FACUA informa

Boletín semanal número 552
26/05/2019

Vodafone, Orange y otros 5 operadores, expedientados por ofertar 902 a cambio de retribuciones económicas

FACUA Andalucía critica que la Junta plantee no cubrir bajas y vacaciones en la sanidad este verano

Tras la alerta de FACUA, deshabilitan una web que simulaba ser de Just Eat para pedir datos a usuarios

FACUA denuncia a cuatro festivales de música por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior

FACUA reclama al Ayuntamiento de Bilbao una mejora en el servicio municipal de préstamo de bicicletas

Iberdrola devuelve 1.230 euros a un matrimonio socio de FACUA al que acusó de manipular el contador

FACUA Almería imparte una charla sobre consumo responsable a alumnos del colegio SEK Alborán

FACUA Castilla y León se reúne con Izquierda Unida para trasladarles sus propuestas de Consumo

FACUA celebra que el Constitucional tumbe el artículo de la LOPD que permite a los partidos recoger datos

FACUA denuncia ante la AEPD al Patronato de la Alhambra por dejar expuestos los datos de los visitantes

FACUA Catalunya acude un año más a la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona

FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre distintos aspectos relacionados con el consumo

Findirect, condenada a devolver 1.747 euros a una usuaria afectada por el cierre de las clínicas Nou Dent

FACUA insta al Ayuntamiento de Laviana a que se reparen las tolvas de carbón para evitar desprendimientos

FACUA solicita a Sanidad de Extremadura que informe del estado de la flota de ambulancias de Tenorio

Marea Blanca en Sevilla presenta su manifiesto en defensa de la Atención Primaria en Salud

FACUA Madrid analiza los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores

FACUA Málaga imparte una charla sobre la industria del juego en el Ateneo de la capital

Un juez falla a favor de un socio de FACUA al que MGS Seguros demandó por no pagar la prima

La bombona de butano baja un 4,9% y se sitúa en 13,18 euros

Los usuarios podrían exigir compensaciones económicas si sus Huawei perdiesen prestaciones, señala FACUA

FACUA Castilla y León celebra su Asamblea General de Socios

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