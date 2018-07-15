FACUA informa

Boletín semanal número 507
15/07/2018

Condenados 20 miembros de la cúpula de Fórum Filatélico con penas de hasta 12 años de cárcel

FACUA exige explicaciones a la organización del Mad Cool tras su nefasto comienzo

Mercados de abastos: qué información deben mostrarte como consumidor

Salud no verificaba el seguro de responsabilidad civil de la clínica iDental de Córdoba desde 2015

FACUA alerta del peligro que supone bañarse en el mar con los famosos flotadores de unicornio y flamenco

FACUA Granada convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental

La consejera de Salud andaluza echa balones fuera ante su negligencia en el fraude de iDental

La Consejería de Salud andaluza niega a FACUA los nombres de los odontólogos y aseguradoras de iDental

Arbitraje de consumo: un instrumento extrajudicial de resolución de conflictos

FACUA denuncia de nuevo al festival Mad Cool por no permitir el acceso con comida y bebida

La Junta autorizó la apertura de iDental en Sevilla pese al informe en contra de su inspección sanitaria

FACUA Sevilla muestra su apoyo a los vecinos de Peñaflor en su petición de tener un médico por las tardes

FACUA reclama a las CCAA la prohibición de las excursiones y campamentos que Apple ofrece a alumnos y maestros

FACUA solicita al gobierno vasco que solucione las deficiencias de los servicios de ambulancia

FACUA denuncia a Facebook ante la AEPD por otra supuesta filtración masiva de datos de usuarios

FACUA reclama que el Banco de España haga públicos los nombres de las entidades expedientadas

FACUA Madrid rechaza la propuesta de reducción del horario de la atención pediátrica en Atención Primaria

La huelga en Iberia se suma a la de Ryanair y hace aún más urgente una reforma legal, advierte FACUA

FACUA denuncia a Producciones RocknRock por no permitir acceder con comida y bebida al RockFest Barcelona

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