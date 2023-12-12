Afectados por Listeria en productos cárnicos de la marca La Mechá

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FACUA pide a la jueza una fianza de 1,5 millones para los imputados en el caso Magrudis
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FACUA se opone a que el Ayuntamiento de Sevilla sea admitido como acusación en el caso Magrudis
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Dejación de responsabilidades: el Ayuntamiento no tomó medidas tras constatar irregularidades en Magrudis
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Caso Magrudis: La Audiencia mantiene en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
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Rubén Sánchez: "Pedimos la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento en el caso Magrudis"
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FACUA pide a la jueza del caso Magrudis que impute por prevaricación a un responsable municipal
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El consejero de Salud desmiente a Bendodo sobre la muerte del bebé con listeriosis: "la cepa es la misma"
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Rubén Sánchez: "Siguen aumentando los afectados que piden que los representemos en el caso Magrudis"
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Se elevan a cuatro los fallecidos en el caso Magrudis al confirmar la Junta el caso del bebé de Écija
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FACUA pedirá que varios responsables municipales sean citados para declarar en el caso Magrudis
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FACUA Andalucía anuncia que no le pondrán ninguna mordaza recortándole subvenciones tras el caso Magrudis
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Magrudis: el 79% de los usuarios considera que la Junta ha gestionado la alerta "de forma nefasta"
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Rubén Sánchez: "PP y Cs vetan investigar la crisis de la Listeria en el Parlamento. Lo hará la Justicia"
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FACUA Andalucía ve clarificador que PP y Ciudadanos veten la comisión de investigación sobre la Listeria
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Rubén Sánchez: "Hay víctimas de Magrudis que lo son también de la temeridad de la Junta"
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FACUA solicita la personación de 11 afectados por el brote de listeriosis provocado por Magrudis
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Caso Magrudis: La jueza decide mantener en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
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Rubén Sánchez: "Debe investigarse también al hermano del jefe de Magrudis y la empresa que administra"
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FACUA comparecerá en el Parlamento de Andalucía para hablar de la crisis de la listeriosis
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El hermano del jefe de Magrudis que se jactó de la Listeria dejó la sede de su empresa hace más de 3 años
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Rubén Sánchez: "El hermano del jefe trabaja en Magrudis y administra una cárnica sin Registro Sanitario"
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Caso Magrudis: Un hermano de José Antonio Marín Ponce administra otra cárnica sin Registro Sanitario
Salud y alimentación
Rubén Sánchez: "Es irresponsable que Sanidad cierre la crisis de la Listeria sin cambios legales"
Salud y alimentación
FACUA considera una irresponsabilidad que Sanidad cierre la crisis de la Listeria sin cambios legales

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