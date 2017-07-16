FACUA informa

Boletín semanal número 455
16/07/2017

FACUA pide al Ayuntamiento de Granada que elimine el coste de las llamadas realizadas al servicio 010

Telefónica-Movistar ha dejado sin teléfono fijo más de una semana a un pueblo de Salamanca

FACUA denuncia ante el Ayuntamiento de Villaviciosa el mal estado y la falta de servicios en Playa España

FACUA pide a Sanidad de Aragón que aclare si el nivel de protozoos en el agua suministrada es el adecuado

FACUA denuncia que la indolencia del Gobierno con Volkswagen puede costarle más dinero a los ciudadanos

Marea Blanca en Sevilla denuncia que el plan de verano del SAS no evita el cierre de un millar de camas

FACUA Granada denuncia los problemas generados tras los recortes en los horarios de los autobuses urbanos

FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Tolosa una solución al escape de cloro en las piscinas municipales

FACUA reclama al Servicio Público de Empleo Estatal que retire sus líneas 901 de atención telefónica

FACUA alerta de una nueva estafa viral por WhatsApp con el gancho de las cafeteras de Nespresso

FACUA pide a Liberbank que garantice la atención personalizada en Figaredo tras el cierre de su sucursal

Durán admite el "aprovechamiento no autorizado" de la marca La Báscula por las clínicas de adelgazamiento

FACUA presenta una nueva denuncia contra cinco bancos que siguen dificultando reclamar la cláusula suelo

FACUA Euskadi pide al tranvía de Vitoria que aplique el descuento por familia numerosa en sus máquinas

FACUA Cádiz publica su 'Memoria 2016'

FACUA demanda a la Región de Murcia actuaciones para recuperar las banderas azules perdidas en sus playas

FACUA reclama al Ayuntamiento de Santander que promueva actividades estivales para menores discapacitados

Los afectados por la cancelación de Alrumbo pueden reclamar también los gastos de alojamiento y viaje

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