FACUA informa

Boletín semanal número 392
01/05/2016

Pedraz señala como "testaferros" a ocho imputados en un nuevo auto del caso Ausbanc y Manos Limpias

FACUA Madrid valora positivamente la decisión de la capital de que los autobuses urbanos sean eléctricos

FACUA invita a participar en las movilizaciones del 1 de mayo en toda España

Barcelona, Guadalajara y Madrid son las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA

FACUA pide a la Junta de Extremadura que la tarifa del agua considere los habitantes por vivienda

FACUA Córdoba presenta una queja al Defensor del Pueblo por el veto a la asociación en la mesa del agua

FACUA valora positivamente el expediente de Bruselas a España por la normativa sobre desahucios

FACUA Cádiz aconseja a los afectados por la huelga de Correos que presenten reclamaciones

FACUA pide al Gobierno cántabro que aclare cuándo abrirán las piscinas municipales

La AEPD expedienta a la Agencia Tributaria de Sevilla por no proteger los datos de los ciudadanos

La promotora de AC/DC devuelve el dinero de las entradas, tras la reclamación de FACUA

FACUA pide su personación como acusación popular y particular en el caso contra Ausbanc y Manos Limpias

Consumur logra que Iberia devuelva más de 700 euros a una usuaria que sufrió un infarto cerebral

Seat pretendía cobrar 5.300 euros por arreglar un coche que estaba en garantía

La Setsi abre expediente sancionador a Yoigo por subir tarifas irregularmente, tras la denuncia de FACUA

FACUA exige al Gobierno que haga públicas las marcas de aceite que falsean las calidades

FACUA logra que Iberdrola devuelva más de 1.800 euros cobrados por una falsa manipulación de contador

FACUA Córdoba pide más controles a los catering para evitar el intrusismo y la precariedad laboral

FACUA alerta del riesgo de asfixia para niños en un BMW de juguete por una pieza pequeña mal sellada

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