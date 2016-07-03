FACUA informa
Boletín semanal número 401
03/07/2016
FACUA pide más controles en las rebajas y que se hagan públicas las multas por incumplimiento
El recibo de la luz del usuario medio subió un 9,6% en junio, según el análisis de FACUA
FACUA Granada exige a Endesa que garantice el suministro a los usuarios de zona Norte y Pinos Puente
FACUA ampliará su demanda contra Telefónica tras la nueva subida de precios de Movistar Fusión
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Insignia y Zafira por un defecto en la mangueta
FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre alquileres turísticos
FACUA Cádiz alerta de que el festival Cabo de Plata no cuenta con todos los permisos necesarios
Ikea no retirará del mercado las cómodas Malm en España, tras la muerte de tres niños en EEUU
FACUA reclama a la Junta de Extremadura medidas urgentes para rebajar las listas de espera
FACUA Sevilla pide endurecer las multas por saltarse la prohibición a la publicidad en el casco histórico
#Fraude806 en cuentas de Twitter sobre ofertas laborales: @alertasempleo, @AlertasTrabajo y @AyudaExperta
FACUA logra una sentencia contra Air Europa por los daños morales a una familia en un caso de overbooking
FACUA pide explicaciones a Iberdrola por los cortes de luz en La Rioja
Expediente sancionador a autoescuelas de Murcia por posible pacto de precios, tras la denuncia de FACUA
FACUA alerta de la retirada del chocolate Choklad Mörk de Ikea por llevar leche y avellanas no declaradas
FACUA denuncia que los autobuses de Cáceres discriminan a las personas con sillas mecanizadas
Las denuncias de FACUA llevan a la Junta de Andalucía a abrir expediente sancionador a Volkswagen
'Consumidores en Acción', el newsletter diario de FACUA, alcanza su número 2.000
FACUA alerta de la llamada a revisión de las Harley Davidson Dyna Low Ryder por fallos en el interruptor
FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento la creación de la comisión de comercio ambulante
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