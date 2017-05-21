FACUA informa
Boletín semanal número 447
21/05/2017
FACUA Córdoba pide a Junta y Ayuntamiento medios para garantizar el normal desarrollo de la Feria
FACUA denuncia las difamaciones lanzadas por el consejero de Sanidad en la Asamblea de Extremadura
Pineda dice que no puede tuitear la sentencia por difamar a Rubén Sánchez porque no recuerda su cuenta
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Twingo X07 por problemas en la sujeción del alerón
FACUA Madrid continúa su crecimiento y traslada su sede central
¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años por menos de lo que costó? FACUA te ayuda a reclamar la plusvalía
FACUA pone en marcha una plataforma para ayudar a los usuarios a reclamar la devolución de la plusvalía
FACUA Catalunya imparte una charla sobre las cláusulas suelo junto a la CGT-Baix LLobregat
FACUA denuncia que la subida de tarifas de datos de Movistar es ilegal para los clientes con permanencia
FACUA considera insuficiente el acuerdo del Parlamento Europeo para reducir el desperdicio de alimentos
FACUA celebra la sentencia del Constitucional de anular las plusvalías para viviendas vendidas a pérdidas
FACUA critica que Emasesa permita al Ayuntamiento de Sevilla acumular 12 años de deuda sin reclamarla
FACUA Granada denuncia a Aguasvira por usar una línea 902 para la atención a sus clientes
FACUA critica que se oculten los nombres de los cuatro bancos multados en 2016 por el Banco de España
La Plataforma Sevilla contra el TTIP invita a los diputados sevillanos a debatir sobre el CETA en Sevilla
FACUA pide al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de CyL la lista de alimentos del fraude de Eurofrits
FACUA Cádiz llama a participar en la manifestación para exigir la modernización de la línea férrea
FACUA Andalucía critica la raquítica multa a Endesa por fraude masivo: 1,6 millones por 400 defraudados
FACUA alerta de falsos castings en internet para programas como La Voz y Gran Hermano
FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2016'
Fraude generalizado en ofertas de fibra: las tarifas son entre un 54% y un 250% más caras de lo anunciado
FACUA advierte de que el butano ha subido un 26% en sólo diez meses
FACUA Málaga analizará el próximo martes la desvirtualización consumista de las fiestas
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