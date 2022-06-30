David Ávila Gómez

Soledad Castillero: «Hay mujeres esenciales en la historia andaluza que siguen siendo desconocidas»

La antropóloga cordobesa habla de feminismo, del papel de la mujer en la agricultura y de los estereotipos y clichés que aún perviven en la sociedad en su libro 'Las Sin Tierra. El mito de la musa andaluza'.

30/12/2022