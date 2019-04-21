FACUA informa

Boletín semanal número 547
21/04/2019

FACUA alerta de la presencia de alérgenos no declarados en la ensalada de cangrejos marca Mendavia

FACUA alerta de la presencia de un ingrediente no autorizado en el chocolate de la marca City Seed Banks

FACUA alerta de la presencia de proteínas lácteas no declaradas en rosquillas de la marca La Cacereña

EVO devuelve más de 2.600 euros a un socio de FACUA Jaén afectado por el cierre de iDental

Retiran un complemento alimenticio por poseer un componente contra la disfunción eréctil, alerta FACUA

Detectan un ingrediente no autorizado derivado del cannabis en galletas marca Dr. Greenlove, alerta FACUA

Detectan gluten no declarado en el complemento alimenticio 19-Anabol Testo de la marca USN, alerta FACUA

La empresa navarra Jardinería Arvena, denunciada por vender productos a un precio superior al publicitado

Detectan gluten no declarado en delicias de cangrejo de la marca Angulas Manterola, alerta FACUA

Si tienes una llamada perdida desde un prefijo 225, 233, 234, 355 o 387, no la devuelvas: es un fraude

FACUA Cádiz denuncia a una empresa que dice analizar la calidad del agua para vender aparatos de osmosis

Condenan a una promotora a devolver a un socio de FACUA Córdoba 4.840 euros de la reserva de una vivienda

FACUA solicita a Sanidad de Cantabria que informe sobre el brote de legionela en el Hospital Sierrallana

Ucauce Málaga promocionó el negocio que administra su presidente: Escuela Andaluza de Consumo SL

FACUA advierte a los afectados por las huelgas en Renfe y Adif de que pueden reclamar indemnizaciones

FACUA Córdoba denuncia que la grúa municipal incumple las normas de señalización óptica

Primera quincena de abril: subida interanual de más de 5 euros en el recibo de la luz del usuario medio

El presidente de Ucauce Málaga administra una sociedad que no presenta sus cuentas desde hace 5 años

FACUA Madrid, reconocida por el Ayuntamiento de la capital como entidad de interés público municipal

FACUA Galicia celebra su 3ª Asamblea General de Socios

Enterprise devuelve 1.125 euros a un usuario al que acusó de provocar la avería de un coche de alquiler

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