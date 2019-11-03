FACUA informa
Boletín semanal número 575
03/11/2019
FACUA alerta del riesgo de lesiones por explosión del airbag delantero en los Audi A4, A4 Cabrio y A6
FACUA, satisfecha ante el expediente de la Junta a 13 asociaciones de consumidores por incumplir la ley
Jazztel castigó con 4 penalizaciones a una usuaria que pidió la baja por irregularidades en sus servicios
FACUA plantea 10 reivindicaciones a las formaciones que concurren a las elecciones del 10N
¿Qué sabes de tu suministro eléctrico?
FACUA suscribe un manifiesto en apoyo de la Atención Primaria junto a otras cinco organizaciones
FACUA Comunidad Valenciana insta a Cercanías a cumplir con sus compromisos de puntualidad
La sanidad castellanomanchega indemniza con 6.500 euros a una socia de FACUA por quemaduras en el parto
FACUA solicita la gratuidad del servicio de televisión en los hospitales de Murcia
El Servicio de Consumo de Cádiz archivó denuncias contra gasolineras desatendidas por "falta de personal"
FACUA pide al Consell de Mallorca que facilite la posibilidad de adquirir cita previa para pasar la ITV
FACUA Andalucía rechaza la privatización del servicio de ITV que prevé la Junta
FACUA crea una plataforma de #AfectadosFnac para ayudarles a reclamar los pedidos cancelados
FACUA alerta de la orden de retirada de 42 productos relacionados con las fiestas de Halloween
FACUA insta a Sanidad de Asturias a que acorte el tiempo de espera para las intervenciones quirúrgicas
FACUA Andalucía anuncia que no le pondrán ninguna mordaza recortándole subvenciones tras el caso Magrudis
Sanidad 'descubre' una marca española en la alerta por Listeria varios días después de informarla FACUA
FACUA denuncia a la marca navarra Embutidos Artesanos Zúñiga por no reflejar el peso neto en sus envases
PcComponentes vende un seguro anticaídas... y la aseguradora dice que no cubre una caída
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, protagonista de 'La sastrería' de 'Diario de Sevilla'
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