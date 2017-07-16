FACUA informa
Boletín semanal número 455
16/07/2017
FACUA pide al Ayuntamiento de Granada que elimine el coste de las llamadas realizadas al servicio 010
Telefónica-Movistar ha dejado sin teléfono fijo más de una semana a un pueblo de Salamanca
FACUA denuncia ante el Ayuntamiento de Villaviciosa el mal estado y la falta de servicios en Playa España
FACUA pide a Sanidad de Aragón que aclare si el nivel de protozoos en el agua suministrada es el adecuado
FACUA denuncia que la indolencia del Gobierno con Volkswagen puede costarle más dinero a los ciudadanos
Marea Blanca en Sevilla denuncia que el plan de verano del SAS no evita el cierre de un millar de camas
FACUA Granada denuncia los problemas generados tras los recortes en los horarios de los autobuses urbanos
FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Tolosa una solución al escape de cloro en las piscinas municipales
FACUA reclama al Servicio Público de Empleo Estatal que retire sus líneas 901 de atención telefónica
FACUA alerta de una nueva estafa viral por WhatsApp con el gancho de las cafeteras de Nespresso
FACUA pide a Liberbank que garantice la atención personalizada en Figaredo tras el cierre de su sucursal
Durán admite el "aprovechamiento no autorizado" de la marca La Báscula por las clínicas de adelgazamiento
FACUA presenta una nueva denuncia contra cinco bancos que siguen dificultando reclamar la cláusula suelo
FACUA Euskadi pide al tranvía de Vitoria que aplique el descuento por familia numerosa en sus máquinas
FACUA Cádiz publica su 'Memoria 2016'
FACUA demanda a la Región de Murcia actuaciones para recuperar las banderas azules perdidas en sus playas
FACUA reclama al Ayuntamiento de Santander que promueva actividades estivales para menores discapacitados
Los afectados por la cancelaci�ón de Alrumbo pueden reclamar también los gastos de alojamiento y viaje
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