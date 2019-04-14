FACUA informa

Boletín semanal número 546
14/04/2019

FACUA Madrid critica que la Comunidad no obligue a los taxis a facilitar tique y terminal TPV

FACUA Comunidad Valenciana denuncia a Paellas Universitarias 2019 por celebrar el evento sin licencia

FACUA Andalucía critica que la Junta destine dinero público a la climatización de colegios concertados

FACUA Euskadi celebra su segunda Asamblea General de Socios

El numismático Rubén Pulido fue condenado a 5 meses de prisión condicional por calumnias a funcionarios

Transparencia: FACUA publica su 'Memoria 2018' con su balance de actuaciones y sus cuentas anuales

Endesa paga 2.800 euros a una socia de FACUA Sevilla: una subida de tensión le averió más de 10 aparatos

FACUA Madrid critica que Sanidad permita a los centros de salud del programa piloto recortar el horario

FACUA Granada reclama al Ayuntamiento que renueve la flota de autobuses urbanos

Pulifil: Usuarios denuncian que la "empresa líder" en numismática se ha quedado con su dinero

FACUA Málaga celebra su 36ª Asamblea General de Socios

FACUA insta a Sanidad de Extremadura a que solucione las deficiencias del Hospital Virgen de la Montaña

FACUA Córdoba participa en una mesa redonda de la Universidad de Córdoba sobre protección al consumidor

Hacienda devuelve a un socio de FACUA 721 euros de una multa que le exigió pagar sin aclararle el motivo

FACUA aconseja a los afectados por la huelga de seguridad de Barajas que reclamen ante Aena

Detectan leche no declarada en rosquillas de la marca Dulcivapa, alerta FACUA

Vodafone, elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año

FACUA Cádiz denuncia al Holi Festival por vender entradas sin tener licencia para celebrar el evento

FACUA insta al Consorcio de Aguas de Fuerteventura a solucionar los problemas de sus infraestructuras

FACUA recuerda a los afectados por la huelga de pilotos de Air Nostrum que pueden pedir compensaciones

Detectan leche y trazas de clara de huevo no declarados en helados de la marca La Sirena, alerta FACUA

FACUA Comunidad Valenciana celebra su 10ª Asamblea General de Socios

Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, participa en el acto #ParticipoyDecido por las elecciones 28A

FACUA Euskadi pide al Departamento de Salud que refuerce los médicos de atención primaria

Un juzgado embarga a Renfe por el impago de 465 euros de indemnización a un socio de FACUA Córdoba

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