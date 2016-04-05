Ángeles Castellano
Pepa Blanes: «No hay película exenta de ideas políticas»
La periodista, jefa de Cultura en la Ser, desglosa la diversidad de temas de rabiosa actualidad presentes en la cambiante industria del cine en su libro 'Abre los ojos. Pelis y series para entender el mundo'.
29/10/2021
Pedro Torrijos: «Ningún espacio que nos rodea es neutro, con independencia de su intención»
Arquitecto y músico de formación, el autor de 'Territorios improbables' se considera sobre todo un contador de historias. En su libro, como en Twitter, desgrana los entresijos de los lugares más peculiares.
11/8/2021
Peter C. Gøtzsche: «Sospecho que AstraZeneca ha cometido fraude en sus ensayos clínicos»
El científico danés, autor de 'Vacunas. Verdades, mentira y controversia', explica los motivos por los que no siempre se puede confiar en las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
30/6/2021
Yolanda Domínguez: «El lenguaje visual es arcaico, reproduce los mismos estereotipos que hace 500 años»
La artista y activista experta en género trabaja para desenmascarar el machismo normalizado en nuestra vida y dedica su último libro, 'Maldito estereotipo' a proponer una nueva "dieta de imágenes" liberadora.
30/4/2021
La ciudad no es para ti (mujer)
Las redes se mofan del alcalde de Cádiz por introducir la perspectiva de género en la renovación de las pasarelas de la playa. ¿Por qué damos por hecho que el urbanismo es neutro?
26/2/2021
Al fin, las vacunas
Respuestas para las dudas más comunes que han suscitado las vacunas.
30/12/2020
Javier Padilla: «Podremos convivir con el virus si las instrucciones son sencillas, claras y coherentes»
El autor de '¿A quién vamos a dejar morir?' y coautor de 'Epidemiocracia' reflexiona sobre la situación actual provocada por el Covid, cómo evitar nuevas pandemias y cómo enfrentar las que vengan.
30/12/2020
Marta Peirano: «Si renuncias a la privacidad estás renunciando a tu derecho a la libertad de expresión»
La periodista especializada en tecnología explica cómo los sistemas operativos y aplicaciones copian el diseño de las tragaperras para mantenernos conectados y robar nuestros datos, entre otras cuestiones.
27/2/2020
James Rhodes: «Fui lo contrario a un niño prodigio, me dediqué a las drogas y luego empecé en la música»
El pianista y escritor británico sufrió violaciones de niño y ahora lucha por sacar adelante una ley integral de protección a la infancia en España, donde reside.
31/1/2020
Marta Sanz: «El lenguaje es una herramienta empapada de ideología»
La escritora, ganadora del Premio Herralde de Novela y finalista del Nadal, aborda cuestiones fundamentales de su obra y pensamiento como el feminismo, las desigualdades sociales o la ideología en la cultura.
31/1/2020
Javier Gallego: «La sociedad tiene una responsabilidad; tenemos los medios que consumimos»
El creador y director del programa de radio 'Carne Cruda' explica su visión de los medios de comunicación, la influencia del 15M en la sociedad actual y la trayectoria del programa.
27/12/2019
Manuel Burque: «Nadie se hace a sí mismo, es una falacia del capitalismo, tiene mucho que ver tu origen»
Radio Gaga, El Intermedio, 'Vida perfecta' o Buenismo bien son sólo algunos espacios de ficci�ón y realidad en los que es posible reconocer a este gallego que elige definirse, sobre todo, como guionista.
27/12/2019
Bicicletas para luchar contra la desigualdad de género
El Ayuntamiento de Sevilla invertirá 26.000 euros en fomentar el incremento del uso de este medio de transporte, más saludable y sostenible, entre las que menos lo utilizan: las mujeres.
27/12/2019
Esther Vivas: «El Estado debe crear condiciones para favorecer una maternidad feminista y emancipadora»
Con su libro 'Mamá Desobediente. Una mirada feminista a la maternidad', pone en el centro del debate social la experiencia de la maternidad, que considera que tiene repercusión pública, política y colectiva.
29/11/2019
Cumbre del Clima en Madrid: el planeta se agota
Madrid recibirá otra cumbre internacional en la que constatar que el planeta está al límite de sus posibilidades mientras los Gobiernos siguen sin entender que el tiempo ya se ha agotado para el sistema actual.
29/11/2019
«Para acabar con el cambio climático hay que superar el capitalismo»
Emilio Santiago y Héctor Tejero publican '¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal', en el que proponen una línea política para enfrentar la emergencia climática.
2/10/2019
Virginia P. Alonso: «El periodismo tiene que tomar partido alguna vez, sobre todo ante las injusticias»
Codirectora de 'Público' desde 2008, la periodista reflexiona sobre los grandes peligros que enfrenta la libertad de información en España en la actualidad.
2/10/2019
Rodríguez Lázaro, experto en Listeria: «La seguridad alimentaria no puede basarse en una acción reactiva»
El vicepresidente del comité científico de la Aesan critica la falta de información en la gestión de la reciente alerta por listeriosis.
2/10/2019
Rocío Márquez: «Entrar en el círculo vicioso de creer que somos lo que tenemos es muy peligroso»
La cantaora onubense presenta 'Visto en El Jueves', un disco en el que rescata cantes antiguos y los adapta a la actualidad para denunciar la desigualdad o el consumismo, entre otras cuestiones.
28/6/2019
David Jiménez: «Es hora de que rompamos la ley del silencio y hablemos de las miserias del periodismo»
El que fuera director de 'El Mundo' entre 2015 y 2016 publica 'El Director', un libro en el que narra su experiencia al frente y describe los males de los principales medios nacionales.
28/6/2019
Edu Galán: «Yo a los antivacunas no los quiero como lectores, me da igual que compartan el otro 80%»
Uno de los creadores y editores de Mongolia explica el funcionamiento de la revista satírica, su visión sobre los límites del humor y las cosas que no le hacen gracia.
25/4/2019
Julian Assange: el megalómano que ayudó a cambiar el mundo
Tras la decisión de Ecuador de revocar su asilo y su detención por parte de las autoridades de Gran Bretaña, es un buen momento para repasar el documental 'Risk', de Laura Poitras.
25/4/2019
Nieves Concostrina: «Siempre que estén enarbolando banderas para atraerte, te están engañando en algo»
Conocida por acercarse a la historia con humor en la radio, esta periodista acaba de publicar 'Pretérito imperfecto', en el que recopila desde la ironía 84 episodios que han marcado la actualidad.
25/4/2019
Marta Flich: «Para la banca el dinero es Dios. La tragedia no tiene cara»
La economista, 'video-blogger', actriz y humorista trata de desenmascarar las noticias falsas diariamente junto a Risto Mejide en 'Todo es mentira', de Cuatro.
27/2/2019
Sara Mesa: «Creemos que hablamos nosotros, pero ciertas ideologías pueden estar utilizando nuestra voz»
La escritora sevillana, una de la voces jóvenes más premiadas, publica 'Silencio administrativo', que denuncia el laberinto burocrático que imposibilita a las personas sin hogar acceder a las ayudas públicas.
27/2/2019
La utopía postcapitalista positiva es posible (y ya está en marcha)
La visita a España del periodista y escritor Paul Mason permite el desarrollo de un taller donde diferentes agentes sociales, entre ellos FACUA, se permiten imaginar un futuro que está comenzando ya.
28/12/2018
Paul Mason: «El fracaso de la izquierda es no haber sido capaz de generar un discurso positivo de futuro»
Periodista económico, escritor y asesor del Partido Laborista británico, su último libro explica por qué el capitalismo está feneciendo y propone un sistema económico alternativo.
28/12/2018
Joaquim Bosch: «El sistema no está diseñado para que lleguen los mejores a los altos tribunales»
El magistrado y portavoz territorial en Valencia de Jueces para la Democracia acaba de publicar un libro junto al periodista Ignacio Escolar sobre las reformas pendientes de la justicia.
28/12/2018
Iria Marañón: «No hay hombres que no sean machistas, absolutamente todo está impregnado de machismo»
Filóloga y activista feminista, es autora del superventas 'Educar en el feminismo' y ahora publica 'Libérate de la carga mental', que incide en el trabajo extra que hacen las mujeres.
31/10/2018
Sandra Sabatés:»Me siento orgullosa de ser parte de un equipo que entiende el periodismo como compromiso»
Co-presentadora de 'El Intermedio', la flamante Ondas a Mejor Presentadora reclama más espacio en su programa para los refugiados y el feminismo.
31/10/2018
Carolina del Olmo: «Hay que volcar en el Estado la obligación de que nos permita cuidar en condiciones»
Ahora se discute sobre la idoneidad de ampliar los permisos de paternidad, esta filósofa plantea otras claves para una conciliación real que ponga los cuidados, y no el mercado, en el centro de la vida.
27/7/2018
Manu Sánchez: «El humor de abajo para arriba es contestatario y revolucionario»
Experto en hacer "comedia protesta", iba para ingeniero pero se le cruzó el humor. Sánchez no elude ningún tema, es ágil, ingenioso y educado y deja la sensación de que vive la vida con pasión y normalidad.
29/6/2018
Dinero sucio, veneno en el aire
La serie de documentales ‘Dirty Money’ (Dinero Sucio), coordinada por Álex Gibney y estrenada en Netflix, dedica su primer episodio al fraude de Volkswagen.
30/4/2018
Cuando veas las barbas de Uber cortar…
La sentencia del TJUE, que considera a Uber como empresa de transportes y no una plataforma intermediaria digital, debe ser precedente para todas las creadas a raíz del falso consumo colaborativo, como Airbnb.
29/12/2017
Antonio de la Torre: «La única revolución posible tiene que ser de valores, pacífica y debe permear»
Trabajador incansable, de periodista antes que actor, no huye de las preguntas que le llevan a entrar en profundidades, pero evita la intensidad salpicando la conversación con toques de humor.
29/12/2017
«Los gobiernos europeos comparten la culpa». Jack Ewing, autor de ‘El escándalo de Volkswagen’
"Se destapó un serio problema de salud y se obligó a los fabricantes de automóviles a cambiar: El mercado está rechazando el diésel y obligando a los fabricantes a producir más híbridos o coches eléctricos".
11/10/2017
Olga Rodríguez: «Estar bien informado es una militancia, porque requiere de una dedicación continua»
Periodista de larga trayectoria internacional, ha sido cronista de guerra en los conflictos de Oriente Próximo para medios como la Ser, Cuatro o CNN+. Ahora analiza la actualidad desde eldiario.es.
11/10/2017
Quique Peinado: «Yo creo que un cómico tiene permiso para hacer humor de todo»
Periodista reconvertido en guionista de televisión y cómico, analiza la actualidad desde el humor en su programa, pero también usa su Twitter, con cientos de miles de seguidores, como arma de reivindicación.
23/8/2017
Cláusula suelo, cuatro meses después: la banca se resiste a perder
Pasada la tregua que el Gobierno ha dado al sector, las entidades financieras siguen torpedeando y retrasando sus obligaciones: restituir un dinero que nunca debían haber cobrado.
2/6/2017
Nacho Vegas: «Hay un excesivo pudor entre los músicos a posicionarse con los movimientos sociales»
Músico y autor independiente, su carrera iba por derroteros de cantautor oscuro e intimista hasta el estallido del 15M, que le transformó en uno de los intérpretes populares más comprometidos con la sociedad.
2/6/2017
Barbijaputa: «Si no lucho por los derechos de las mujeres de forma radical, ¿lo pido por favor?»
Activista feminista, este personaje con cientos de miles de seguidores en Twitter es también columnista y escritora para poner de relevancia el machismo cotidiano.
2/6/2017
Viajes: España evita cuidar tus derechos
La CE ha dado varios avisos a España para que corrija su normativa y aprobó en 2015 una nueva Directiva que da mayor protección a los usuarios, sin que hayan sido transpuestas a nivel estatal o autonómico.
7/4/2017
Rubén Juste: «A veces cuesta entender que quienes nos gobiernan están en contra de nuestros intereses»
Doctor en Sociología y experto en las relaciones entre élites políticas y económicas, el autor de 'Íbex 35. Una historia herética del poder en España' explica las peculiaridades del sistema económico español.
7/4/2017
DGT: El caso de las certificaciones medioambientales que no certifican nada
El organismo de tráfico envía distintivos a los coches sin comprobar las emisiones reales de los vehículos, e incluye en los envíos a los afectados por el fraude de Volkswagen, que no cumplen la legislación.
8/3/2017
Susan George: «Las políticas neoliberales están alcanzando el objetivo de quienes las pusieron en marcha»
La doctora en Ciencias Políticas, filósofa y analista considera que hay que seguir luchando contra el TTIP y el CETA, y sobre todo, contra el cambio climático.
8/3/2017
Tratados comerciales de la UE: el nuevo orden mundial impuesto por las multinacionales
La UE ha firmado ya el CETA con Canadá y aún tiene entre manos el TTIP con EE UU. Todos buscan una libertad casi absoluta para las grandes empresas con un sistema judicial ajeno a los poderes de los Estados.
8/3/2017
Cristina Fallarás: «La crisis es una farsa, un reparto de lo público entre los ricos y ciertos poderes»
Tras vivir un despido embarazada de ocho meses y ocho años de paro, esta veterana periodista está al frente de un medio de comunicación naciente, la rescatada cabecera Diario 16.
23/12/2016
Pobreza energética: sin soluciones que ataquen la raíz del problema
La imposibilidad de pagar la factura de la luz se afronta con diferentes medidas en los países de la UE, pero ninguna pone el acento en la liberalización del mercado y la escalada de precios que ha conllevado.
23/12/2016
El cuento del consumo «colaborativo»
Pequeñas y grandes empresas han encontrado un nuevo modelo: gestionan el negocio pero ignoran sus deberes ante el consumidor. ¿Hace falta una nueva legislación o basta con que se mejore y cumpla la existente?
28/10/2016
La multinacional con sede en Wolfsburgo (Alemania) es el principal vendedor de coches europeo. | Imagen: flickr.com/davepinter (CC BY-NC-ND 2.0).
La Comisión Europea denuncia la vulneración de la normativa por parte de la compañía, pero no inicia actuaciones para que pague por el engaño; mientras, la empresa se niega a compensar a los afectados.
28/10/2016
No se pierden derechos porque sea divertido
Los espectáculos de música en vivo siguen siendo ignorados por las autoridades de Consumo, pese a que arrastran a miles de personas cada año.
16/8/2016
TTIP: la pretendida arcadia de las grandes corporaciones
Los Gobiernos de EE UU y la UE negocian en secreto un acuerdo de libre comercio que dará un poder casi ilimitado a las grandes empresas y reducirá la capacidad de la toma de decisiones de la ciudadanía.
3/6/2016
Volkswagen, intocable para las autoridades
Inacción de los gobiernos europeos pese a la magnitud del fraude. La empresa mantiene su secretismo y se niega a comprometerse con los consumidores.
5/4/2016