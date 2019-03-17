FACUA informa
Boletín semanal número 542
17/03/2019
FACUA Castilla y León crea una plataforma de afectados por el fraude de los ataúdes de El Salvador
FACUA sale a la calle en 18 ciudades este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Tras la denuncia de FACUA, la CNMC multa a Naturgy con 1,2 millones de euros
Cetelem devuelve casi 3.500 euros a un socio de FACUA Madrid afectado por el fraude de iDental
FACUA Córdoba denuncia el descarado incumplimiento del Ayuntamiento del Reglamento Andaluz del Taxi
BBVA, Endesa, Ryanair y Vodafone, nominadas en la 10ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
FACUA Comunidad Valenciana pide a las autoridades que hagan cumplir la normativa de pirotecnia en Fallas
FACUA Extremadura reclama a la Consejería de Sanidad que examine la seguridad de los centros médicos
FACUA asesora a los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos en aviones Boeing 737 MAX 8 y 9
FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre consumo responsable en el Ateneo
FACUA Córdoba lanza cuatro nuevos pódcast con información útil sobre el consumo doméstico
FACUA Sevilla pide una comisión de investigación sobre el pelotazo urbanístico de la Cámara de Comercio
Vodafone indemniza con 1.000 euros a una socia de FACUA tras 'perderle' sus numeraciones telefónicas
Detectan apio no declarado en envases de café con aroma de chocolate de la marca CaféO
La Plataforma DESC España insta a los partidos a garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos
HP retira varios modelos de baterías de portátiles y estaciones móviles de HP en todo el mundo
FACUA Sevilla critica que la Cámara de Comercio utilice el solar de El Porvenir para hacer negocio
Tras la denuncia de FACUA Andalucía, multa de 3.000 euros a Ansur por venta ilegal de fármacos veterinarios
FACUA compara las tarifas móviles con llamadas ilimitadas de 19 compañías
FACUA pide a la Diputación de Guipúzcoa que informe del proceso de recogida de datos del proyecto Hodeian
La Junta multa a una web denunciada por FACUA Sevilla por revender entradas de toros de La Maestranza
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