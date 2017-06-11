FACUA informa

Boletín semanal número 450
11/06/2017

FACUA Sevilla celebra tres charlas sobre cláusula suelo en la provincia

FACUA pide una solución inmediata al hacinamiento del IES Valentín Turienzo de Colindres (Cantabria)

FACUA Granada reclama al ayuntamiento de la capital que intensifique los controles en la Feria del Corpus

Tras la denuncia de FACUA, la Junta anuncia que eliminará por fin el 902 de Salud Responde en septiembre

Marea Blanca en Sevilla se echará de nuevo a la calle contra el colapso de las urgencias y los recortes

FACUA ve injusto e insuficiente el nuevo bono social, que no garantiza un mínimo de electricidad

FACUA denuncia el colapso de la Agencia Tributaria en Trujillo para atender la campaña de la renta

Tras anunciar un "Plan Estratégico de Protección al Consumidor", la Junta recorta presupuestos un 28%

FACUA alerta de que 1.500 coches Renault en España deben revisarse tras detectarse fallos en los airbags

El BOE publica la prohibición de las gasolineras desatendidas en Extremadura, reivindicada por FACUA

FACUA pide la gratuidad para usuarios de los aparcamientos de tres hospitales de Murcia

La juez imputa delito contra el Medio Ambiente a Biocompostajes, denunciada por FACUA Castilla y León

FACUA Castilla-La Mancha participa en la Mesa de Cadena Alimentaria y Mercados en el II Foro de la PAC

El presidente de FACUA Castilla-La Mancha, Paco Ferrer, ofrece una charla sobre cláusula suelo en Cuenca

Marea Blanca en Sevilla debatirá en asamblea movilizaciones contra el colapso crónico de las urgencias

FACUA denuncia que los juzgados para la cláusula suelo sin una dotación mínima sólo benefician a la banca

Diputación de Málaga rectifica al liquidar por error el 100% de una plusvalía: sólo podía reclamar el 50%

Expediente sancionador contra las piscinas Bestway por dar garantía de 30 días, tras la denuncia de FACUA

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía denuncia el abandono del parking del hospital cordobés

FACUA Andalucía insta a la Junta a que garantice condiciones de climatización óptimas en los colegios

Nuevo plazo para los afectados por Afinsa para recoger la filatelia o solicitar el dinero correspondiente

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