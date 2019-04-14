FACUA informa
Boletín semanal número 546
14/04/2019
FACUA Madrid critica que la Comunidad no obligue a los taxis a facilitar tique y terminal TPV
FACUA Comunidad Valenciana denuncia a Paellas Universitarias 2019 por celebrar el evento sin licencia
FACUA Andalucía critica que la Junta destine dinero público a la climatización de colegios concertados
FACUA Euskadi celebra su segunda Asamblea General de Socios
El numismático Rubén Pulido fue condenado a 5 meses de prisión condicional por calumnias a funcionarios
Transparencia: FACUA publica su 'Memoria 2018' con su balance de actuaciones y sus cuentas anuales
Endesa paga 2.800 euros a una socia de FACUA Sevilla: una subida de tensión le averió más de 10 aparatos
FACUA Madrid critica que Sanidad permita a los centros de salud del programa piloto recortar el horario
FACUA Granada reclama al Ayuntamiento que renueve la flota de autobuses urbanos
Pulifil: Usuarios denuncian que la "empresa líder" en numismática se ha quedado con su dinero
FACUA Málaga celebra su 36ª Asamblea General de Socios
FACUA insta a Sanidad de Extremadura a que solucione las deficiencias del Hospital Virgen de la Montaña
FACUA Córdoba participa en una mesa redonda de la Universidad de Córdoba sobre protección al consumidor
Hacienda devuelve a un socio de FACUA 721 euros de una multa que le exigió pagar sin aclararle el motivo
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de seguridad de Barajas que reclamen ante Aena
Detectan leche no declarada en rosquillas de la marca Dulcivapa, alerta FACUA
Vodafone, elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año
FACUA Cádiz denuncia al Holi Festival por vender entradas sin tener licencia para celebrar el evento
FACUA insta al Consorcio de Aguas de Fuerteventura a solucionar los problemas de sus infraestructuras
FACUA recuerda a los afectados por la huelga de pilotos de Air Nostrum que pueden pedir compensaciones
Detectan leche y trazas de clara de huevo no declarados en helados de la marca La Sirena, alerta FACUA
FACUA Comunidad Valenciana celebra su 10ª Asamblea General de Socios
Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, participa en el acto #ParticipoyDecido por las elecciones 28A
FACUA Euskadi pide al Departamento de Salud que refuerce los médicos de atención primaria
Un juzgado embarga a Renfe por el impago de 465 euros de indemnización a un socio de FACUA Córdoba
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