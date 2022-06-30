David Ávila Gómez
La reduflación: el timo de la estampita del S.XXI
Esta artimaña comercial consiste en reducir el peso o la cantidad de un producto mientras se mantiene o se incrementa su precio.
30/9/2026
Iván Macías: «En el teatro musical, la música tiene que estar al servicio absoluto de la dramaturgia»
Este director, pianista y productor artístico es uno de los compositores contemporáneos más destacados del Teatro Musical en nuestro país.
23/2/2026
Francisco Acosta durante la entrevista. Fotografías: Lydia López | FACUA.
Este sindicalista sevillano repasa su larga trayectoria de lucha y reivindicación, cómo vivió los años de la Dictadura y su paso por la cárcel acusado de asociación ilegal por propaganda.
19/11/2025
Rafael Luque: «Es probable que haya muchos planetas con propiedades similares a la Tierra fuera del sistema solar»
Los trabajos de este astrofísico cordobés han contribuido al descubrimiento de decenas de exoplanetas, lo que le ha llevado a ser finalista del Premio Princesa de Girona 2025 en la categoría de investigación.
30/9/2025
Ana Crismán: «La música y la belleza tienen el poder de abrirte a áreas desconocidas en ti mismo»
Esta artista jerezana presenta su disco 'Arpaora', el primer álbum de arpa flamenca en la historia de la música y del flamenco.
31/7/2025
Nach Solís: «La amistad y los recuerdos nos ayudan a hacer la vida más fácil cuando se vuelve insoportable»
El guionista abulense repasa su trayectoria profesional, habla sobre el éxito de su cortometraje 'París 70' y adelanta detalles de los proyectos en los que está trabajando actualmente.
2/6/2025
Luis (Soto) Muñoz: «La gente de los pueblos sabemos conectar con la realidad porque inevitablemente hemos vivido en la calle»
El director de cine cordobés hace un repaso a sus inicios y su trayectoria profesional, habla sobre el inesperado éxito de su película Los restos del pasar y adelanta detalles de sus futuros proyectos.
5/2/2025
Rafa León: «Me encanta actuar en proyectos que dejan huella en la gente, que les hace pensar y cuestionarse las cosas»
Este actor cordobés hace un repaso a sus inicios, habla sobre su reciente éxito en el VII Rally Cinematográfico Desafío Buñuel y aborda sus retos a presente y futuro.
11/12/2024
Miguel Delibes: «La fuerza de los consumidores es mucho más grande que la de los ecologistas o los científicos»
El presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana explica la situación en la que se encuentra este parque nacional y habla sobre los retos a futuro en la lucha contra el cambio climático.
28/6/2024
Sake ink: “Si Miguel Ángel viviera en nuestra época pintaría murales”
Este muralista y artista urbano ha hecho de su pasión su trabajo. Sus obras, reconocidas entre las mejores del mundo, han traspasado fronteras hasta alcanzar países como Ecuador, México o Armenia.
30/4/2024
Kiko Morales en el estudio. /Foto: Yuls Gal.
Este artista multidisciplinar ha sido el único español presente en la exposición "Transcendence a fusion of art and culture" de la ciudad china de Chongqing.
29/2/2024
Niño Ruven: «Mi música tiene un ingrediente enorme de la tierra, se nutre de nuestras raíces»
Este fagotista cordobés, creador y único representante a nivel mundial del fagot flamenco, habla sobre sus orígenes y hace un repaso a una carrera profesional marcada por la innovación y la transgresión.
29/12/2023
Clara Grima: «El talento matemático es actualmente una de las riquezas más robustas de cualquier país»
La matemática y profesora sevillana estrena en La 2 de TVE el programa 'Una matemática viene a verte', un espacio divulgativo para acercar esta ciencia a todos los públicos.
27/4/2023
Daniel Bernabé. / Foto: Javier Ocaña.
El escritor y periodista madrileño presenta su novela 'Todo empieza en septiembre' y habla sobre precariedad laboral y escalada de precios, analiza el tablero político actual y la amenaza de la extrema derecha.
24/2/2023
Soledad Castillero: «Hay mujeres esenciales en la historia andaluza que siguen siendo desconocidas»
La antropóloga cordobesa habla de feminismo, del papel de la mujer en la agricultura y de los estereotipos y clichés que aún perviven en la sociedad en su libro 'Las Sin Tierra. El mito de la musa andaluza'.
30/12/2022
Luis Melgar: «El tesoro de Tutankamón no es más que una muestra mínima de la opulencia de los faraones»
El diplomático de la delegación de la Unión Europea en Pekín profundiza en su novela 'La conjura del Valle de los Reyes' en los misterios que giran en torno al descubrimiento de la tumba del faraón niño.
30/11/2022
Irene Mala. Imagen: Miguel Jiménez.
Esta ilustradora y pintora ha publicado junto a Salva F. Romero una biografía ilustrada donde cuentan la vida y obra de una mujer que consiguió estrechar vínculos entre España y México a través la música.
30/9/2022
Paqui García: «Hay más mitos que realidades en la subida del precio del aceite de oliva virgen extra»
La secretaria general de la DOP Priego de Córdoba pone en valor la calidad de unos AOVEs que copan cada año los primeros premios en todos los concursos nacionales e internacionales.
30/6/2022