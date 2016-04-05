Ricardo Gamaza
Luis Babiano, gerente de Aeopas: «Esta es una gran sequía, pero no será la última»
Directivo de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Babiano tiene una visión panorámica sobre nuestra geografía, pero también sobre la sequía en la que estamos inmersos.
30/9/2022
El desahucio de los cielos
Nuevos datos indican que desde 1980 se han perdido en la UE unos 600 millones de aves reproductoras.
30/6/2022
¿Por qué es peligroso el ‘Plato de Harvard’?
La Escuela de Salud Pública de Harvard y sus editores en Publicaciones de Salud han creado una guía de comidas saludables y equilibradas, que se ha puesto de moda. Pero, ¿es sano realmente?
29/4/2022
El boicot a las fresas
La amnistía que el Gobierno andaluz ha aprobado para los pozos ilegales de la fresa pone en riesgo todo el sector fresero de Doñana, que encontrará un boicot a sus productos por los consumidores europeos.
25/2/2022
Lo que esconden las ‘E’
Aditivos conservantes, que potencian el sabor o dan un color más apetitoso a muchos alimentos a cambio de dañar nuestra salud y que se han convertido en algunos casos en el "nuevo colesterol".
30/12/2021
¿Cómo evitar el desperdicio de alimentos?
En España cada persona tira a la basura una media de 31 kilos al año. Tres de cada cuatro hogares españoles tiran habitualmente comida que les ha caducado o que se les ha estropeado.
29/10/2021
Así afecta el ruido a nuestra salud
La exposición continua a altos niveles de ruidos puede ocasionar graves trastornos en la salud de las personas.
11/8/2021
Víctimas de laboratorio
Un millón y medio de animales vertebrados son sacrificados cada año en España en experimentos. Actualmente es legal, pero ¿es ético que usemos otros seres vivos para experimentar?
30/6/2021
Las renovables pueden dañar seriamente a la biodiversidad
Las instalaciones podrían ser una amenaza si no se planifican teniendo en cuenta criterios de impacto medioambiental en las especies.
30/4/2021
¿Economía o medio ambiente?
Pese a afrontar una pandemia que tiene mucho que ver con la falta de respeto ambiental, en España sigue primando el interés por salvar la economía antes que proteger el medio ambiente.
30/4/2021
Así nos afectará la nueva directiva de aguas
La norma, aprobada en diciembre y que ahora debe ser transpuesta al ordenamiento jurídico español, recoge cuestiones básicas como la consideración del acceso al agua y saneamiento como derecho humano esencial.
26/2/2021
Fumar mata (al medio ambiente)
Cada año se vierten ocho millones de toneladas de plástico en los océanos, pero las campañas de retirada de estos residuos de las costas han desvelado que la primera fuente de basura mundial son las colillas.
26/2/2021
El zumbido de la extinción
La desaparición de polinizadores significaría la perdida del 84% de los cultivos y del 90% de las plantas silvestres. Andalucía lidera el número de colmenas a nivel nacional y produce 7.000 toneladas anuales
30/12/2020
Los efectos del pan industrial
Los ingredientes del pan artesanal son harina de trigo, agua y sal; pero el pan industrial incluye hasta una docena de aditivos, algunos relacionados directamente con enfermedades como el colesterol
30/12/2020
De la media de nailon a la e-chatarra
Las estrategias de marketing de las empresas nos han convencido de que debemos renovar todos nuestros aparatos en un periodo de tiempo poco razonable.
30/10/2020
Estos son los 10 ‘ladrillazos’ que amenazan el litoral gaditano
Resucitan más de una decena de viejos macro proyectos urbanísticos en la costa de Cádiz que pueden acabar con los paisajes, medio ambiente y riqueza ecológica y patrimonial de esta zona.
30/10/2020
Mamíferas: El secreto mejor guardado del parto
Un documental independiente narra las consecuencias para las mujeres cuando no se respetan los partos.
31/7/2020
Un aire más puro tras el confinamiento
Los niveles de dióxido de nitrógeno, principal contaminante del aire y causante de cerca de 7.000 muertes prematuras al año en España, se han reducido en más de la mitad.
31/7/2020
Zoonosis, virus y ecología
La estrecha relación entre el ser humano y los animales no está exenta de riesgos, como la posibilidad de que enfermedades que portan los segundos puedan terminar afectando a los primeros.
9/4/2020
La revolución circular
La crisis del coronavirus supone una oportunidad para iniciar los pasos hacia el cambio del sistema de producción actual.
9/4/2020
Seis preguntas clave para el autoconsumo solar
La utilización de energía solar puede suponer una reducción de la factura eléctrica de en torno al 50%.
27/2/2020
Lo que esconden los escaparates
El sector textil es el responsable de la contaminación del 20% de las aguas mundiales y del 10% de las emisiones globales de carbono.
27/2/2020
Cruceros insostenibles
Cuatro multinacionales monopolizan este modelo de turismo que causa graves impactos negativos en los ecosistemas y masificación en ciudades. España lidera la lista de los países más contaminados por ellos.
31/1/2020
Circos del maltrato
El modelo de circo con animales sometidos, amaestrados y maltratados está en extinción aunque en España todavía hay una treintena de animales sometidos en media docena de circos.
31/1/2020
La cumbre del ‘greenwashing’
La COP25 ha sido fagocitada por las mismas grandes multinacionales causantes en una gran parte del cambio climático.
27/12/2019
El ‘consumidor resist’
El nuevo consumidor apuesta por productos sanos, de cercanía y por marcas y productores con compromisos éticos y ambientales. Esta tendencia marcará el futuro de la producción mundial de alimentos.
27/12/2019
Vidrio y consumo
Gracias al reciclaje de vidrio, cada año se evita la extracción de casi mil toneladas de materias primas y la emisión de medio millón de toneladas de dióxido de carbono.
29/11/2019
Envuelto para regalo: el coste ambiental de la Navidad
Esta celebración se ha convertido en sinónimo de derroche energético, consumo desproporcionado y malgasto de envases y papel.
29/11/2019
Más botijos y menos botellas de plástico
El consumo de agua embotellada puede acarrear problemas para la salud, pese a que su uso no deja de crecer.
2/10/2019
Cinco cosas de la sal yodada que no sabías
Existe el mito de que este producto es malo para la salud y, aunque el yodo es un elemento esencial para la vida, este tipo de sal es una de las peores opciones que podemos escoger.
28/6/2019
El ecosistema de asfalto
En las ciudades, tenemos que aprender a convivir con los otros animales del asfalto, no sólo por conciencia ambiental, sino porque nuestro hábitat depende también de su supervivencia.
28/6/2019
10 espacios cotidianos donde puedes reducir tu consumo de plástico
La cultura del envoltorio y del usar y tirar nos ha llevado a una situación insostenible, y este material se ha convertido ya en una amenaza para la salud de los océanos y para la nuestra.
25/4/2019
5 cosas que debes saber sobre las vías pecuarias
Más de 125.000 kilómetros históricos se pierden ante la inacción de las administraciones. Caminos rurales públicos que en demasiadas ocasiones están usurpados por propietarios de los terrenos que atraviesan.
25/4/2019
Prohibido cortar el agua
Muchos municipios aplican el mínimo vital del agua que establece la ONU para garantizar el derecho humano al agua, pero existen empresas privadas que siguen cortando el agua a los que no pueden pagarla.
27/2/2019
El mínimo vital del agua
El Gobierno central quiere establecer un bono social para el agua, pero esto no garantiza el derecho humano a su suministro. La recomendación de 100 litros por habitante y día de la ONU es la mejor opción.
31/10/2018
El WC no es una papelera
El 19 de noviembre es el Día Mundial del Inodoro, aparato sanitario que se ha convertido en papelera a la que se tiran todo tipo de residuos, lo que provoca un grave problema ambiental y en las depuradoras.
31/10/2018
Cómo calentarse de manera sostenible
Calentar nuestra vivienda puede llegar a suponer casi la mitad de nuestra factura de la luz. Pero ese gasto depende de qué tipo de energía usemos. Las más baratas son también las más ecológicas.
27/7/2018
Cinco razones que hacen imprescindibles a los árboles en la ciudad
Cuando en muchos lugares se ha desatado la guerra contra el árbol, con talas masivas indiscriminadas y podas a destiempo, recordamos su papel esencial en la ciudad y cómo incide en la vida cotidiana.
27/7/2018
El negocio del reciclaje de plástico
Acaba de presentarse una proposición de Ley en el Parlamento para proponer un sistema de retorno de envases que acabaría con la primacía de esta práctica lucrativa para algunas empresas.
29/6/2018
10 razones ciudadanas para no privatizar el agua
En España, más de la mitad de la población paga facturas privadas por el agua que sale de sus grifos. Aunque es una competencia municipal, su privatización se ha llevado de manera silenciosa durante años.
29/6/2018
Las cuatro cosas que debes saber de tu vehículo eléctrico
Seis de cada diez usuarios se plantean comprar este tipo de coches. Además de la autonomía, velocidad y comodidad, hay otras cuestiones esenciales que determinan el salto al transporte ecológico.
27/2/2018
¿Adónde va mi frigorífico?
La responsabilidad principal del reciclaje de los aparatos electrónicos es del fabricante, aunque el consumidor debe exigir que el tratamiento sea el correcto.
27/2/2018
El gran negocio de la sed
El agua es un derecho humano declarado por la ONU en el año 2010, pero las grandes constructoras y multinacionales del ladrillo y la banca se han lanzado a hacerse con lo que consideran un mercado seguro.
11/10/2017
¿Tu dieta contribuye al cambio climático?
El consumo de más carne de la debida también alimenta al calentamiento global. El 18% de los gases de efecto invernadero proceden de la industria cárnica, que emite más metano que el petróleo o el gas.
11/10/2017
La miel del ‘todo a cien’ que amarga a la ecología
El mercado de la miel en España tiene en China su centro principal de producción; una invasión que ha sido posible gracias a que el etiquetado confunde al consumidor sin indicar la procedencia de este producto.
23/8/2017
Por qué comprar vino con tapón de corcho ayuda a la naturaleza
El tapón de corcho está siendo sustituido por tapones sintéticos, lo que ocasiona como efecto colateral que se pierda una rentabilidad básica para un ecosistema esencial del Mediterráneo: el alcornocal.
23/8/2017
Cuatro productos antiecológicos que deberías sacar de la cesta de la compra
Lo que consumimos tiene una incidencia directa sobre el medio ambiente, pero también sobre nuestra calidad de vida y nuestra salud. Deberías dejar de comprar estos artículos para hacer un consumo responsable.
2/6/2017
Las razones por las que lo ecológico sabe mejor
En contra de las creencias populares, los alimentos no ven influido su sabor por el uso de pesticidas o fitosanitarios. La respuesta a la diferencia es muy diferente: la simplificación genética.
2/6/2017
La eclosión del bio
Cada vez son más los consumidores apuestan por productos ecológicos. Aunque el sector está en uno de sus momentos más dulces, sigue sufriendo las zancadillas de la industria convencional.
7/4/2017
Orgullo de grifo
Las grandes ciudades europeas lanzan campañas a favor del agua del grifo como una opción ecológica, sana y hasta 1.000 veces más barata que la embotellada.
7/4/2017
El fin del contenedor verde de basura
El sistema puerta a puerta ya se está implantando con éxito en las ciudades más sostenibles de Cataluña, País Vasco o Baleares y ya empieza a dar beneficios ambientales.
8/3/2017
Guerra casera contra el cambio climático
Esta lucha no se lleva a cabo sólo en las grandes conferencias internacionales: la ciudadanía tiene la llave para frenar lo que está sucediendo con nuestro clima y que puede tener consecuencias desastrosas.
8/3/2017
Saca el cerdo a pasear
Algunos famosos han vuelto a poner de moda los animales exóticos como mascotas, abriendo así la veda a su adquisición sin reparar en graves problemas como la posible transmisi�ón de enfermedades a los humanos.
23/12/2016
La guerra de los SIGs: reciclaje contra recogida
Mientras en España se recogen los envases, en países como Noruega o Alemania los supermercados cuentan con máquinas especiales que permiten devolver las botellas y latas vacías para canjearlas por dinero.
23/12/2016
La madre de todos los dilemas: lactancia vs. biberones
A la leche materna le ganan la partida por ahora las de fórmula gracias a todo un entramado que termina por dar al traste con la intención de muchas mujeres de poder dar el pecho a sus bebés.
28/10/2016
Los diez alimentos más contaminados
Ecologistas en Acción advierte de 33 pesticidas capaces de alterar el sistema hormonal en alimentos. Aunque las cantidades están por debajo del límite legal, priman los intereses del lobby de las químicas.
28/10/2016
Los problemas ambientales de las ‘catedrales del consumo’
Según la Asociación Española de Centros Comerciales, sus ventas han subido un 6,1 por ciento en 2015. Pero estos gigantes siguen planteando problemas sin resolver, como el consumo energético.
16/8/2016
El engaño de la falsa stevia
Casi todas las que hay en las líneas de venta de los grandes supermercados son fundamentalmente componentes sintéticos. Tiene hasta 300 veces más dulzor que el azúcar.
16/8/2016
Cinco razones para beber agua del grifo
España es el tercer país que más agua embotellada consume. La publicidad nos ha hecho creer que es más sana que la del grifo y muchos pagan hasta 1.000 veces más por un agua insostenible y antiecológica.
3/6/2016
La invasión secreta de los transgénicos
En Estados Unidos las grandes compañías han logrado que los consumidores no sepan cuándo comen transgénicos al impedir un etiquetado que los identifique. En Europa, el etiquetado sí es obligatorio.
3/6/2016
Los disfraces del azúcar
Un etiquetado confuso permite que el azúcar sea omnipresente en casi todos los alimentos procesados. Los españoles consumen de media 100 gramos al día, cuatro veces más de lo que recomienda la OMS.
5/4/2016
Venenos hormonales ocultos: los disruptores endocrinos
Están presentes sin que lo sepamos en muchos alimentos y artículos de consumo, y son los causantes de alergias, intolerancias, infertilidad y hasta tumores y malformaciones.
5/4/2016