FACUA informa
Boletín semanal número 449
04/06/2017
FACUA Granada recomienda a los más de 40.000 afectados por el corte de Aguasvira reclamar compensaciones
FACUA Cádiz llama a la ciudadanía a participar en la concentración contra el CETA este sábado 3 de junio
FACUA reclama medidas ante la falta de pediatras del hospital de Cabueñes en Gijón
Luis Pineda ya tuitea desde la cárcel durante 30 días que está condenado por difamar al portavoz de FACUA
La presidenta de FACUA Almería, Isabel Haro, participa en las Jornadas Transición Energética de Almería
FACUA denuncia a Expedia, Momondo y Jetcost por no ofrecer descuentos en vuelos a residentes en Baleares
Marea Blanca en Sevilla alerta de una nueva merma en las plantillas de los hospitales por las vacaciones
La presidenta de FACUA Málaga, Lola García, participa en las V Jornadas Inmobiliarias de Andalucía
FACUA Sevilla publica su 'Memoria 2016'
Un juez anula la multa a una socia de FACUA por saltarse un control en Almería mientras dormía en Sevilla
La comisión sobre las cláusulas suelo no analizará los abusos que denuncien las asociaciones de usuarios
FACUA Andaluc�ía denuncia a 14 bancos ante la Junta por el cobro de gastos de formalización de hipotecas
FACUA Málaga se suma a la II Marcha en Bici por un pulmón verde para la capital
La luz vuelve a subir en mayo: el recibo del usuario medio será un 18,2% más caro que hace un año
FACUA Córdoba denuncia una nueva fiesta para menores por carecer de seguridad, entre otras cuestiones
FACUA Córdoba renueva el convenio para gestionar diez Puntos de Información al Consumidor en la provincia
Marea Blanca en Sevilla denuncia el abandono que sufre el Hospital Militar desde 2004
FACUA insta a los afectados por las cancelaciones y retrasos de British Airways a reclamar compensaciones
La Junta de Andalucía mantiene el 902 de Salud Responde ignorando el acuerdo del Parlamento
FACUA denuncia a 13 bancos por plantear trabas para presentar reclamaciones por cláusula suelo
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