FACUA informa
Boletín semanal número 446
14/05/2017
FACUA Cádiz lamenta la dimisión de la concejal que instó a una familia necesitada a ocupar un piso vacío
FACUA Madrid critica la denigrante publicidad machista en el folleto publicitario del Madrid Open
Tras la petición de FACUA, el Parlamento insta al Gobierno navarro a multar las cláusulas suelo
FACUA pide su personación como acusación popular en el caso contra Iberdrola en la Audiencia Nacional
FACUA ve positiva la conclusión del abogado de la UE sobre Uber: los conductores deben tener licencia
FACUA considera que la multa a Ferrovial y Dragados no repara la sangría de dinero público en la M-30
Anticorrupción acusa a Iberdrola de delito contra los consumidores al inflar la tarifa eléctrica en 2013
La Audiencia no ve injurias ni calumnias en las críticas de FACUA Jaén sobre el cementerio de Linares
FACUA alerta de dos nuevos fraudes a través de WhatsApp con suscripciones gratis a Netflix como reclamo
FACUA Málaga considera abusiva la subida de tarifas de la Autopista del Sol Málaga-Estepona en verano
FACUA aconseja no consumir ningún lote de atún de la empresa Garciden: hay decenas de intoxicados
FACUA Granada avisa de un posible nuevo retraso del Metro y exige su inmediata puesta en funcionamiento
FACUA Galicia celebra su I Asamblea General de Socios
FACUA pide reforzar los controles en Extremadura, tras aprobar la prohibición de gasolineras desatendidas
FACUA pide al Ayuntamiento de los Corrales de Buelna que confirme cuándo abrirá la piscina cubierta
FACUA enumera 22 trampas publicitarias usadas en la industria del cine para tomar el pelo al espectador
FACUA insta a los ayuntamientos a revisar las atracciones infantiles ante los accidentes registrados
Venden plazas de garaje ocultando una deuda de 3.500 euros: devuelven el dinero tras la acción de FACUA
FACUA Jaén imparte un taller para jóvenes sobre los riesgos que entrañan las nuevas tecnologías
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio