FACUA informa
Boletín semanal número 450
11/06/2017
FACUA Sevilla celebra tres charlas sobre cláusula suelo en la provincia
FACUA pide una solución inmediata al hacinamiento del IES Valentín Turienzo de Colindres (Cantabria)
FACUA Granada reclama al ayuntamiento de la capital que intensifique los controles en la Feria del Corpus
Tras la denuncia de FACUA, la Junta anuncia que eliminará por fin el 902 de Salud Responde en septiembre
Marea Blanca en Sevilla se echará de nuevo a la calle contra el colapso de las urgencias y los recortes
FACUA ve injusto e insuficiente el nuevo bono social, que no garantiza un mínimo de electricidad
FACUA denuncia el colapso de la Agencia Tributaria en Trujillo para atender la campaña de la renta
Tras anunciar un "Plan Estratégico de Protección al Consumidor", la Junta recorta presupuestos un 28%
FACUA alerta de que 1.500 coches Renault en España deben revisarse tras detectarse fallos en los airbags
El BOE publica la prohibición de las gasolineras desatendidas en Extremadura, reivindicada por FACUA
FACUA pide la gratuidad para usuarios de los aparcamientos de tres hospitales de Murcia
La juez imputa delito contra el Medio Ambiente a Biocompostajes, denunciada por FACUA Castilla y León
FACUA Castilla-La Mancha participa en la Mesa de Cadena Alimentaria y Mercados en el II Foro de la PAC
El presidente de FACUA Castilla-La Mancha, Paco Ferrer, ofrece una charla sobre cláusula suelo en Cuenca
Marea Blanca en Sevilla debatirá en asamblea movilizaciones contra el colapso crónico de las urgencias
FACUA denuncia que los juzgados para la cláusula suelo sin una dotación mínima sólo benefician a la banca
Diputación de Málaga rectifica al liquidar por error el 100% de una plusvalía: sólo podía reclamar el 50%
Expediente sancionador contra las piscinas Bestway por dar garantía de 30 días, tras la denuncia de FACUA
La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía denuncia el abandono del parking del hospital cordobés
FACUA Andalucía insta a la Junta a que garantice condiciones de climatización óptimas en los colegios
Nuevo plazo para los afectados por Afinsa para recoger la filatelia o solicitar el dinero correspondiente
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