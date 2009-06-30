Olga Ruiz Legido
Europa se arrodilló ante Volkswagen
El escándalo del "dieselgate" dejó en evidencia que el sistema de protección a los consumidores en Europa hace aguas por todas partes.
30/9/2026
Europa y los derechos de los pasajeros de avión
El crecimiento de la derecha y la extrema derecha en Europa está frenando las agendas progresistas y debilitando normas que, en su momento, representaron avances significativos.
17/7/2026
Un año desde el apagón sin responsabilidad de las eléctricas
En la investigación de sus causas hay un hecho indiscutible y es que entre los posibles causantes o responsables no figuran los consumidores y usuarios domésticos del servicio eléctrico.
12/5/2026
La defensa de la igualdad de la mujer desde una perspectiva consumerista
Desde sus inicios, la publicidad ha contribuido a reforzar el rol de la mujer como la madre entregada, la mujer cuidadora, limpiadora, cocinera, sufridora silenciosa, también la mujer profesional y perfecta.
23/2/2026
Un año más, gracias
Finalizamos un año más trabajando en defensa de los derechos de los consumidores y para lograr relaciones de consumo más justas y equilibradas.
30/12/2025
Defender la sanidad pública
Debemos evitar y denunciar los continuos ataques a un sistema cuya financiación debe basarse en la solidaridad y la progresividad y que permite garantizar la salud pero también reducir desigualdades.
19/11/2025
Denunciar el genocidio contra el pueblo palestino es una obligación moral
"Qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio". Bertolt Brecht
30/9/2025
Equipaje de mano gratuito: David contra Goliat
El conflicto por el cobro de equipaje de mano representa un auténtico pulso del 'lobby' de las aerolíneas a los gobiernos y consumidores.
31/7/2025
Atención de la salud mental en España: una asignatura aún pendiente del sistema sanitario público
La precariedad en la Atención Primaria y la falta de profesionales en salud mental son factores que determinan el excesivo consumo de medicamentos psicotrópicos en nuestro país.
2/6/2025
Un nuevo año al servicio de los consumidores
En 2024 hemos seguido desarrollando una intensa labor de lucha contra los abusos.
5/2/2025
Toma el dinero y corre
En los últimos años, han proliferado negocios que responden a un modelo basado en el crédito fácil, el rápido crecimiento por todo el país e incisivas e intensas campañas publicitarias de captación de clientes.
11/12/2024
Stop viviendas turísticas
La proliferación descontrolada de las viviendas turísticas está teniendo un grave impacto social y económico.
30/9/2024
Libertad de mercado y libertad para abusar en Europa
El mercado único europeo garantiza el comercio intracomunitario entre los Estados miembros, pero también debería garantizar un alto nivel de protección a los consumidores.
28/6/2024
Vivienda digna para todos
La imposibilidad de acceder a una vivienda restringe otros derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad personal, a la intimidad personal y familiar, la libertad y la seguridad, la salud, etc.
30/4/2024
Es su turno, ministro Bustinduy
Tras la conformación del nuevo Gobierno, FACUA se reunió con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para exponerle sus reivindicaciones.
29/2/2024
2023, otro año en acción
Finalizamos otro año en el que hemos desarrollado una intensa actividad luchando contra los abusos que sufren los usuarios.
29/12/2023
La movilidad sostenible y los vehículos eléctricos
El desarrollo de modelos de transportes sostenible es crucial para la sostenibilidad climática, pero también son necesarias medidas que garanticen la movilidad sostenible como un derecho.
30/11/2023
La independencia de las organizaciones de consumidores es esencial para la defensa de nuestros derechos
Constituye una clave para ser contraparte en las relaciones de consumo y para que su función de contrapoder y representación colectiva de los consumidores sirva para equilibrar relaciones que son desiguales.
5/10/2023
23J: Urge garantizar los derechos de los consumidores
Con motivo de la próxima convocatoria de elecciones, desde FACUA hemos lanzado una serie de trece propuestas a los partidos que concurren a los comicios en materia de defensa de los usuarios.
30/6/2023
Acciones colectivas para la protección de los intereses de los consumidores
Existe un claro desequilibrio entre usuarios y empresarios cuando se tiene que acudir a vía judicial para resolver un conflicto.
27/4/2023
La publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y juvenil
Resulta imprescindible el desarrollo de un marco normativo y restrictivo, que actúe sobre la promoción de alimentos no saludables para así prevenir los altos índices de obesidad y sobrepeso en los menores.
24/2/2023
FACUA: un compromiso ético con los consumidores
Todos tenemos el deber moral de luchar contra los abusos, el fraude, la desigualdad y la pobreza, así como de comprometernos, participar y exigir gobiernos que defiendan a los más vulnerables.
30/12/2022
Hay que regular la publi de criptoactivos en el deporte
Se trata de productos de alto riesgo que carecen de una regulación garantista para el consumidor.
30/11/2022
La necesaria revisión del marco regulatorio de las asociaciones de consumidores
La actual normativa resulta insuficiente para garantizar la independencia y transparencia de las organizaciones consumeristas.
30/9/2022
Por una transición energética justa, sostenible y democrática
Los consumidores deben pasar a ser sujetos activos de un nuevo modelo que les garantice el acceso a la energía en condiciones de calidad.
30/6/2022
Transparencia y rendición de cuentas
Las organizaciones sociales debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la democracia y en la vertebración de la sociedad.
29/4/2022
Brecha digital y servicios bancarios
En los últimos años se están generando importantes barreras en el acceso que están provocando que colectivos vulnerables se vean desprotegidos, a la vez que aumenta la exclusión financiera.
25/2/2022
FACUA, 40 años al servicio de los consumidores
A finales de la década de los 70 el movimiento vecinal español impulsó la defensa de los consumidores, que cobró protagonismo, principalmente, tras la intoxicación masiva por aceite de colza.
30/12/2021
¿Crisis de los contenedores… o del capitalismo?
El capitalismo ofrece como respuesta a sus problemas el consumo. No parar de consumir, debemos seguir comprando sin fin o el sistema se derrumbará.
29/10/2021
El fallido modelo neoliberal del sistema eléctrico español
A los consumidores se nos vendió que seríamos los beneficiarios indiscutibles de la liberalización del sector. Dos décadas después, el cambio de sistema sólo nos ha empobrecido.
11/8/2021
La necesaria reforma del bono social
La aplicación de esta herramienta debería suponer un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas y agua del consumidor vulnerable.
30/6/2021
El escándalo de las fusiones bancarias o una historia de abusos anunciados
La reducción del número de entidades bancarias en competencia y la ausencia de una banca pública generarán importantes daños y desequilibrios en la protección de los intereses de los usuarios.
30/4/2021
De esta saldremos mejores… O no
Las crisis globales remueven los cimientos y valores sobre los que se sustentan las sociedades, o al menos generan un cuestionamiento de las ideas y valores reinantes y las prioridades de quienes las conforman.
26/2/2021
La incidencia de la Covid-19 en la protección del consumidor y propuestas para el futuro
Esta crisis está generando más vulnerabilidad en la población y el aprovechamiento de los desequilibrios por parte de los mercados.
30/12/2020
4º Congreso de FACUA: renovación, compromiso y resiliencia
El programa de trabajo para los próximos cuatro años tiene como objetivo global el fortalecimiento de la asociación y de sus organizaciones territoriales y la mejora de su funcionamiento.
30/10/2020
La protección de los consumidores y las cancelaciones de viajes combinados por Covid-19
Los consumidores tienen reconocido el derecho al reembolso de los importes de estos viajes de acuerdo al margo legal actual.
31/7/2020
Gracias por cuidarnos
9/4/2020
El virus de la insolidaridad que infecta a Europa
La Unión Europea se ha cimentado sobre los principios y reglas del mercado y el capital, dejando en segundo plano valores sociales y solidarios.
9/4/2020
El papel de los movimientos y organizaciones sociales
¿Deben ser distintos el papel y el nivel de respuesta de FACUA dependiendo del gobierno que adopte las medidas con incidencia en los derechos de los consumidores?
27/2/2020
La protección del consumidor como instrumento en la lucha contra la desigualdad
En el ámbito de la Unión Europea, el propio concepto tiene una noción amplia siendo consumidores todas las personas que aspiran a tener una adecuada calidad de vida.
31/1/2020
La sanidad pública andaluza agoniza
Los pacientes, usuarios y población en general tienen derecho a la protección de la salud, un derecho constitucional que el sistema sanitario público de Andalucía está poniendo en riesgo.
27/12/2019
La defensa de la igualdad desde una perspectiva consumerista
29/11/2019
Eliminar trabas a las empresas desprotege a los consumidores
Los distintos gobiernos han llevado a cabo procesos de desregularización o eliminación de controles a las empresas que comercializan bienes y servicios de interés general.
2/10/2019
Consideraciones al nuevo Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria
Es un documento de buenas intenciones pero demasiado genérico en el planteamiento de las acciones, con escaso desarrollo y concreción en muchas de ellas y sin compromiso presupuestario evaluado en cifras.
28/6/2019
El 28A, vota para defender tus derechos
Sólo desde la rebeldía y la defensa en común contra los abusos podremos frenar las injusticias de este sistema. Por eso en estas elecciones tenemos que intervenir y ser protagonistas del cambio.
25/4/2019
Consumidores: 40 años desprotegidos
Hoy es más necesario que nunca que la defensa de los usuarios y la lucha contra el fraude se conviertan en una política pública prioritaria.
27/2/2019
En España, los consumidores vulnerables siguen pasando frío
La pobreza energética es un problema real, urgente y acuciante, que afecta a millones de personas y que sigue sin estar entre las prioridades de quienes gobiernan.
28/12/2018
Hay que frenar las casas de apuestas
Personas famosas del mundo del espectáculo y deportistas profesionales ponen su prestigio al servicio de una actividad que representa un riesgo potencial en un país con más de 600.000 ludópatas en tratamiento.
31/10/2018
Un nuevo marco de protección para los consumidores europeos
La Unión Europea debería ser más ambiciosa en la defensa de sus derechos. FACUA considera que el amparo de estos pasa por un cambio profundo de su reconocimiento como sujetos activos de derechos, no sólo de gasto.
27/7/2018
La peligrosa burbuja dental
La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y su salud, han derivado en el cierre y caída de este tipo de negocios.
29/6/2018
Las lentas y frustrantes acciones colectivas en defensa de los consumidores
En España, estas actuaciones por parte de las asociaciones de consumidores suponen un camino arduo, lleno de obstáculos procedimentales de dudoso y frustrante resultado.
30/4/2018
La leyenda urbana de los desahucios y otras estrategias de manipulación de la realidad
Las ejecuciones hipotecarias ya no trascienden públicamente como lo hacían antes. Ahora la banca busca presentarse como víctima de las cláusulas suelo. Es el momento de normalizar la precariedad y el abuso.
27/2/2018
Balance de un intenso año de trabajo
Este año hemos apostado por ampliar nuestro proyecto consumerista, extendiéndonos por el territorio y abriendo nuevas asociaciones, delegaciones y oficinas de atención a los consumidores.
29/12/2017
Las víctimas de los mercados
Sus hojas de ruta para imponer su ley está dejando un reguero de consumidores engañados, violentados en sus derechos y empobrecidos. Y todo ello ante la inacción de las autoridades de consumo.
11/10/2017
Transparencia, información y protección de los consumidores
La oscuridad no sólo impera en los mercados, también en quienes deben controlarlos y regularlos y esa falta de transparencia de los gobiernos es un síntoma más de un sistema democrático debilitado.
23/8/2017
Los banqueros quieren amaestrarte
Las entidades y organismos financieros llevan años desarrollando programas de supuesta formación financiera, enfocados sobre todo a los más jóvenes, para hacer más clientes y más obedientes.
2/6/2017
El bucle infinito de los abusos en el mercado de las telecomunicaciones
La competencia en este país va de la incompetencia de reguladores y gobiernos mientras las grandes empresas campan a sus anchas. Y mientras tanto, puedes elegir quién abusará de ti y te subirá las tarifas.
7/4/2017
Abusos e impunidad de la banca: millones de David contra Goliat
Preferentes, cláusulas suelo, comisiones indebidas... Si las entidades no rectifican sus abusos, no pasa nada. Las resoluciones del Banco de España no son vinculantes y las autoridades de consumo no actuarán.
8/3/2017
Europa y la pobreza energética
El acceso a una energía asequible es un derecho social fundamental. Como tal, tanto para la UE como los distintos gobiernos nacionales debería ser una prioridad atajar la pobreza energética.
23/12/2016
‘Big Brother is on the Internet’
Empresas y gobiernos trafican con nuestros datos: los tratan y los ceden con intenciones comerciales, estratégicos, políticos, incluso con fines de "seguridad nacional".
28/10/2016
Viajar en avión: susto y trato
Volar se ha convertido para los usuarios en una prueba de obstáculos: huelgas, problemas organizativos y operacionales de aeropuertos y transportistas, retrasos, quiebras de agencias o pérdida de equipajes.
16/8/2016
Reflexiones sobre la excesiva medicalización de los sistemas sanitarios
Profesionales alertan de que, más allá de ser una solución, el consumo de servicios relacionados con la Salud se puede convertir en un serio problema, así como de los efectos adversos de la polimedicación.
11/7/2016
Los intocables
Hay una especie situada en la esfera del poder económico, político y mediático, libre del reproche y la sanción pública, que goza de privilegios y de un salvoconducto para la impunidad.
3/6/2016
La tela de araña del consumismo
Sucumbimos a él y a sus códigos de la felicidad: infeliz el que no tenga, el que no compre. Y cuando dejaron de sacar billetes de la chistera, nos culpabilizaron de la caída de su castillo de naipes.
5/4/2016
Hagamos frente a la parálisis del poder frente a los abusos empresariales
En España no existen políticas públicas comprometidas con la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, haciéndolos aún más vulnerables frente a los fraudes. Hoy son más necesarias que nunca.
15/3/2016
La ley del más fuerte
El caso Volkswagen es un nuevo macrofraude que engrosa la larga lista de abusos a los consumidores. Una lista negra que crece imparable ante la más absoluta indiferencia de las autoridades europeas y nacionales
19/1/2016
La protección de los consumidores en Andalucía y el día de la marmota
23/10/2015
FACUA y su apuesta por la transparencia
1/5/2015
Presupuestos 2015 para Andalucía
2/1/2015
La lucha que nos une
3/9/2014
Por qué un nuevo Registro de Asociaciones de Consumidores en Andalucía
8/7/2014
Recortar hasta el derecho a saber el precio de la luz
14/5/2014
La reforma de la Administración local: un nuevo retroceso en derechos
1/3/2014
Algunos viven un momento fantástico
Los bancos españoles han obtenido 5.310 millones de euros de beneficios en el primer semestre de 2013.
30/1/2014
La reforma eléctrica se olvida de los consumidores
Hoy podemos decir que para muchas familias la exclusión energética es una lamentable realidad.
28/8/2013
Transparencia y protección
Hay una falta absoluta de transparencia de los gobiernos en el control de irregularidades en el mercado.
15/7/2013
Juicios tengas y los ganes
La protección del consumidor no puede ni debe descansar exclusivamente en la vía judicial.
10/6/2013
Reivindicando el papel de la ciudadanía en la política
Hay organizaciones sociales que hemos optado por hacer de la acción, y no del inmovilismo, nuestra seña de identidad.
18/3/2013
Economía insostenible
9/3/2010
Una política de Consumo vertebrada
30/6/2009