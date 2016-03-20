FACUA informa
Boletín semanal número 386
20/03/2016
FACUA denuncia a Vodafone por la subida de tarifas que aplicará en abril a todos sus clientes
FACUA Córdoba se reúne con Hostecor y Apetece para fortalecer sus relaciones
FACUA reclama a Gobierno y CCAA que insten a la banca a devolver dinero en préstamos con interés negativo
Ikea retira del mercado una de sus lámparas por riesgo de descarga eléctrica
FACUA reclama al Ayuntamiento de Zaragoza que garantice los servicios mínimos de los autobuses
FACUA Córdoba denuncia una fiesta por carecer de garantías de seguridad en el aforo
Mujer con 5 copas, "plan perfecto": Mercado del Barranco de Sevilla, premiado por El Peor Anuncio del Año 2015
Tras la denuncia de FACUA, Doctor Music confirma que la reventa de entradas para Springsteen es ilegal
FACUA Granada rechaza que se carguen a los usuarios los errores del plan de transporte urbano
Ganemos Córdoba veta la participación de los consumidores en la mesa de trabajo de Emacsa
Iberdrola provoca "indefensión" en usuarios a los que acusa de fraude, según la Generalitat Valenciana
Los consumidores eligen por cuarta vez a Movistar La Peor Empresa del Año
Compromiso Social de Andalucía rechaza el acuerdo ilegal e inmoral contra el derecho de asilo de la UE
El 'hashtag' #EsUnFraude, lanzado por @facua el 15 de marzo, tercer trending topic nacional en Twitter
FACUA Córdoba entrega los premios de su 8º Concurso Provincial de Fotografía
El Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía exige a la Junta que refuerce el control del mercado
FACUA se suma a las concentraciones convocadas este miércoles en solidaridad con los refugiados
FACUA llama a luchar contra los "imparables abusos" que crecen por la "inacción" de los gobiernos
FACUA sale a la calle en 24 ciudades en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
7 de cada 10 denuncias de los consumidores catalanes en FACUA en 2015 fueron por fraudes en telecos
FACUA Madrid solicita a Renfe una mejora en la red de Cercanías
FACUA reclama la eliminación del canon del saneamiento de Extremadura
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio