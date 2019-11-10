FACUA informa
Boletín semanal número 576
10/11/2019
FACUA representa a numerosos afectados por iDental
FACUA pide a Protección de Datos que investigue los SMS de Pablo Casado
FACUA Andalucía participa en un encuentro en la Universidad de Sevilla sobre pobreza hídrica
FACUA pide a la jueza del caso Magrudis que impute por prevaricación a un responsable municipal
El consejero de Salud desmiente a Bendodo sobre la muerte del bebé con listeriosis: "la cepa es la misma"
FACUA califica de ataque a las libertades que el Gobierno pueda controlar las comunicaciones digitales
Tras denunciar FACUA Córdoba, detectan una empresa que importa útiles de cocina no aptos para su venta
FACUA ha pedido ya la personación de 28 afectados en el caso Magrudis
El padre del bebé fallecido por la listeriosis: "No sé qué intenta la Junta mintiendo y tergiversando"
Se elevan a cuatro los fallecidos en el caso Magrudis al confirmar la Junta el caso del bebé de Écija
Más de 1.000 #AfectadosFnac se han unido ya a la plataforma de FACUA por la cancelación masiva de pedidos
FACUA pide explicaciones al Gobierno de Asturias por las irregularidades en la compra de medicamentos
FACUA Euskadi se suma a las reivindicaciones sobre la rehabilitación del trazado del tranvía de Arratia
FACUA Córdoba advierte de la venta de entradas para fiestas de fin de año que aún no tienen licencia
FACUA pedirá que varios responsables municipales sean citados para declarar en el caso Magrudis
FACUA alerta del riesgo de explosión en el habitáculo del Volkswagen Crafter Grand California
FACUA considera negativa para los usuarios la compra de Air Europa por Iberia al recortar la competencia
El recibo de la luz del usuario medio sufre una subida mensual del 4,8% en octubre
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