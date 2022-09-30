Gabriela Camayd
Érase un verano de aventuras: seguridad en campo, playa y sierra
Las empresas que organizan actividades de aventura no puede actuar como si se trataran de simples excursiones entre amigos.
30/9/2026
La excusa del combustible
Las orientaciones de la Comisión europea sobre los recargos por el sobreprecio del combustible han dejado abierta una peligrosa vía para las aerolíneas.
17/7/2026
Al spam, spam y al vino, vino
Desde octubre, las llamadas comerciales deberán identificarse con el prefijo 400 para que puedan ser identificadas de forma inmediata por los usuarios.
12/5/2026
El infierno de vivir rodeado de pisos turísticos
Frente al discurso que presenta el alquiler turístico como una opción de alojamiento más económica, la realidad demuestra que puede acabar vulnerando los derechos fundamentales de los vecinos.
23/2/2026
Las mascotas no son un juguete: la realidad de los animales después de Navidad
Uno de cada cuatro animales adoptados en estas fechas es abandonado una vez terminadas las celebraciones.
30/12/2025
Tatuajes y estética: el precio legal de un mal resultado
A veces, la experiencia no sale como esperamos: una quemadura, un diseño mal ejecutado o una reacción inesperada pueden arruinarlo todo.
19/11/2025
¿Están las acciones colectivas en riesgo?
La Unión Europea lleva tiempo marcando un nuevo camino para la protección de los consumidores: reforzar el papel de las acciones colectivas como herramienta eficaz frente a abusos masivos de las empresas.
30/9/2025
Mascotas y accidentes: cuando el viaje se complica para nuestros compañeros peludos
¿Qué ocurre si nuestra mascota se ve involucrada en algún tipo de accidente? Es un tema delicado y, aunque no nos guste pensarlo, es importante saber cómo actuar.
31/7/2025
La IA y la atención al cliente: ¿una pérdida de calidad?
El derecho de los consumidores a recibir un trato justo y digno podría verse afectado por este proceso de automatización.
2/6/2025
Cómo sobrevivir a los primeros meses del año
Con el nuevo año, llega un nuevo desafío a los hogares.
5/2/2025
Préstamos personales e intereses abusivos
La declaración de usura en los préstamos personales ha cobrado una importante relevancia en los últimos años debido a los altos intereses pactados en algunos contratos.
11/12/2024
Residencias de mascotas: cómo velar por nuestros peludos
En los últimos años, ha crecido la preocupación por el bienestar animal y la calidad de los servicios ofrecidos por las residencias caninas en España.
30/9/2024
Tus derechos desde la reserva hasta el ‘check-out’
Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos vivir, y hacerlo informado y protegido nos permite disfrutar al máximo de cada momento.
28/6/2024
Plata o ‘cookies’: ¿pagar por nuestra privacidad?
Mientras algunos sitios web proponen un modelo de "paga si quieres privacidad", surgen interrogantes éticos sobre si el derecho a la privacidad debe tener un precio.
30/4/2024
La moda en transición: del ‘fast fashion’ a la sostenibilidad
Frente a un modelo de producción rápida y desecho, está emergiendo un movimiento hacia la sostenibilidad en el que la ropa de segunda mano juega un papel crucial.
29/2/2024
Patrones oscuros: mantente alerta en tus compras navideñas
Desde hace unos años, las tiendas online son la estrella para adquirir los regalos de Navidad, pero hay que tener cuidado con algunas tácticas que pretenden confundir o manipular al consumidor.
29/12/2023
Compras con propósito: Una elección consciente más allá del consumo
Estas compras no sólo buscan satisfacer una necesidad inmediata del consumidor, sino también aportar un valor añadido a la sociedad y al medio ambiente.
30/11/2023
La asistencia jurídica gratuita: un derecho fundamental para los consumidores vulnerables
La Constitución Española establece el acceso a la justicia como un derecho fundamental, asegurando la gratuidad de este servicio para aquellos que no cuenten con los recursos necesarios para litigar.
5/10/2023
Mantente conectado en tus vacaciones de verano
Pronto llegará ese momento en el que nos relajamos, tomamos el sol y exploramos nuevos destinos. Te mostraremos cómo puedes mantener tu conectividad durante esta fecha para disfrutar sin preocupaciones.
30/6/2023
Puestos de ferias y casetas: ¿Cuáles son mis derechos?
Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, también vienen las primeras fiestas populares de muchas ciudades y pueblos españoles, donde es habitual adquirir productos, comida y bebida.
27/4/2023
Crisis energética: ¿Cuáles son las medidas que ha introducido el Gobierno?
El Ejecutivo ha elaborado diferentes medidas para paliar la problemática de los precios de la energía, pero aún es necesario seguir trabajando para una mayor protección de los usuarios más vulnerables.
24/2/2023
¿Pueden los transportistas entregar mi paquete a un vecino?
La AEPD ha sancionado recientemente a UPS tras la denuncia de un usuario de que el repartidor dejó a una vecina el producto que había comprado al no encontrarse en casa.
30/12/2022
El autoconsumo: Intercambio de roles en el mercado energético
El consumidor puede producir su propia energía y volcar los excedentes a la red eléctrica obteniendo una compensación económica por parte de la comercializadora.
30/11/2022
¿Las vacaciones nos generan más conflictos que beneficios? Todo tiene solución
Si bien los consumidores buscamos desconectar en nuestras vacaciones, a veces durante su desarrollo, lejos de escapar de los problemas cotidianos, nos encontramos con otros nuevos.
30/9/2022