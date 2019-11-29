Miguel Ángel Serrano
¿Es que nadie piensa en los niños?
Nos encontramos ante un panorama en el que el menor de edad puede tener acceso libremente a todo tipo de contenidos a través de las redes sociales.
30/9/2026
Un papa en el Congreso
La visita de León XIV a España nos dejó la estampa de contemplar a un líder religioso proclamar sus postulados religiosos a los representantes de la soberanía popular española.
17/7/2026
Imagen: EFE.
Debemos mostrar la solidaridad con el pueblo cubano y confiar en que la presión ilegal e inhumana que están sufriendo no se alargue más en el tiempo.
12/5/2026
Agentes del ICE desplegados en Minneapolis | Europa Press | Alex Kormann.
Si hay algo que ha causado repulsión en los últimos a cualquier demócrata es la actuación de ese grupo paramilitar que ha montado Donald Trump para reprimir a personas migrantes y críticos con su gobierno.
23/2/2026
Turrones ‘fashion’
En los últimos años se han popularizado diferentes tipos de turrones que distan mucho de los tradicionales de almendra, duros o blandos.
30/12/2025
Mascotas, aerolíneas y otros animales
Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre el trato legal que debe tener la pérdida por la aerolínea de una mascota facturada para su transporte.
19/11/2025
¿Pagar por las bolsas de papel?
La nueva moda es cobrar al consumidor por las bolsas de papel y cartón, cuando la normativa, a diferencia que con el plástico, no lo exige.
31/7/2025
El bloqueo económico a Cuba: más de 60 años de ataque criminal a los consumidores
La Fundación FACUA lleva años desarrollando programas de cooperación internacional en colaboración con diferentes entidades cubanas para lograr mejoras en la vida de los habitantes de la isla.
2/6/2025
Hamburguesas veganas: con Europa hemos topado
Lejos de ser una cuestión de simple semántica o de memes y discusiones en Internet, el etiquetado influye directamente en la adquisición de los alimentos por el consumidor
5/2/2025
Joaquim Bosch: «Entidades como FACUA son fundamentales para recordar al poder político que están ahí para resolver problemas sociales»
El magistrado habla sobre su último libro 'Jaque a la democracia', denuncia prácticas abusivas presentes en el tejido empresarial y alerta sobre la necesidad de reforzar el Estado social.
11/12/2024
Samson Dauda, ganador de Mr. Olympia 2024.
Resulta evidente que en la práctica deportiva a nivel amateur la utilización de sustancias dopantes se encuentra más extendida en los deportes de musculación que en otra clase de actividades.
11/12/2024
Recuerdos de verano: la atención sanitaria en julio y agosto, una utopía
En los últimos años, se ha convertido en costumbre que los centros de salud se saturen, sin que las comunidades autónomas hagan verdaderos esfuerzos para garantizar la atención sanitaria en el periodo estival.
30/9/2024
Problemas médicos en el extranjero: ¿son los seguros de viaje una solución?
La mercantilización de la salud y sus derivados puede llevar a situaciones totalmente indeseables y perjudiciales para los consumidores.
28/6/2024
No hagas el primo con la prima
Un problema habitual con los seguros es que la cantidad que nos cargan por la prima ha aumentado considerablemente de un año al siguiente sin que la aseguradora nos haya comunicado con antelación dicha subida.
30/4/2024
El paternalismo del Ministerio con los ‘influencers’ españoles
Este sector ignora deliberadamente las reglas del juego, afectando negativamente a parte de los consumidores y usuarios entre los que se encuentran menores de edad.
29/2/2024
Incidencias en Cercanías de Madrid: El centralismo de los medios de comunicación
Los consumidores tenemos derecho a que la información que nos trasladen los medios de comunicación sea plural y tenga en cuenta a las distintas regiones del país, lejos del centralismo madrileño actual.
29/12/2023
¿El fin del cobro por el equipaje de mano?
Desde FACUA llevamos años emprendiendo campañas de denuncia contra las aerolíneas que cobran un extra por subir maletas a la cabina. Ahora, la UE se ha pronunciado en favor de los consumidores.
30/11/2023
Ponerse en forma después del verano. ¿Realmente necesitamos suplementos alimenticios?
El consumo de productos asociados a la actividad deportiva o el 'fitness' se encuentra cada vez más generalizado, y es más fácil adquirirlos.
5/10/2023
Comisiones en el alquiler de vivienda: por fin el Gobierno actúa
Con la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la vivienda, el legislador aborda las comisiones que una gran cantidad de inmobiliarias han venido exigiendo a quienes buscan alquilar.
30/6/2023
Reclamaciones en transporte aéreo: sin noticias del Gobierno
Más de un año después de la normativa que regula este procedimiento, el Ejecutivo aún no ha acreditado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como entidad de resolución alternativa de conflictos.
27/4/2023
La chapuza de los trenes de Cantabria y Asturias
Lo acontecido en las últimas semanas con la proyección de nuevos trenes de Cercanías para el norte de España es digno de una película de Berlanga.
24/2/2023
La resolución de litigios ‘online’: una herramienta desconocida
Los consumidores pueden encontrarse graves problemas a la hora de hacer valer sus derechos debido a que cada vez más se interactúa con empresas localizadas fuera del territorio nacional.
30/12/2022
La nueva traba de las inmobiliarias: depositar dinero para que trasladen tu oferta al vendedor
Esta práctica comercial contraria a los usos tradicionales del mercado suscita toda una serie de dudas y reflexiones.
30/11/2022
Cuidado con los falsos adelgazantes
La vuelta tras las vacaciones de verano suele conllevar algunos kilos de más, que se convierten en el objetivo de distintas marcas que intentan vendernos productos con propiedades supuestamente adelgazantes.
30/9/2022
Huelgas en el sector aéreo: un verano más, el consumidor es el más desprotegido
Otro año, como si de una tradición popular se tratase, los usuarios vuelven a ser víctimas de conflictos laborales que nada tienen que ver con ellos.
30/6/2022
Consumo podrá sancionar los fraudes: ¿pondrá excusas para no hacerlo?
El próximo 28 de mayo entra en vigor el artículo 52 bis del Trlgdcu, que posibilitará a la Administración central investigar y sancionar determinados hechos que atenten contra los usuarios.
29/4/2022
Fraudes en internet o ‘phishing’: la mala conducta que se perpetúa
La utilización de la red ha estado asociada prácticamente desde sus inicios a actividades engañosas que buscan obtener alguna clase de beneficio ilícito de los usuarios.
25/2/2022
Abuso del Real Decreto-Ley: últimas reformas de la legislación de consumo
El Gobierno debe limitar el uso de los "decretazos" para modificar cuestiones relacionadas con los consumidores. En 2021, ha modificado la ley de defensa de los consumidores hasta tres veces con esta vía.
30/12/2021
Comisiones de las inmobiliarias a compradores: una actividad rechazada por la jurisprudencia
Diferentes sentencias han dictaminado que el contrato se establece entre agentes inmobiliarios y vendedores, no pudiendo estos cargar cantidades a los compradores.
29/10/2021
Falsas acusaciones por manipular el contador de luz
Muchos usuarios están recibiendo en los últimos tiempos recibos inflados debido a refacturaciones que son consecuencia de, según dicen, una manipulación que el usuario ha realizado en su equipo de medida.
11/8/2021
Conciertos en directo y el engaño del ‘playback’
Parece lógico pensar que en un espectáculo de música en vivo tanto las interpretaciones como el acompañamiento musical de los artistas deben ser ejecutados en directo, sin que la actuación haya sido pregrabada.
30/6/2021
Listas de morosos y empresas gestoras de cobros: La pesadilla del consumidor
¿Qué ocurre con la protección de los datos personales de un usuario cuando es incluido en una lista de solvencia patrimonial?
30/4/2021
¿Dientes blancos sin ir al dentista? ¡Huye!
Ante la proliferación de productos estéticos a cuyo uso se les atribuye efectos similares a tratamientos médicos, las autoridades deberían vigilar la posible publicidad engañosa y sus efectos en la salud.
26/2/2021
Intermediarios en la prestación de servicios: el nuevo modelo de negocio
Estamos asistiendo a la proliferación de toda una serie de plataformas que en apariencia ofrecen servicios directamente a los usuarios pero afirman limitarse a ponerlos en contacto con terceros.
30/12/2020
¿Sabemos con quién contratamos en internet?
No es extraño que existan páginas webs que comercializan productos y servicios sin indicar quién es su titular, cómo se puede contactar con sus responsables o qué uso harán de los datos personales del usuario.
30/10/2020
Las ventajas e inconvenientes de contratar a través de internet
La proliferación de la contratación electrónica puede conllevar beneficios para el consumidor. Sin embargo, este modelo de negocio también puede suponer una menor protección de sus derechos e intereses.
31/7/2020
Aviones: que no te dé vértigo reclamar
Los consumidores se enfrentan cada día a cancelaciones de vuelo, grandes retrasos o pérdidas de equipaje, pero pocos saben cómo enfrentarse a las aerolíneas para reclamar sus derechos.
29/11/2019