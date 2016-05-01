FACUA informa
Boletín semanal número 392
01/05/2016
Pedraz señala como "testaferros" a ocho imputados en un nuevo auto del caso Ausbanc y Manos Limpias
FACUA Madrid valora positivamente la decisión de la capital de que los autobuses urbanos sean eléctricos
FACUA invita a participar en las movilizaciones del 1 de mayo en toda España
Barcelona, Guadalajara y Madrid son las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA
FACUA pide a la Junta de Extremadura que la tarifa del agua considere los habitantes por vivienda
FACUA Córdoba presenta una queja al Defensor del Pueblo por el veto a la asociación en la mesa del agua
FACUA valora positivamente el expediente de Bruselas a España por la normativa sobre desahucios
FACUA Cádiz aconseja a los afectados por la huelga de Correos que presenten reclamaciones
FACUA pide al Gobierno cántabro que aclare cuándo abrirán las piscinas municipales
La AEPD expedienta a la Agencia Tributaria de Sevilla por no proteger los datos de los ciudadanos
La promotora de AC/DC devuelve el dinero de las entradas, tras la reclamación de FACUA
FACUA pide su personación como acusación popular y particular en el caso contra Ausbanc y Manos Limpias
Consumur logra que Iberia devuelva más de 700 euros a una usuaria que sufrió un infarto cerebral
Seat pretendía cobrar 5.300 euros por arreglar un coche que estaba en garantía
La Setsi abre expediente sancionador a Yoigo por subir tarifas irregularmente, tras la denuncia de FACUA
FACUA exige al Gobierno que haga públicas las marcas de aceite que falsean las calidades
FACUA logra que Iberdrola devuelva más de 1.800 euros cobrados por una falsa manipulación de contador
FACUA Córdoba pide más controles a los catering para evitar el intrusismo y la precariedad laboral
FACUA alerta del riesgo de asfixia para niños en un BMW de juguete por una pieza pequeña mal sellada
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio