FACUA informa
Boletín semanal número 552
26/05/2019
Vodafone, Orange y otros 5 operadores, expedientados por ofertar 902 a cambio de retribuciones económicas
FACUA Andalucía critica que la Junta plantee no cubrir bajas y vacaciones en la sanidad este verano
Tras la alerta de FACUA, deshabilitan una web que simulaba ser de Just Eat para pedir datos a usuarios
FACUA denuncia a cuatro festivales de música por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA reclama al Ayuntamiento de Bilbao una mejora en el servicio municipal de préstamo de bicicletas
Iberdrola devuelve 1.230 euros a un matrimonio socio de FACUA al que acusó de manipular el contador
FACUA Almería imparte una charla sobre consumo responsable a alumnos del colegio SEK Alborán
FACUA Castilla y León se reúne con Izquierda Unida para trasladarles sus propuestas de Consumo
FACUA celebra que el Constitucional tumbe el artículo de la LOPD que permite a los partidos recoger datos
FACUA denuncia ante la AEPD al Patronato de la Alhambra por dejar expuestos los datos de los visitantes
FACUA Catalunya acude un año más a la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona
FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre distintos aspectos relacionados con el consumo
Findirect, condenada a devolver 1.747 euros a una usuaria afectada por el cierre de las clínicas Nou Dent
FACUA insta al Ayuntamiento de Laviana a que se reparen las tolvas de carbón para evitar desprendimientos
FACUA solicita a Sanidad de Extremadura que informe del estado de la flota de ambulancias de Tenorio
Marea Blanca en Sevilla presenta su manifiesto en defensa de la Atención Primaria en Salud
FACUA Madrid analiza los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores
FACUA Málaga imparte una charla sobre la industria del juego en el Ateneo de la capital
Un juez falla a favor de un socio de FACUA al que MGS Seguros demandó por no pagar la prima
La bombona de butano baja un 4,9% y se sitúa en 13,18 euros
Los usuarios podrían exigir compensaciones económicas si sus Huawei perdiesen prestaciones, señala FACUA
FACUA Castilla y León celebra su Asamblea General de Socios
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