministrase agua contaminada en el barrio de Loreto
FACUA Córdoba traslada al Pleno una declaración por el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA considera una tomadura de pelo a los andaluces la micromulta de la Junta al Santander
Diversas organizaciones sociales se unen para impulsar el Observatorio de Desigualdad de Andalucía
FACUA Córdoba amplía su horario de atención a los consumidores y comienza a abrir por las tardes
FACUA Málaga renueva su Junta Directiva en su 33ª Asamblea General de socios
FACUA alerta de la llamada a revisión de las motocicletas Piaggio modelos Zip 50 2T y 4T
FACUA ve positiva la decisión de la Asamblea de Extremadura de prohibir las gasolineras desatendidas
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