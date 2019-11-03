FACUA informa

Boletín semanal número 575
03/11/2019

FACUA alerta del riesgo de lesiones por explosión del airbag delantero en los Audi A4, A4 Cabrio y A6

FACUA, satisfecha ante el expediente de la Junta a 13 asociaciones de consumidores por incumplir la ley

Jazztel castigó con 4 penalizaciones a una usuaria que pidió la baja por irregularidades en sus servicios

FACUA plantea 10 reivindicaciones a las formaciones que concurren a las elecciones del 10N

¿Qué sabes de tu suministro eléctrico?

FACUA suscribe un manifiesto en apoyo de la Atención Primaria junto a otras cinco organizaciones

FACUA Comunidad Valenciana insta a Cercanías a cumplir con sus compromisos de puntualidad

La sanidad castellanomanchega indemniza con 6.500 euros a una socia de FACUA por quemaduras en el parto

FACUA solicita la gratuidad del servicio de televisión en los hospitales de Murcia

El Servicio de Consumo de Cádiz archivó denuncias contra gasolineras desatendidas por "falta de personal"

FACUA pide al Consell de Mallorca que facilite la posibilidad de adquirir cita previa para pasar la ITV

FACUA Andalucía rechaza la privatización del servicio de ITV que prevé la Junta

FACUA crea una plataforma de #AfectadosFnac para ayudarles a reclamar los pedidos cancelados

FACUA alerta de la orden de retirada de 42 productos relacionados con las fiestas de Halloween

FACUA insta a Sanidad de Asturias a que acorte el tiempo de espera para las intervenciones quirúrgicas

FACUA Andalucía anuncia que no le pondrán ninguna mordaza recortándole subvenciones tras el caso Magrudis

Sanidad 'descubre' una marca española en la alerta por Listeria varios días después de informarla FACUA

FACUA denuncia a la marca navarra Embutidos Artesanos Zúñiga por no reflejar el peso neto en sus envases

PcComponentes vende un seguro anticaídas... y la aseguradora dice que no cubre una caída

El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, protagonista de 'La sastrería' de 'Diario de Sevilla'

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos