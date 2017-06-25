FACUA informa
Boletín semanal número 452
25/06/2017
FACUA alerta de que el VW Tiguan de 2017 tiene un defecto en los asientos que puede provocar lesiones
FACUA pide al PSOE que deje el postureo de la abstención y vote no al CETA para defender a la ciudadanía
Conciertos a 40 grados y sin agua: FACUA denuncia al Download Festival de Madrid por sus restricciones
FACUA Cádiz exige una solución ante los continuos cortes de suministro eléctrico en Trebujena
Marea Blanca en Sevilla prosigue en el Macarena con sus movilizaciones contra el colapso de las Urgencias
FACUA Córdoba publica su 'Memoria 2016'
Las tarifas de ITV varían hasta el 102% en función de la comunidad, según el estudio de FACUA
Multa de 48.000 euros a Movistar: metió a un socio de FACUA en ficheros de morosos por una deuda de otro
FACUA ejercerá la acusación particular contra Iberdrola tras aceptar la Audiencia Nacional su personación
FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos KTM 125 y 390 Duke por un fallo en la óptica delantera
La Asamblea de socios de FACUA Granada elige a María del Mar Solera nueva presidenta de la asociación
Movistar anula 3.900 euros que facturó a una socia de FACUA por navegar desde Serbia, donde nunca estuvo
FACUA Madrid cree que las cucarachas del Gregorio Marañón demuestran el abandono de la sanidad pública
La DGT reconoce al juez que avala las reparaciones de Volkswagen sin "conocimientos ni competencias"
El Defensor del Pueblo respalda en un informe las reivindicaciones de FACUA en materia energética
Éxito de la primera movilización convocada por Marea Blanca en Sevilla contra el colapso de las Urgencias
La Diputación de Bizkaia accede por fin a aumentar la frecuencia de autobuses entre Bermeo y Bilbao
FACUA alerta de la retirada de dos lotes del antidepresivo Rexer Flas 15 mg
Una empresa de mudanzas, obligada a indemnizar a una socia de FACUA Madrid por causar daños a sus enseres
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