FACUA informa
Boletín semanal número 456
23/07/2017
Díaz a la presidenta de FACUA: "los abusos en festivales y aeropuertos no son competencia de Andalucía"
FACUA ve insuficiente que Baleares multe con 340.000 euros a Vueling por retrasos y cancelaciones de 2016
Restart: el fraude de la bebida milagro que asegura reducir el alcohol en sangre y ayudar en el embarazo
FACUA pide a Baleares que fomente el transporte público frente al alquiler entre sus miles de turistas
FACUA Sevilla celebra que la antigua comisaría de La Gavidia se declare Lugar de Memoria Democrática
CCOO y FACUA Andalucía acuerdan un marco de unidad de acción en defensa de los derechos de los ciudadanos
Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Madrid acusa a Ticketmaster de "publicidad engañosa"
FACUA critica el respaldo del Gobierno a las gasolineras desatendidas ante la Comisión Europea
FACUA Granada critica que las tarifas del Metro no ofrezcan solución a la conexión con el autobús urbano
FACUA Jaén demanda más personal en las urgencias del Hospital de San Agustín de Linares
Vodafone devuelve a un socio de FACUA 2.300 euros que le cobró por navegar pese a que tenía tarifa plana
FACUA advierte de una nueva subida de Movistar, la cuarta en lo que va de año
FACUA Almería publica su 'Memoria 2016'
FACUA pregunta qué se va a hacer para que la playa asturiana de Bahínas vuelva a ser apta para el baño
FACUA denuncia la saturación de los juzgados dedicados a la cláusula suelo por el fracaso del Gobierno
Más de 150.000 motos de BMW están llamadas a revisión por un defecto en la horquilla delantera
FACUA denuncia a los multicines Odeon de Burgos por prohibir la entrada con comida y bebida del exterior
Se triplican las denuncias en FACUA en el primer semestre del año: la banca acapara el 73%
FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco que promueva la mejora de la calidad del agua de la Ría de Bilbao
FACUA demanda mayores controles tras el accidente del Tren de la Mina en Madrid, con más de 30 heridos
FACUA denuncia que pacientes de hospitales de Murcia en la misma habitación no pueden compartir la TV
Julian Assange inaugurará el Congreso 'Move.net' sobre movimientos sociales y TIC en Sevilla
FACUA insta a los usuarios de Renfe a reclamar compensaciones en los trayectos sin aire acondicionado
La bombona de butano es un 32% más cara que hace un año, advierte FACUA
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