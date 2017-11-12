FACUA informa
Boletín semanal número 472
12/11/2017
FACUA lamenta que el Gobierno apoye en Bruselas la renovación de la autorización del glifosato
FACUA denuncia que el Santander ofrece cambiar a afectados del Popular sus acciones por bonos incobrables
El derecho humano al agua, a debate en Andalucía en unas jornadas celebradas en Cádiz
FACUA pide a Salud de Extremadura que investigue las incidencias registradas en el servicio de ambulancia
FACUA Madrid insta a los afectados por el cierre de Dermalia a exigir la devolución del dinero abonado
Tarragona y San Sebastián tienen los taxis más caros de las 52 ciudades analizadas por FACUA
FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que abra por las tardes la Oficina de Atención Ciudadana
FACUA Málaga muestra su rechazo a la construcción de un gran hotel en terrenos públicos del puerto
FACUA logra que una tienda le cambie a un socio un móvil de la marca andorrana Gorila que salió ardiendo
FACUA lamenta que el Gobierno siga torpedeando normativas autonómicas para los colectivos más vulnerables
Móviles a 1 euro: FACUA denuncia el caos en la web de Honor tras las quejas de multitud de usuarios
FACUA Madrid pide al Ayuntamiento medidas urgentes contra los malos olores de la planta de Valdemingómez
FACUA Córdoba denuncia una subida de hasta el 131% en la bajada de bandera de los taxis de 7 o 9 plazas
FACUA Castilla-La Mancha publica su 'Memoria 2016'
BBVA devuelve 300 euros en comisiones a una socia de FACUA: abrió su cuenta sólo para pagar la hipoteca
FACUA denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente
Tras reclamar FACUA, un usuario recupera 4.800 euros cargados indebidamente en su tarjeta de Carrefour
Expira el plazo de 4 años fijado por ley para eliminar las barreras arquitectónicas y éstas aún existen
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio