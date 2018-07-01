FACUA informa
Boletín semanal número 505
01/07/2018
Tras la denuncia de FACUA, Carrefour retira los jamones y embutidos Oro de la Ermita
Las familias de los niños atrapados en el aeropuerto de Bristol pueden reclamar a EasyJet y a Lenfex
Jordi Castilla (FACUA): "Cuando viajamos en transporte público tenemos un seguro de viajero obligatorio, unido al tique"
Carrefour sigue ofertando jamones y embutidos Oro de la Ermita pese a la orden de retirada del mercado
El IVA del cine pasa del 21 al 10%: la entrada debe bajar 0,66 euros de media, según el análisis de FACUA
FACUA Sevilla lamenta que no se haya llegado un acuerdo entre sindicatos y patronal del sector comercial
FACUA denuncia a Live Nation por no permitir el acceso con comida y bebida al Download Festival
FACUA denuncia ante la AEPD a Ticketmaster por la filtración de los datos de 40.000 usuarios
FACUA Extremadura pide en la Asamblea que se establezca un mayor control sobre los comercios ambulantes
1.330 euros de media: FACUA critica las vergonzantes multas de la Junta por fraudes a los consumidores
FACUA denuncia a EasyJet ante la AESA por los 55 niños españoles que ha dejado en Bristol sin vuelo de vuelta
Marea Blanca en Sevilla se moviliza en protesta por los recortes de personal sanitario en verano
Consumo de la Junta ocultó en 2017 una multa de 100.000 euros a iDental, la segunda más alta de ese año
FACUA avisa de la retirada de dos lotes del colirio Diclofenaco Abamed en envase unidosis
FACUA reclama al gobierno asturiano que destine las medidas necesarias para evitar desprendimientos en la AS-17
FACUA reclama al Ayuntamiento de Valdés (Asturias) que destine policías para el turno de noche en Luarca
FACUA pide a Sanidad medidas contundentes en el control de jamones y fiambres tras la retirada de cientos de toneladas en mal estado
FACUA reclama soluciones a los problemas de vertidos de arena que afectan a varios municipios de Asturias
FACUA Catalunya celebra este martes dos asambleas informativas en Barcelona para los afectados de iDental
Un juez no ve intromisión en el honor en que Inda publicase noticias falsas basadas en bulos de internet
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