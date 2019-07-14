FACUA informa
Boletín semanal número 559
14/07/2019
Barcelona Beach Festival: FACUA alcanza los 25 festivales denunciados por prohibir acceder con alimentos
FACUA detecta diferencias de hasta el 100% en el precio de la botella de aceite de oliva virgen extra
FACUA Málaga pide al Pleno del Ayuntamiento la declaración de emergencia climática y ecológica
¿Pensando en hacerte un tatuaje? FACUA Sevilla resuelve tus dudas
Vodafone se negó a cancelar una portabilidad alegando que ya había enviado la tarjeta SIM a la usuaria
Detectan mostaza no declarada en el etiquetado en pasta de soja con especias Sempio, alerta FACUA
FACUA reclama a Sanidad de Asturias que garantice médicos suficientes durante el periodo estival
Ordenan retirar dos lotes de un fármaco para el párkinson comercializado por Cinfa por "inestabilidad"
FACUA Sevilla ha recuperado 113.000 euros de afectados por el cierre de iDental
Así distribuirá el Gobierno en 2019 las subvenciones a las asociaciones de consumidores
FACUA denuncia por tercera vez al festival Mad Cool por impedir el acceso con comida y bebida
FACUA Castilla y León pide a Sanidad que cubra la plaza de pediatra en el ambulatorio de Guardo (Palencia)
Orange incluyó a un usuario en un fichero de morosos por una deuda de otro cliente con el mismo nombre
FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Getxo que acabe con los vertidos fecales en la cala de Kantarepe
FACUA Madrid se suma a la Plataforma en Defensa de Madrid Central
¡Atención, ciclista! FACUA Sevilla te explica la normativa para circular por la ciudad
FACUA compara las 75 tarifas móviles con llamadas ilimitadas que ofertan 22 compañías
FACUA denuncia de nuevo a Last Tour por prohibir el acceso con comida y bebida al BBK Live de 2019
FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2018'
FACUA pide al Ayuntamiento de Santander acabar con los atascos del parking sur del Hospital de Valdecilla
Ordenan retirar dos lotes de sodio fisiológico B. Braun para perfusión al detectar orificios en el envase
FACUA denuncia a Naturgy por publicidad engañosa de sus Superpacks
¿Afectado por la huelga de Renfe? Puedes pedir una indemnización, advierte FACUA
El Ayuntamiento de Valladolid devuelve a un socio de FACUA Castilla y León 1.040 euros de plusvalía
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio