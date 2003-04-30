Paco Sánchez Legrán
La creación de la Confederación Iberoamericana de Consumidores
Diez organizaciones, con amplia experiencia, nos asociamos para impulsar y dar voz a los consumidores en América Latina y el Caribe.
30/9/2026
Consumers International: la voz global de los consumidores
Fundada inicialmente en 1960, se planteó con el objetivo para estrechar las relaciones entre las organizaciones de consumidores de diferentes lugares del mundo.
17/7/2026
La estrategia empresarial para debilitar a las organizaciones de consumidores
Los cambios que se produjeron en el Real Decreto 1/2007 abrieron las puertas para que los empresarios pudieran “comprar” a las asociaciones de consumidores.
12/5/2026
La cooperación internacional de FACUA en los diversos continentes
Tanto la asociación como la Fundación FACUA llevan años colaborando con entidades y organizaciones de defensa de los consumidores de todo el mundo.
23/2/2026
Los biocombustibles, los alimentos y el medio ambiente
La búsqueda de combustibles alternativos no puede hacerse guiada por los intereses económicos de las grandes multinacionales y a costa del medio ambiente y del derecho a la alimentación de los pueblos.
30/12/2025
¿Consumimos demasiado?
El consumo global de recursos iguala a su extracción global y usa alrededor de 60 mil millones de toneladas de recursos cada año para producir los bienes y servicios que todos disfrutamos.
19/11/2025
Treinta años de cooperación internacional de FACUA y la Fundación FACUA
En 1995 comenzaron las actividades de cooperación con organizaciones e instituciones de América Latina y el Caribe.
30/9/2025
El archivo histórico de la Fundación FACUA
Un espacio que contiene miles de documentos sobre la defensa de los consumidores publicados por FACUA, las administraciones públicas y diversas instituciones.
31/7/2025
Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina: historia, objetivos e incidencia en el territorio
Esta organización está hermanada con la Fundación FACUA por la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible.
2/6/2025
Las publicaciones de la Fundación FACUA
La entidad edita no sólo todo lo relacionado con sus actividades, sino también diversos libros y su revista Razones de Utopía.
5/2/2025
La cooperación internacional de la Fundación FACUA en 2024
La Fundación está participando en diferentes proyectos que se están realizando en trece países de América Latina y el Caribe.
11/12/2024
Imagen: Europa Press.
Continuamente importantes sectores políticos, mediáticos y económicos de nuestro país, están satanizando permanentemente la llegada de migrantes a nuestros país, presentándolo como un peligro para la población.
30/9/2024
Los 25 años de nuestra Escuela de Formación Consumerista
La Fundación FACUA desarrolla programas anuales para fomentar la formación de los cuadros directivos, colaboradores y profesionales.
28/6/2024
Comercio justo, una forma solidaria de consumir
Esta actividad internacional respeta los derechos humanos, laborales y sociales, desarrolla prácticas justas en las relaciones comerciales y contribuye decididamente a la protección del medio ambiente.
30/4/2024
Hacer actividad política desde la independencia, el apartidismo y la democracia
FACUA hace política en sus actuaciones en defensa de los consumidores y en defensa de la justicia social, ya que sólo de esa forma se pueden mejorar las cosas.
29/2/2024
Una nueva mirada al movimiento de consumidores en América Latina y el Caribe
Siete años después de realizar una primer mirada a este movimiento, resulta necesario realizar una actualización tras las experiencias compartidas entre las asociaciones latinoamericanas y la Fundación FACUA.
29/12/2023
El consumismo: una forma de explotación
Los consumidores sufrimos una dependencia casi paranoica de todo tipo de bienes, que sirven de estímulo externo para compensar nuestro déficit interno, y además buscamos en ellos un símbolo de posición social,
30/11/2023
La Cooperación Internacional en FACUA y su Fundación: 1996-2023
El programa de cooperación internacional en América Latina y el Caribe, las publicaciones sobre derechos de los consumidores, y la organización de formaciones, foros y eventos marcan la iniciativa global.
5/10/2023
¿Qué hace la Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible?
Entre sus fines se encuentran la defensa de los consumidores y la formación de los directivos y colaboradores de las organizaciones de FACUA, tanto en España como en el extranjero.
30/6/2023
La ética en el movimiento de consumidores
Permitir que las empresas financien actividades de las organizaciones de consumidores puede abrir una peligrosa puerta que ponga en cuestión su legitimidad.
25/2/2022
La Fundación FACUA amplía su actividad de cooperación internacional en América Latina
Continuando la experiencia desarrollada por FACUA desde 1996, la fundación asumió desde 2010 el compromiso de continuar la importante labor de cooperación en dicho continente.
30/12/2021
El organigrama de dirección y funcionamiento de la Fundación FACUA
La entidad tiene establecida a través de sus estatutos sus fines, así como sus órganos de gobierno y sus funciones y competencias.
29/10/2021
El código ético de la Fundación FACUA
Algunas claves para entender la esencia de la institución creada por FACUA para contribuir a fomentar la cooperación internacional y el consumo sostenible.
11/8/2021
La intervención de FACUA en el mercado
FACUA es una organización de consumidores que defiende a los ciudadanos manteniendo posiciones de total independencia en relación a todos los partidos políticos, gobiernos y sectores empresariales.
30/6/2021
El nuevo programa de la Fundación FACUA para la cooperación internacional
Desde la Fundación seguiremos apoyando el fomento de la sostenibilidad social y económica de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe.
30/4/2021
Información sobre el Archivo Histórico de FACUA
A la Fundación FACUA se le encomendó la actividad de crear y mantener vivo el Archivo Histórico de la organización FACUA-Consumidores en Acción.
26/2/2021
El programa de actividades de la Fundación FACUA para el ejercicio 2021
Destacará la formación consumerista, la cooperación internacional, la edición de estudios y publicaciones y el fomento de relaciones con otras entidades.
30/12/2020
Reflexiones sobre la situación y las funciones del movimiento de consumidores en el mundo
El movimiento global de consumidores está representado por la organización Consumers International con sede en Londres e integrada por más de 200 miembros en algo más de 100 países.
30/10/2020
Saludo de despedida del fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán
Discurso del presidente de la organización en su 4º Congreso, que se celebra este sábado 12 de septiembre.
12/9/2020
El apoyo de la Fundación FACUA al movimiento de consumidores latinoamericano
Ha desarrollado un amplio programa de apoyo a distintas organizaciones de defensa de los consumidores de América Latina y el Caribe a través de ayudas económicas y actividades formativas.
31/7/2020
La formación consumerista es fundamental para el buen funcionamiento de FACUA
La Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA realizó 63 actividades formativas durante 2019 que alcanzó las 1.038 horas lectivas.
9/4/2020
La satisfacción, orgullo y honor de haber sido presidente de FACUA
Termina un periodo de mi vida política en el que dejo la dirección de FACUA, y lo hago con la tranquilidad de saber que la organización seguirá siendo dirigida por un maravilloso equipo.
27/2/2020
El trabajo de la Fundación FACUA en América Latina para ayudar al movimiento de consumidores
Juntos a otras actividades, tiene como fin la cooperación internacional al desarrollo fundamentalmente en el ámbito de la protección y defensa los consumidores en países de América Latina y el Caribe.
31/1/2020
Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA
Desde enero de 2019 tiene la finalidad fundamental de contribuir a la formación de los cuadros directivos, profesionales y voluntarios de la asociación.
27/12/2019
FACUA seguirá fortaleciendo su modelo de organización independiente y la dirección colectiva
No podemos olvidar nunca que la total independencia de FACUA sólo se puede lograr con al apoyo económico de los asociados a través de sus cuotas anuales.
29/11/2019
Horarios comerciales: las necesidades reales de los consumidores
La coexistencia de distintas formas de distribución enfrenta a sindicatos, empresarios y gobiernos, y todos ellos usan argumentos que dicen defender los intereses de los usuarios.
2/10/2019
Nuestro ideal en defensa de un consumo sostenible
FACUA asumió desde su creación la necesidad de propugnar hábitos de producción y consumo responsables con el compromiso de defender un medio ambiente saludable y la preservación de nuestro planeta.
28/6/2019
¿Cómo se financia FACUA-Consumidores en Acción?
Gracias a decenas de miles de asociados de pleno derecho que garantizan con sus cuotas la financiación mayoritaria de nuestro funcionamiento, podemos defender sus intereses y derechos de forma independiente.
25/4/2019
Por qué FACUA no acepta dinero de las empresas
Una de las señas de identidad de la organización es su renuncia a recibir aportaciones económicas del sector empresarial.
27/2/2019
El precio que FACUA tiene que pagar por su independencia
A lo largo de toda la historia de FACUA, la asociación ha sido acusada de estar a favor de diferentes partidos políticos o sectores tras haber 'molestado' a otros con nuestras críticas o campañas.
28/12/2018
Las relaciones con los sectores empresariales y colegios profesionales
Hace varios años, FACUA dio por finalizados todos los acuerdos de concertación firmados con empresas y colegios profesionales.
31/10/2018
Nuestro ideario consumerista en defensa de un consumo sustentable
La producción y el gasto de recursos han alcanzado proporciones tales que ya no pueden ser procesadas por el sistema ecológico y la capacidad humana de asimilación.
27/7/2018
El modelo de organización de consumidores que FACUA promueve
'Consumidores en acción' defiende los intereses y derechos individuales de sus asociados, a la vez que defiende los del conjunto de la población consumidora.
29/6/2018
El Código Ético de FACUA
Nuestra organización rechaza cualquier ayuda económica de empresas o partidos políticos, como primera medida para garantizar su independencia.
30/4/2018
2017: el año que superamos los 200.000 socios
Hemos fortalecido nuestros equipos técnicos y jurídicos para dar respuesta a la avalancha de consultas y reclamaciones, que crecieron nada menos que un 58%.
27/2/2018
FACUA: un viaje de 37 años luchando contra los abusos
Ha sido un camino largo para convertirnos en el movimiento social sustentado por decenas de miles de ciudadanos que hoy es generador de opinión pública y con una implantación territorial en todo el país.
29/12/2017
Los orígenes de FACUA-Consumidores en Acción
Hay que remontarse a principios de los años 80, situarse en un momento en el que comenzaba la democracia en España, y a la comercialización fraudulenta de un aceite de colza adulterado.
11/10/2017
Una mirada desde España sobre el movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño
El movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño presenta una gran variedad de formas organizativas, entre las que se encuentran tipologías que pueden ser consideradas como características de la región.
23/8/2017
�¿Existe la Responsabilidad Social de las Empresas o es sólo marketing?
Desde los años 50 se ha extendido una filosofía empresarial que implica la reparación a la sociedad por los daños que las compañías causan con su actividad, pero su práctica deja mucho que desear.
2/6/2017
Las delegaciones territoriales de FACUA, instrumentos de acción y participación de los socios
La asociación ya goza también de presencia en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Euskadi, Extremadura, La Rioja, Navarra y Murcia, intensificando aún más su lucha contra los abusos y los fraudes.
7/4/2017
Algunas reflexiones sobre el movimiento de los consumidores en España
Hoy presenta dos características: la gran atomización existente y la ausencia de criterios legales objetivos y demostrables para medir la representatividad de las distintas organizaciones de consumidores.
8/3/2017
Fundación FACUA: compromiso con la cooperación internacional y el consumo sostenible
Desde su creación en 2010, la asociación pretende con ella promocionar y defender el movimiento de protección de los consumidores y la solidaridad internacional en el seno del mismo.
23/12/2016
Las relaciones internacionales de FACUA
La cooperación al desarrollo para apoyar el movimiento de consumidores de América Latina y las iniciativas para crear una federación de organizaciones europeas es también una seña clara de identidad en FACUA.
28/10/2016
Una herramienta útil para la defensa de los consumidores
FACUA-Consumidores en Acción es una organización independiente y no partidista pero nunca será apolítica.
16/8/2016
La Internacional de Consumidores centraliza su estructura
Consumers International cierra sus oficinas regionales en África, Asia y América Latina mientras delega toda su actividad en Europa en favor del BEUC-Bureau Européen des Unions de Consommateurs.
3/6/2016
8 líneas estratégicas para seguir avanzando en defensa del consumidor
El 23 de abril se celebra el III Congreso de FACUA, en el que debemos reafirmar de manera clara las señas de identidad de nuestro proyecto consumerista.
5/4/2016
Carta abierta a nuestros socios para invitaros a una mayor participación
26/10/2015
El precio de no mirar para África
6/1/2015
Reivindicar nuestro derecho a hacer y a intervenir en política
15/9/2014
Tal como decíamos, al pueblo no se le puede engañar siempre
8/7/2014
Al pueblo se le puede engañar una y varias veces, pero no siempre
1/3/2014
Gracias a nuestros socios
FACUA avanza hacia la autofinanciación de sus gastos corrientes para no depender de las subvenciones.
30/1/2014
Las campañas contra FACUA y su portavoz se incrementan
Estas nuevas agresiones no amedrentarán a nuestra organización ni a sus directivos, ni frenarán nuestras actividades en defensa de los derechos e intereses de los consumidores.
1/11/2013
La importancia de siete palabras
La Reforma Constitucional de 2011 impuso siete palabras que han cambiado el rumbo de la política económica de España.
28/8/2013
La indignación de los consumidores
Vivimos uno de los peores momentos de desmoralización de la sociedad española desde la llegada de la democracia.
15/7/2013
Superamos ya los 100.000 asociados
Los recientes avances de FACUA están haciendo de nuestra organización una herramienta cada vez más útil al servicio de los ciudadanos.
18/3/2013
El precio que hay que pagar por la independencia
Según algunos sectores a los que molestan ciertas críticas o campañas de FACUA en defensa de los consumidores, estamos al servicio del PP, del PSOE, de los comunistas o de los sindicatos.
17/1/2011
El CCU no quiere pedir una Ley para las asociaciones de consumidores
30/6/2010
El 'valor' de las marcas
27/10/2009
El nuevo CCU y la falta de unidad del movimiento de consumidores
19/8/2009
¿La crisis del capitalismo?
21/10/2008
FACUA, un proyecto en expansión
26/2/2008
Elevadas subidas en precios de productos y servicios básicos, ¿hasta cuándo?
26/12/2007
La producción de biocombustibles y sus 'daños colaterales'
16/10/2007
Cooperación internacional en defensa de los consumidores
16/8/2007
Fórum y Afinsa: quién debe pagar
26/6/2007
¿Energía nuclear? No, gracias
18/4/2007
El día 18 de febrero hay que seguir conquistando nuestra autonomía
26/1/2007
¿Hasta cuándo los fraudes masivos?
30/12/2006
Los inmigrantes y el crecimiento de nuestra economía
17/10/2006
Hay que cambiar nuestro sistema de producción y consumo
31/8/2006
Caso Fórum y Afinsa: una lección para las organizaciones de consumidores
30/6/2006
Rebélate ante los abusos y fraudes: entra en la Red de Consumidores en Acción
30/4/2006
Nueva imagen para 'Consumerismo' en el 25 aniversario de FACUA
28/2/2006
Responsabilidad social empresarial
31/12/2005
La ley que necesitamos los consumidores del siglo XXI
31/10/2005
Ahorrar agua con o sin sequía
31/8/2005
Derecho a participar en el Consejo de Consumidores y Usuarios
30/6/2005
Sobreendeudamiento de los consumidores
30/4/2005
La reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía
28/2/2005
FACUA, en la Internacional de Consumidores
31/12/2004
XX aniversario de nuestra Ley General
31/10/2004
Los alimentos transgénicos
31/8/2004
Comercio Justo y Solidario
30/6/2004
Las mentiras del consumismo
30/4/2004
Los horarios comerciales
29/2/2004
Un año de avances
31/12/2003
Por un consumo responsable
31/10/2003
El problema de la vivienda
31/8/2003
Consumidores en Acción
30/6/2003
Una organización con fuerza
30/4/2003