FACUA.org / Agencias
Italia multa a Ryanair con 1,3 millones de euros por obstruir una investigación de abuso de mercado por su trato a las agencias de viaje
La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) le había solicitado planes de negocio y documentos estratégicos para evaluar si la compañía abusaba de su posición dominante en el mercado italiano.
8/9/2025
El exministro José Manuel Soria declara en el juicio a Iberdrola por alterar el precio de la luz
FACUA, que ejerce la acusación particular, ha pedido penas de tres años de prisión para los encausados y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía.
8/11/2023
Francia ordena retirar del mercado el iPhone 12 por emitir ondas demasiado potentes
El 'smartphone' lanza ondas con un valor de 5,74 W/kg, cuando el máximo permitido es de 4 W/kg.
13/9/2023
Multan a una empresa de fiestas infantiles por publicar en Instagram fotos de una niña sin consentimiento
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impone una sanción de 10.000 euros a Nandivale SL tras la denuncia de una madre que vio publicada en redes la foto de su hija sin consentimiento previo.
27/7/2023
Levantan acta a la coctelería La Santoría de Madrid, con una decoración similar a la del Burro Canaglia
La Policía Municipal de Madrid levantó acta por infracciones graves al observar deficiencias en materia de seguridad y prevención de incendios. FACUA solicitó inspecciones por la decoración de establecimientos.
24/7/2023
Prisión para dos comerciales de una eléctrica por cambiar a un cliente de compañía sin su consentimiento
La sentencia les declara responsables de un delito de estafa y de otro de falsificación, y les hace responsables de los perjuicios que ocasionaron al consumidor, que desconocía el cambio de empresa realizado.
14/7/2023
Multa de 37 millones de euros a Google por invadir la intimidad de los usuarios al rastrear su ubicación
El buscador accede a pagar una sanción millonaria en el estado de Washington (EEUU) por incurrir en prácticas engañosas para los consumidores al tomar datos relacionados con la localización de sus dispositivos.
6/7/2023
Rumanía obliga a empresas alimenticias a rebajar sus márgenes de ganancias
El Gobierno de Rumanía ha decretado que las empresas de elaboración, transformación y distribución de alimentos, así como supermercados y minoristas, reduzcan entre un 5 y un 20 % sus márgenes de ganancias.
30/6/2023
Italia estudia un "bono psicológico" de hasta 500 euros ante el alza de consultas por la pandemia
El proyecto contempla destinar unos 20 millones de euros al refuerzo de la atención sanitaria y ayudas a los solicitantes.
15/2/2022
Condena de 780.000 euros al Servicio Navarro Salud por el intercambio de dos bebés en Pamplona en 1993
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra eleva así la sanción de 320.000 euros impuesta en 2015 por un juez, resaltando el daño moral permanente que sufren los recurrentes.
14/2/2022
Condenan a 2 años de prisión al exdirector de Marina d'Or por homicidio imprudente
Una menor de 16 años falleció ahogada en abril de 2015 al quedar su brazo atrapado en un tubo de succión de la piscina del balneario.
31/1/2022
Francia multa al fabricante de gafas Luxottica con 125 millones de euros por infracción a la competencia
La Autoridad de la Competencia francesa la acusa de haber impuesto a los ópticos los precios de venta e impedirles ofrecer los productos en internet.
27/7/2021
Un estudio afirma que hay "evidencias abrumadoras" de que el Covid-19 puede contagiarse a través del aire
Publicado en la reviste Science, indica que puede transmitirse por aerosoles, pudiendo "permanecer suspendido en el aire durante muchos segundos u horas" y "acumulándose en el aire interior mal ventilado".
6/10/2020
El TSJ de Murcia avala una multa de 770.000 euros a la empresa Derivados Químicos por contaminar
La sentencia señala que "existía un peligro real para la salud" y reprocha a la compañía de no informar a la administración de los episodios contaminantes ni cesar su actividad.
17/8/2020
Confirman la multa de 6 millones a DIA por 86 infracciones graves de la Ley de Cadena Alimentaria
El Ministerio de Agricultura le impuso esta sanción en 2017 tras detectar que más de 40 fabricantes recibieron presiones para realizar "pagos adicionales" a la cadena de supermercados y a Eroski.
9/6/2020
El Tribunal Supremo alemán condena a Volkswagen a indemnizar a un afectado por el caso del diésel
Aunque se trata de una demanda individual, la sentencia sienta precedente al haber sido dictada por el alto tribunal alemán y al reconocer el derecho de indemnización a los compradores.
26/5/2020
La Policía Local de Sevilla precinta 30.000 kilos de alimentos caducados o sin etiquetado en Sola Ricca
Los agentes hallaron en la empresa de productos cárnicos sevillana 69 palés de solomillo de cerdo, panceta y algunos tipos de queso no aptos para el consumo.
18/12/2019
San Francisco prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos
El Ayuntamiento ha tomado la medida con el argumento principal de que el consumo de estos productos goza de gran popularidad entre los más jóvenes.
26/6/2019
Judge Pedraz sends the Ausbanc and Manos Limpias case to Criminal Court for a trial date
The Public Prosecutor asks for 118 years for Luis Pineda and 25 for Miguel Bernad. Podemos and FACUA act as popular prosecutors.
20/2/2019
El juez Pedraz envía a la Sala de lo Penal el caso Ausbanc y Manos Limpias para que ponga fecha al juicio
La Fiscalía pide 118 años para Luis Pineda y 25 para Miguel Bernad. Podemos y FACUA ejercen la acusación popular.
20/2/2019
Barcelona multa con 196.000 euros al propietario de una VPO que la alquiló sin autorización
Se trataría de la primera sanción que se produce a raíz del programa de inspección de las 16.000 viviendas con calificación de protección oficial concertadas hace un año entre el Ayuntamiento y la Generalitat.
9/1/2019
Noruega logra un récord mundial en las ventas de vehículos eléctricos
Con el fin de reducir las emisiones de carbono y la contaminación del aire, el país nórdico exime a los automóviles que funcionan con baterías de la mayoría de los impuestos, entre otros beneficios.
4/1/2019
La Academia de Cine pide que el precio de las entradas beneficie a los espectadores, no a los exhibidores
La entidad se reunirá con las salas de cine ya que quieren evitar además "agravios comparativos" entre distintas ciudades, dada la diferencia en el precio de las entradas en diferentes lugares de España.
24/8/2018
Movistar aumenta el precio de su paquete Fusión Series y cambia las condiciones de Fusión #0
La modalidad Fusión Series pasa a costar 5 euros más mientras que Fusión #0 ya no incluirá el decodificador a los nuevos clientes.
6/3/2018
EEUU empezará a compensar a las víctimas de Bernard Madoff con 664 millones de euros
Esta primera partida, destinada a 24.000 clientes de todo el mundo, será distribuida a través del banco JP Morgan. Es el primer paso del proceso de compensación para el que se creó un fondo de 4.000 millones.
10/11/2017
El TSJA prohíbe a Portland incinerar residuos para usarlo como combustible en su cementera de Alcalá
El tribunal da la razón a la asociación ecologista Alwadi-ira, que recurrió la autorización de la Junta por no haber contado con el preceptivo Dictamen Ambiental.
27/10/2017
Jueza investiga al presidente de UCA-Cauce tras la denuncia de un asesor jurídico por "coacciones"
Es uno de los numerosos trabajadores que vienen reclamando salarios impagados desde hace años por la entidad que preside Juan Moreno Rodríguez, declarada insolvente el pasado mayo por un juzgado de Sevilla.
26/10/2017
El 89% de los niños de 10 años accede a internet y la cuarta parte usa teléfono móvil
Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística.
5/10/2017
Condenan a cuatro años a la administradora concursal de Martinsa por estafar 4,6 millones a su ex bufete
La Audiencia Provincial de Valencia considera que la abogada Antonia Magdaleno engañó al despacho Broseta y se apropió del dinero facturado por el concurso de acreedores.
29/9/2017
Investigan a siete personas por la intoxicación con histamina en el atún de la empresa Garciden
La Guardia Civil les imputa un delito contra la salud pública con productos alimenticios, otro de falsedad documental y un delito relativo a los consumidores.
21/9/2017
Protección de Datos multa a Facebook con 1,2 millones por almacenar y utilizar información sin permiso
La Agencia determina que la red social ha cometido dos infracciones graves y una muy grave al destinar datos de sus usuarios con fines de publicidad sin recabar sus consentimientos.
11/9/2017
Holanda desaconseja el consumo de huevos tras detectar un peligroso pesticida en miles de lotes
En total han sido clausuradas 180 granjas cuyos productos han sido incluso exportados a Alemania. La Fiscalía investiga el origen de la contaminación.
2/8/2017
La Guardia Civil interviene en un mercado medieval pulseras y amuletos elaborados con semillas venenosas
Su ingesta puede provocar alucinaciones y envenenamiento grave por su alta toxicidad y su comercialización está prohibida por este motivo.
21/7/2017
El restaurante de Ferran Adrià en Ibiza retira una campaña por "casposa" y "degradante" para la mujer
El Consell denuncia que el cartel, en el que aparecen cuatro mujeres de espaldas y desnudas de cintura para abajo, "ofrece el cuerpo femenino como un producto, como una mercancía para consumir y tirar".
19/7/2017
Volkswagen llama a revisión a casi 800.000 vehículos en todo el mundo por un problema en los frenos
Advierte de que se debe actualizar un software en los sistemas de control de frenado (ABS/ESP) instalado para que éste sea completamente fiable. Solamente en Alemania están afectadas unas 385.000 unidades.
7/7/2017
Investigan a Coca-Cola en Brasil por reducir un 11% el volumen de sus latas sin aclararlo al consumidor
La empresa anuncia que en los próximos días agregará un aviso en el nuevo recipiente, de 310, para aclarar de que es un producto nuevo distinto a la tradicional lata de 350 ml.
2/7/2017
Un juez prohíbe a Orange comunicarse con un excliente mientras resuelve su denuncia por acoso telefónico
El usuario cambió de compañía en 2015 y la teleoperadora insistía en reclamarle una supuesta deuda de dos facturas y lo inscribió en un registro de morosos.
29/5/2017
Italia multa con casi dos millones a cinco webs de entradas por reventa irregular, entre ellas Seatwave
La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado sanciona a los operadores por "no adoptar medidas eficaces" para controlar el flujo de operaciones, así como por no informar a los usuarios de sus derechos.
17/4/2017
Hyundai-Kia revisará 1,2 millones de vehículos en EEUU por fallos en la producción de los motores
Un problema con la lubricación de los cojinetes puede provocar la parada repentina de los vehículos. Los modelos afectados son los Hyundai Sonata y Santa Fe y los Kia Optima, Sorento y Sportage.
13/4/2017
Dos profesores de la UIB y tres colaboradores detenidos por vender un falso remedio contra el cáncer
Estafaron más de 600.000 euros a enfermos y familiares con la venta del medicamento que fabricaban y dispensaban en instalaciones de la propia institución universitaria.
11/4/2017
Ford revisará casi medio millón de coches en Estados Unidos y Canadá por fallos en motores y cerrojos
El fabricante ha detectado sendas anomalías en el ensamblaje de los propulsores, que eleva el riesgo de fuego en los mismos, y en los seguros de las puertas, que pueden llegar a abrirse accidentalmente.
30/3/2017
Desmantelan en Brasil una red que adulteraba productos cárnicos con ácido y agua para mejorar su aspecto
También se alteraba la fecha de caducidad de los lotes, detinados tanto al comercio interno como a la exportación a nivel mundial. La Policía Federal ha detenido a una treintena de implicados.
20/3/2017
Multa de casi 600 millones de euros al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia
Según el Departamento de Servicios financieros (DFS) de EEUU, la entidad sacaba de manera irregular casi 10.000 millones de euros de Rusia, utilizando para ello sus sedes en Moscú, Londres o Nueva York.
31/1/2017
Perú multa a Telefónica con 340.000 euros por ofertar las líneas fijas con internet de forma indivisible
La operadora condicionaba su servicio de internet a la contratación de una línea fija de voz, algo "abusivo para los consumidores" según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.
10/1/2017
Año y medio de cárcel para un directivo de Volkswagen en Corea del Sur por el fraude de las emisiones
El ejecutivo de la marca alemana fue procesado por fabricar documentos de certificados emisiones y niveles de ruido de vehículos importados.
9/1/2017
Hacienda gravará las bebidas azucaradas y subirá los impuestos del tabaco y el alcohol
El Ejecutivo pretende subir el impuesto a algunas bebidas alcohólicas de alta gradación, pero no a la cerveza y el vino. Por contra, no modificará el de los carburantes.
1/12/2016
Reino Unido multa con cinco millones de euros a Vodafone por deficiencias en la atención al cliente
La compañía tampoco computó debidamente las recargas hechas en sus cuentas por parte de unos 10.500 usuarios de líneas prepago, según ha concluido el regulador británico que supervisa el sector de las telecos.
26/10/2016
La OMS aboga por subir un 20% los impuestos sobre las bebidas azucaradas
Además de los refrescos, reclama que el incremento fiscal se aplique de manera proporcional también a todas las bebidas con contenido de azúcar como las energéticas, las preparadas para desayunos, o los zumos.
17/10/2016
Detenido por timar a 70 corredores con una falsa oferta para participar en el maratón de Nueva York
Los afectados son de diversos lugares de España, sobre todo Madrid. Les ofrecía el viaje y la participación a mitad del precio habitual, unos 700 euros. Ya había sido denunciado hace un año por hechos similares
13/10/2016
Samsung distribuye un kit ignífugo entre los propietarios del Note 7 para que devuelvan el móvil
Tras detener su producción e iniciar una campaña para retirarlo del mercado, el fabricante ha empezado a enviar a algunos afectados cajas aisladas térmicamente y guantes para que los devuelvan de forma segura.
13/10/2016
Samsung vuelve a pedir a los usuarios del Galaxy Note 7 que "apaguen el móvil", también los de reemplazo
Tras verse obligado a parar la producción del terminal, el fabricante surcoreano pide a los propietarios que dejen de usar los dispositivos, incluidos los que han sido entregados para sustituir los defectuosos.
11/10/2016
Samsung suspende la producción del Galaxy Note 7 tras incendiarse también los móviles de reemplazo
La medida llega después de que notificarse ocho nuevos casos de incendio en aparatos que fueron entregados a consumidores en Corea del Sur, EE UU o Taiwán para sustituir modelos ya de por sí afectados.
10/10/2016
Coca-Cola y Pepsi destinan millones de euros a evitar que se vincule su consumo con la obesidad
Entre 2011 y 2014, la primera gastó de media unos cinco al año, sólo en EEUU, en este tipo de acciones. La segunda, tres. Organismos sanitarios, Cruz Roja, médicos e incluso alguna ONG, entre las receptoras.
10/10/2016
Laboral Kutxa, sancionada con 150.000 euros por operar de forma irregular con la deuda de Eroski
La CNMV multa a la cooperativa de crédito por fijar el precio de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski "a precios alejados de su valor razonable".
7/10/2016
Samsung alerta de "riesgo de lesiones" en sus lavadoras de carga superior por "vibraciones anormales"
Varios usuarios en EEUU denuncian que el electrodoméstico puede llegar a explotar y a causar también graves daños materiales. El fabricante habilita una web pero no aclara cómo piensa solucionar la anomalía.
30/9/2016
Limitar la carga del Note 7 para no quemar la batería, la solución temporal de Samsung en Corea del Sur
El fabricante anuncia el lanzamiento de una actualización que reducirá la autonomía de los dispositivos al 60 por ciento para evitar así su recalentamiento.
15/9/2016
Competencia multa con seis millones de euros a Nissan Iberia y varios concesionarios por pactar precios
La marca japonesa y varios distribuidores formaron en Madrid un cártel entre 2009 y 2013 acordando descuentos y condiciones comerciales.
5/9/2016
El precio de más de 14.000 medicamentos bajará a partir de septiembre
Algunos de los fármacos más consumidos en España están incluidos en la nueva orden publicada en el BOE. Entre ellos hay medicamentos como el voltarén, ebastel, ibuprofeno u omeprazol.
3/8/2016
Multa de 410.000 euros a Movistar en Colombia por cobros ilegales a usuarios
La compañía facturaba "sistemáticamente" a sus clientes en dicho país casi 9 euros por pasar sus líneas desde la modalidad de contrato a prepago.
28/7/2016
Un juez aprueba el acuerdo preliminar de compensación de Volkswagen en EEUU
El fabricante alemán y las autoridades norteamericanas llegaron a un pacto valorado en 15.000 millones de dólares. El 18 de octubre, fecha prevista para que la marca empiece a afrontar las indemnizaciones.
27/7/2016
Multa de cerca de 89.000 euros a Iberia en Colombia por publicidad engañosa
La aerolínea anunciaba la ruta Medellín-Madrid como vuelo directo, pero tiene escala en Cali.
13/7/2016
La fiscalía alemana estudia multar a Volkswagen por los beneficios obtenidos con los coches trucados
El organismo de Braunschweig, al norte del país, abre un procedimiento sancionador por las "ventajas económicas" obtenidas con el fraude de las emisiones en los vehículos diésel con motores EA 189.
11/7/2016
Multa de 100.000 euros a Google en Francia por no aplicar correctamente el derecho al olvido
La Comisión Nacional de Informática y Libertades de este país considera que los datos deberían haber sido retirados en todo el mundo, y no solamente del buscador francés.
28/3/2016
Johnson & Johnson deberá pagar 65 millones por una muerte por cáncer relacionada con el uso de talco
La víctima utilizó este producto durante más de treinta y cinco años antes de ser diagnosticada con cáncer de ovario.
24/2/2016
Mars retira productos en 55 países tras encontrar trozos de plástico en una barrita de Snickers
Esta operación afecta principalmente a países de Europa, incluido España.
23/2/2016
Un centro de Funnydent en la Comunidad de Madrid operaba sin licencia
La Consejería de Sanidad abrió expediente a otra de las clínicas por publicidad incorrecta.
17/2/2016
Una menor fallece ahogada en Francia tras tragarse el juguete del interior de un huevo Kinder
Aunque la pequeña, de tres años y medio, fue reanimada, las lesiones cerebrales que sufrió por la asfixia terminaron causándole la muerte.
22/1/2016
EEUU multa a Lumosity por engañar a usuarios sobre los beneficios de sus programas en internet
La empresa de juegos para el supuesto entrenamiento cerebral publicitaba que jugar podía mejorar el rendimiento de la persona en el trabajo o el aula e incluso retrasar padecimientos graves.
7/1/2016
Multa de 31.500 euros para Shell por un vertido en el mar del Norte
El incidente ocurrió en agosto de 2011 en el campo petrolífero de Gannet, frente a la costa de la ciudad escocesa de Aberdeen, donde se vertieron unos 1.300 barriles de crudo.
25/11/2015
La UE investiga si marcas de televisores utilizan un 'software inteligente' para parecer más eficientes
Por el momento no existe una investigación oficial abierta, aunque la institución está rastreando las sospechas.
5/10/2015
El TSJC condena a Asisa por negar una cobertura a una familia porque llamó al 112
Una mujer de 71 años sufrió de manera inesperada una parada cardiorrespiratoria en su domicilio y el personal sanitario que acudió decidió trasladarla al Hospital Universitario de Canarias, donde falleció.
14/4/2015
Multan con 60.000 euros a una persona que celebró en Twitter la muerte del ultra del Dépor
La ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte califica de "muy graves" las declaraciones amenazantes.
21/2/2015
Los médicos alertan de que el precio "abusivo" de fármacos como Sovaldi pone en riesgo la sanidad
La Organización Médica Colegial considera "un profundo disparate" la escalada de precios que ha supuesto la aparición de medicinas contra la hepatitis C.
19/1/2015
Castilla y León multa con 135.000 euros a la empresa de los comedores escolares con larvas
Según la Junta, lo sucedido no puede ser achacado a los métodos de cocina. Todo se debió, dice, "a la incorrecta aplicación de los sistemas de autocontrol".
16/1/2015
El Estado asume el coste de la devolución del céntimo sanitario
Este impuesto autonómico sobre los carburantes fue declarado ilegal en febrero de este año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
5/1/2015
El Ministerio de Hacienda impone 25 millones de euros de multa a la OID por actividades ilícitas de juego
Según el dictamen publicado el 27 de diciembre en el BOE, la Organización Impulsora de Discapacitados imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de internet.
1/1/2015
La presencia de un roedor en la cabina del avión retrasa en más de seis horas un vuelo entre Madrid y Doha
Qatar Airways ya ha comunicado a los usuarios afectados por esta larga demora que la compañía se hace cargo de todos los gastos derivados, entre ellos los resultantes de las conexiones perdidas por algunos pasajeros con otros destinos como Tailandia, Singapur o Bali.
29/12/2014
Aumentan los embargos de viviendas habituales un 13,5% según los datos del INE
Entre julio y septiembre se han iniciado 23.240 procesos de embargo, de los que más de 6.700 corresponden al primer inmueble.
22/12/2014
La Comunidad de Madrid, castigada con 89.000 euros por un diagnóstico tardío con resultado de muerte
El neumólogo que atendió al enfermo se negó a practicarle una ecografía, alegando que de noche no se hacía esa prueba, una 'mala praxis' que dio como resultado un agravamiento que provocó su fallecimiento tras ser intervenido de urgencia en un quirófano del Hospital Gómez Ulla, centro privado concertado dependiente del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
3/12/2014
Entidades financieras de todo el mundo han invertido 21.600 millones en bombas de racimo
El derecho internacional prohíbe este armamento y una mayoría de países a nivel mundial han reconocido los graves daños que provoca.
27/11/2014
La Guardia Civil desarticula una red de distribución ilegal de anabolizantes y otras sustancias prohibidas
Los envíos intervenidos llegaban a sus destinatarios españoles a través de organizaciones criminales responsables de importar desde Portugal, Asia y Europa del Este peligrosas sustancias consumidas tanto por deportistas profesionales como aficionados.
27/11/2014
La Comisión Europea llevará a España ante la justicia por su mala gestión de las aguas residuales
Las regiones afectadas son zonas de más de 10.000 habitantes y la Comisión considera que las autoridades españolas trabajan muy lento para solucionar los problemas surgidos en este ámbito.
27/11/2014
21 nuevas especies exóticas invasoras se incorporan al catálogo oficial de animales y plantas prohibidos
La posesión, transporte y comercialización de estos ejemplares, estén vivos o muertos, pasa de este modo a considerarse por parte de las autoridades un delito grave contra el medio ambiente dentro del territorio español.
26/11/2014
Sony Pictures sufre un ataque por parte de hackers que se habrían hecho con datos privados de la compañía
Los piratas informáticos se han dirigido a los servidores del gigante del cine y ahora amenazan con difundir las informaciones robadas.
25/11/2014
Whatspapp empieza a proteger el contenido de los mensajes contra el ataque de espías informáticos
Las comunicaciones entre sus usuarios se cifrarán por defecto con una contraseña, de manera que sólo los que participen de forma abierta y acordada en la conversación tendrán acceso a esos datos.
19/11/2014
Cae una trama de importaciones de China por un presunto fraude aduanero de más de 100 millones de euros
Tras 24 registros en empresas y domicilios particulares, los arrestados han sido acusados de haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y la propiedad industrial e intelectual, además de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.
18/11/2014
El Banco Santander, investigado en Nueva York por ofrecer préstamos de alto riesgo para comprar coches
El Departamento del Consumidor de la ciudad pone bajo sospecha a dos empresas pertenecientes al grupo español por financiar de forma abusiva la adquisición de vehículos usados a ciudadanos con rentas bajas con un esquema similar al de las 'hipotecas basura'.
18/11/2014
Toyota llama a revisión a 362.000 vehículos de siete modelos en todo el mundo
Entre los afectados hay turismos, furgonetas y camiones afectados por varios problemas técnicos.
14/11/2014
Investigan a una empresa sudafricana por habilitar baños sólo para negros
El suceso está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del país, que el año pasado registró más de 500 casos de discriminación racial.
5/11/2014
Sancionan al Institut Català de la Salut por no preservar los datos de una paciente
El expediente se ha abierto tras la denuncia de una persona que acudió a la primera planta del Hospital del Vall Hebrón para presentar una queja por la atención recibida por un familiar suyo y encontró un impreso con información personal de un tercero.
13/10/2014
Millones de servidores y dispositivos móviles, amenazados por la vulnerabilidad de Shellshock
Se trata de un agujero de seguridad recién descubierto que permite explotar el acceso de comandos a sistemas Linux y cuya extensa implantación hace prever un aumento rápido de ataques.
29/9/2014
China sanciona a Audi y Chrysler por prácticas monopólicas
La alemana acepta pagar la penalización impuesta, aunque no ha precisado si conoce los detalles de la acusación, de la que el regulador del país asiático no ha facilitado detalles.
13/8/2014
La CNMC amplía la incoación del expediente contra la distribución de vehículos de Audi, Seat y Volkswagen
La investigación se centra en posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios y de condiciones comerciales.
11/8/2014
EEUU sanciona a Hyundai con cerca de 13 millones de euros por defectos en los frenos
La compañía en lugar de solicitar en primer lugar que los vehículos fueran reparados, recomendó cambiar el líquido de frenos en los modelos afectados.
8/8/2014
Falsos técnicos de Microsoft piden dinero a través del teléfono por reparar sistemas operativos Windows
Aunque de momento sólo hacen sus llamadas en inglés, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ya avisa de que estos ciberdelincuentes tendrán más éxito cuando empiecen a hacerlo en español.
28/7/2014
La OMS ocultó que expertos suyos en gripe A tenían relación con farmacéuticas
Estaban vinculados con las dos compañías que vendieron los fármacos contra el nuevo virus.
7/6/2010