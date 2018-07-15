FACUA informa
Boletín semanal número 507
15/07/2018
Condenados 20 miembros de la cúpula de Fórum Filatélico con penas de hasta 12 años de cárcel
FACUA exige explicaciones a la organización del Mad Cool tras su nefasto comienzo
Mercados de abastos: qué información deben mostrarte como consumidor
Salud no verificaba el seguro de responsabilidad civil de la clínica iDental de Córdoba desde 2015
FACUA alerta del peligro que supone bañarse en el mar con los famosos flotadores de unicornio y flamenco
FACUA Granada convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental
La consejera de Salud andaluza echa balones fuera ante su negligencia en el fraude de iDental
La Consejería de Salud andaluza niega a FACUA los nombres de los odontólogos y aseguradoras de iDental
Arbitraje de consumo: un instrumento extrajudicial de resolución de conflictos
FACUA denuncia de nuevo al festival Mad Cool por no permitir el acceso con comida y bebida
La Junta autorizó la apertura de iDental en Sevilla pese al informe en contra de su inspección sanitaria
FACUA Sevilla muestra su apoyo a los vecinos de Peñaflor en su petición de tener un médico por las tardes
FACUA reclama a las CCAA la prohibición de las excursiones y campamentos que Apple ofrece a alumnos y maestros
FACUA solicita al gobierno vasco que solucione las deficiencias de los servicios de ambulancia
FACUA denuncia a Facebook ante la AEPD por otra supuesta filtración masiva de datos de usuarios
FACUA reclama que el Banco de España haga públicos los nombres de las entidades expedientadas
FACUA Madrid rechaza la propuesta de reducción del horario de la atención pediátrica en Atención Primaria
La huelga en Iberia se suma a la de Ryanair y hace aún más urgente una reforma legal, advierte FACUA
FACUA denuncia a Producciones RocknRock por no permitir acceder con comida y bebida al RockFest Barcelona
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