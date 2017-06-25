FACUA informa

Boletín semanal número 452
25/06/2017

FACUA alerta de que el VW Tiguan de 2017 tiene un defecto en los asientos que puede provocar lesiones

FACUA pide al PSOE que deje el postureo de la abstención y vote no al CETA para defender a la ciudadanía

Conciertos a 40 grados y sin agua: FACUA denuncia al Download Festival de Madrid por sus restricciones

FACUA Cádiz exige una solución ante los continuos cortes de suministro eléctrico en Trebujena

Marea Blanca en Sevilla prosigue en el Macarena con sus movilizaciones contra el colapso de las Urgencias

FACUA Córdoba publica su 'Memoria 2016'

Las tarifas de ITV varían hasta el 102% en función de la comunidad, según el estudio de FACUA

Multa de 48.000 euros a Movistar: metió a un socio de FACUA en ficheros de morosos por una deuda de otro

FACUA ejercerá la acusación particular contra Iberdrola tras aceptar la Audiencia Nacional su personación

FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos KTM 125 y 390 Duke por un fallo en la óptica delantera

La Asamblea de socios de FACUA Granada elige a María del Mar Solera nueva presidenta de la asociación

Movistar anula 3.900 euros que facturó a una socia de FACUA por navegar desde Serbia, donde nunca estuvo

FACUA Madrid cree que las cucarachas del Gregorio Marañón demuestran el abandono de la sanidad pública

La DGT reconoce al juez que avala las reparaciones de Volkswagen sin "conocimientos ni competencias"

El Defensor del Pueblo respalda en un informe las reivindicaciones de FACUA en materia energética

Éxito de la primera movilización convocada por Marea Blanca en Sevilla contra el colapso de las Urgencias

La Diputación de Bizkaia accede por fin a aumentar la frecuencia de autobuses entre Bermeo y Bilbao

FACUA alerta de la retirada de dos lotes del antidepresivo Rexer Flas 15 mg

Una empresa de mudanzas, obligada a indemnizar a una socia de FACUA Madrid por causar daños a sus enseres

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos