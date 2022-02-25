FACUA.org
Sin calefacción y un edredón para cuatro en pleno invierno: FACUA logra que Airbnb indemnice a un socio con 200 euros
Tras quejarse por el estado en el que encontró la vivienda, el anfitrión publicó en su perfil una reseña con afirmaciones falsas sobre su conducta como huésped.
8/10/2026
FACUA denuncia a Enterprise por imponer cláusulas abusivas al poder cancelar las reservas unilateralmente sin causa justificada
La empresa de alquiler de vehículos se atribuye la capacidad para anular incluso reservas ya confirmadas sin necesidad de compensar a los afectados.
8/10/2026
Alertan de un error en el embalaje de apósitos para heridas Aquacel Foam Pro: contiene otro producto en su interior
Los envases del lote 5J04171 de los apósitos etiquetados como Aquacel Foam Pro podrían contener por error apósitos Aquacel Foam Adhesive, que tiene una configuración diferente de la capa de silicona en contacto con la herida.
8/10/2026
FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que rechace la subida del 4% del taxi por falta de justificación
La asociación cuestiona la inclusión de 654.210 euros en gastos de emisora, otros servicios y gestoría y denuncia partidas genéricas, inversiones y gastos financieros que no pueden trasladarse automáticamente a los usuarios.
8/10/2026
FACUA rastreará portales inmobiliarios y denunciará a las empresas que incumplan el nuevo decreto de vivienda
La asociación reclama a las plataformas e inmobiliarias que adapten sus anuncios a las nuevas obligaciones en materia de publicidad de los pisos en alquiler.
7/10/2026
La Audiencia Nacional confirma 200.000 euros de multa a Digi por permitir el duplicado de la SIM de una socia de FACUA a la que suplantaron
La empresa recurrió la resolución de la AEPD, que la sancionó en 2024 por no haber cumplido con las diligencias adecuadas para evitar el fraude.
7/10/2026
FACUA Málaga informa sobre herramientas antifraude y consumo responsable en centros de adultos e institutos
La asociación pone en marcha un nuevo ciclo formativo orientado a que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos. Los colectivos interesados en participar en estos proyectos sólo tienen que contactar con ella.
7/10/2026
Un empresario ha cambiado ya 5 veces el nombre de su inmobiliaria tras las denuncias de FACUA: está condenado por amenazar a Rubén Sánchez
Francisco Javier Ortiz Riquelme cobra ilegalmente honorarios a inquilinos y simula tener una oficina en Marbella que en realidad no existe. La autoridad de consumo de la Junta de Andalucía lleva casi un año sin dar respuesta a las denuncias de la asociación.
6/10/2026
Suplantan a la DGT a través de correos electrónicos y mensajes de texto que comunican falsas multas para robar datos personales y bancarios
Los ciberdelincuentes envían a las víctimas un enlace dentro del correo electrónico o SMS que lleva a una web que reproduce logotipos y menús del organismo.
6/10/2026
FACUA Granada participa en una mesa redonda en el marco de la V asamblea de Ecologistas en Acción de Andalucía
La presidenta de la asociación analizó la situación política actual desde desde la perspectiva del consumo y de la protección a consumidores y usuarios.
6/10/2026
Retiran un lote de un helado sabor plátano y brownie vendido en Carrefour por contener realmente un helado de cacahuete en su interior
Se trata del Helado sabor plátano y brownie marca Sensation, con lote afectado L-6224 y código de barras 8431876349306. La fecha de consumo preferente afectada es del 12 de agosto de 2028.
6/10/2026
Finaliza la permanencia pero Securitas Direct le sigue cobrando por la alarma: FACUA logra que cancelen el contrato y le devuelvan 104 euros
La empresa de alarmas se negaba a dar de baja el servicio alegando que aún le restaba un año más de contrato.
5/10/2026
Tras la denuncia de FACUA Asturias, el bus de la línea Sama de Langreo-Mieres vuelve a parar en la calle Norte de Langreo
La parada en esta vía es fundamental para que los usuarios puedan desplazarse al eje comercial y bancario de La Felguera.
5/10/2026
Inhabilitación de Luxia: FACUA aconseja a los usuarios revisar bien ofertas de otras compañías si se quiere seguir en mercado libre
El Gobierno ha declarado la extinción del ejercicio de la empresa y el traspaso de sus clientes a comercializadoras de referencia si no eligen otra energética en el mercado libre.
5/10/2026
MOVILÍZATE POR EL DERECHO A LA VIVIENDA | Episodio 130 de En Ocasiones Veo Fraudes
Os llamamos a movilizaros por el derecho a la vivienda, te contamos la evolución del precio de la luz en septiembre, y te informamos sobre el último Informe de Desperdicio Alimentario.
2/10/2026
FACUA anima a participar en las manifestaciones por el derecho a la vivienda
La asociación considera fundamental cambios legislativos que garanticen el derecho básico a la vivienda para toda la ciudadanía.
2/10/2026
Amplían la alerta por la presencia de gluten no declarado en salsas barbacoa y chimichurri "sin gluten" de las marcas Vulpi y Dumt's
La Aesan comunica que a los productos anteriormente alertados se suman ahora dos nuevos formatos de más tamaño y varios lotes nuevos de los envases ya informados.
2/10/2026
FACUA Cádiz exige una solución inmediata al caos de los autobuses interurbanos de la Bahía de Cádiz
La asociación reclama que el Consorcio de Transportes asuma un papel activo y gestione directamente una flota de refuerzo.
2/10/2026
FACUA pide a los partidos del Congreso que aprueben las medidas de protección de los inquilinos que recogen los decretos sobre vivienda
Si bien dichas medidas son insuficientes, la asociación considera necesario dar este primer paso para ampliar el marco de derechos de los arrendatarios.
1/10/2026
Mediterránea de Catering: FACUA Andalucía pide a la Junta que revise la concesión tras nuevas irregularidades en colegios de Córdoba
La federación reclama que se investiguen los hechos y se adopten medidas para garantizar que el servicio de comedor escolar se presta con todas las garantías.
1/10/2026
FACUA Galicia pide a Transportes mejoras en la red ferroviaria de la comunidad para solucionar los constantes retrasos y averías
Estas incidencias tanto en los trenes como en las vías perjudican a miles de usuarios del transporte en tren.
1/10/2026
La jueza procesa por delito continuado de amenazas al fan de Vito Quiles que hostigó durante semanas a Rubén Sánchez a través de WhatsApp
«Tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar». «¿Cómo se siente tener miedo constantemente?». «Disfruta de lo que te queda de vida». Son algunos de los 46 mensajes enviados por el ultra a Rubén Sánchez a través de WhatsApp.
1/10/2026
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
30/9/2026
FACUA te asesora sobre… las cuentas de pago básicas
Te contamos qué requisitos debes cumplir para poder acceder a este tipo de cuentas, que deben ofrecer todas las entidades bancarias y no pueden estar vinculadas a la contratación de ningún otro producto.
30/9/2026
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio, agosto y septiembre.
30/9/2026
Foto: EFE | Sergio Ordúñez.
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio, agosto y septiembre.
30/9/2026
FACUA aconseja no comprar billetes de Volotea hasta que se aclare si evitará la quiebra
La asociación critica la ausencia de una regulación estatal o europea para garantizar que las empresas cuenten con seguros que cubran el pago de indemnizaciones a los consumidores si se produce una paralización de su actividad.
30/9/2026
La factura eléctrica del usuario medio se infla en septiembre hasta los 104 euros: la más cara en cuatro años
FACUA considera insuficientes las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para noviembre. De entrar en vigor este mes las rebajas en el IVA y el Impuesto Especial de la Electricidad, el recibo se reduciría en solo 13,65 euros.
30/9/2026
FACUA Cádiz lanza una encuesta para analizar la gestión de los residuos y la aplicación de la tasa de basuras en la provincia
La asociación pide la colaboración de los consumidores para poder conocer la situación real de la recogida de residuos en sus municipios.
30/9/2026
FACUA Sevilla imparte un curso online sobre las redes sociales
Celebrado durante el mes de julio, contó con la participación de un centenar de personas.
29/9/2026
La web denunciada por FACUA que simulaba ser la oficial del Registro de la Propiedad cambia su diseño
Nexora Data, SL ha rediseñado su página, eliminado o modificado logotipos y aclarado que no es la web de Registradores de España.
29/9/2026
Antiviolencia traslada a la Policía Nacional la denuncia de FACUA Córdoba por el consumo de alcohol en los palcos del Nuevo Arcángel
La Comisión Estatal pone a disposición de la Oficina Nacional de Deportes la documentación aportada por la asociación para investigar los hechos y, si procede, elevar propuestas de sanción.
29/9/2026
La Audiencia de Barcelona confirma la condena a Javier Oliveira por difamar a la youtuber Miare y a su madre
El youtuber tendrá que publicar un vídeo semanal durante un mes en sus cinco canales dando lectura al fallo, además de indemnizar con 9.000 euros a las demandantes.
28/9/2026
Le cobran 54 euros por no acudir a un restaurante al estar recién operada: FACUA Sevilla logra que le devuelvan el dinero de la reserva
La afectada tenía la cena de fin de curso del instituto en el que trabajaba en el establecimiento Casa Ozama, pero una intervención médica sobrevenida le impidió asistir.
28/9/2026
FACUA Andalucía llama a la movilización contra los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir
La manifestación comenzará el próximo 17 de octubre a las 12 horas frente al Palacio de San Telmo, en Sevilla.
28/9/2026
FACUA ve insuficientes las medidas que plantea el PSOE y reclama alquileres indefinidos y expropiaciones de pisos vacíos a grandes tenedores
La asociación también reivindica multas a los caseros que no cumplan sus obligaciones, penalizaciones fiscales a las viviendas vacías y la congelación de los precios de los alquileres ante los elevados niveles de inflación.
28/9/2026
FACUA Cádiz denuncia que el Ayuntamiento se niega a responder a un afectado sobre el motivo de la retirada de su ayuda al alquiler
El consistorio ordenó en 2015 el desalojo de la vivienda que ocupaba desde hacía más de 40 años, y ahora no explica por qué le retira la prestación que le ayudaba a pagar el alquiler.
28/9/2026
Volkswagen, Seat y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un fallo en la dirección
Según ha informado la Oficina Federal de Vehículos a Motor de Alemania, existe un problema de corrosión que puede provocar la rotura de tornillos.
28/9/2026
FACUA Sevilla reclama a la Junta de Andalucía que revise el sistema tarifario del Metro de Sevilla para bonificar a los mayores de 65 años
La asociación señala que la reducción en el coste del desplazamiento para este colectivo contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades y facilita el acceso al transporte público a un sector que requiere de especial protección.
28/9/2026
VEINTICUATRO VECES MÁS | Episodio 129 de En Ocasiones Veo Fraudes
Denunciamos a Yelmo por no proyectar el contenido adicional prometido en el reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal, te contamos la iniciativa de crear supermercados públicos del alcalde Nueva York y te decimos qué hacer si necesitas un cerrajero de urgencia.
26/9/2026
Alertan del elevado contenido en melatonina en el complemento alimenticio Melatonin Time Release que puede afectar a la salud
La Aesan señala que el producto afectado es de la marca Haya Labs y se presenta en un frasco con 60 tabletas con el código de barras 858047007021.
25/9/2026
Endesa indemniza con 3.500 euros a un socio de FACUA que sufrió graves daños en su vivienda por un cambio de contador
La avería obligó a la empresa a desconectar el contador hasta su sustitución y realizar un empalme para asegurar el suministro, pero poco después les cortó la luz tras acusarle de "fraude".
25/9/2026
FACUA Cádiz reclama al Hospital Puerta del Mar que dé a conocer los datos sobre el control de roedores
La asociación considera insuficiente calificar el episodio de ratas sufrido recientemente en el centro de «puntual» y exige conocer la eficacia de las medidas adoptadas.
25/9/2026
FACUA Córdoba pide al SAS aclarar qué cambio de contrato permite a la concesionaria seguir gestionando el parking del Hospital Reina Sofía
La concesión se adjudicó en 2020 con una duración de tres años, prorrogable otros dos, por lo que ya habría terminado el plazo. La asociación insiste en la necesidad de la gratuidad de los aparcamientos para dejar de gravar con un copago a los usuarios por utilizar la sanidad pública.
24/9/2026
FACUA detecta diferencias de hasta un 225% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma
Cantabria y Euskadi son las comunidades autónomas con las tarifas más caras para las ITV de los turismos. En el caso de las motocicletas, los precios más elevados están en Madrid.
24/9/2026
FACUA Jaén imparte una formación online sobre los derechos de los usuarios de taxi y de apartamentos turísticos
La formación comienza este 23 de septiembre al 23 de octubre y está abierta a cualquier persona que quiera apuntarse.
24/9/2026
FACUA denuncia a Yelmo Cines por no proyectar el contenido inédito anunciado por el 25ª aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal
La asociación insta a los afectados a presentar reclamaciones contra la empresa para recuperar el dinero abonado por sus entradas.
24/9/2026
FACUA denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla se desentiende de los cortes de luz que sufren numerosos barrios
La federación considera lamentable que el consistorio haya despachado con una sola frase su solicitud de conocer medidas sociales, protocolos de emergencia y coordinación institucional ante esta problemática.
23/9/2026
FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los consumidores sobre sus derechos frente a los servicios bancarios
Las sesiones abordarán las comisiones bancarias, las cláusulas abusivas, las tarjetas, los créditos rápidos, las ciberestafas y las vías de reclamación.
23/9/2026
FACUA logra que Oney deje de reclamar el pago de un préstamo de 16.000 euros destinado a financiar placas solares de una compañía que cerró
El usuario contrató la instalación con Social Energy en febrero de 2026. Un mes después, en marzo, la empresa comunicó su entrada en concurso voluntario de acreedores.
23/9/2026
Consumo impone 183 millones en multas tras denuncias de FACUA: 24 veces lo que la asociación ha recibido en subvenciones en toda su historia
El ministerio ha sancionado hasta la fecha a ocho empresas denunciadas por la asociación, que en 22 años ha recibido un total de 7,7 millones de euros en subvenciones. Bustinduy se las ha recortado en un 34%.
23/9/2026
Riesgo de caída: Decathlon retira unos patinetes eléctricos marca Btwin tras detectar un defecto de seguridad
Está afectado el modelo SD500E gris oscuro y azul agua (códigos de artículo 5177606 y 5244742) y el modelo MD500E negro y gris claro (códigos de artículo 5234673 y 5263834).
23/9/2026
Grindr pagará 30 millones de euros en Reino Unido por compartir datos de VIH de sus usuarios
FACUA ya denunció a esta empresa en 2018 ante Protección de Datos por este mismo motivo pero decidió no abrirle expediente sancionador.
22/9/2026
FACUA Huelva imparte una charla sobre derechos de los consumidores y vías de reclamación a afiliados de CCOO
La formación tuvo lugar este lunes 21 de septiembre y se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades.
22/9/2026
Diez restaurantes devuelven a socios de FACUA el dinero cobrado por el pan por no estar incluido en sus cartas
Establecimientos de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Madrid han modificado sus cartas tras las reclamaciones de la asociación.
22/9/2026
FACUA Córdoba denuncia que la concesionaria del aparcamiento del Hospital Reina Sofía lleva meses sin permitir el pago con tarjeta
La asociación critica la dejadez de la empresa EYSA, máxime cuando el sistema de pago con tarjeta fue una de las mejoras que ofertó para obtener la concesión, y reclama que se investigue si está incumpliendo las obligaciones contractuales que asumió.
22/9/2026
La Fundación FACUA publica el duodécimo número de su revista Razones de Utopía
La publicación consolida un modelo donde destaca la internacionalidad y el análisis de problemas globales de la sociedad más allá del consumo y el medio ambiente.
21/9/2026
FACUA critica que García y Bustinduy sigan sin cambiar la regulación de las clínicas privadas pese a la larga lista de cierres
En esta legislatura se han producido cierres en al menos nueve cadenas de clínicas dentales, centros de medicina estética y reproducción asistida. La asociación ha reclamado reiteradamente a los ministros de Sanidad y Consumo seguros obligatorios que protejan a los usuarios ante las quiebras.
21/9/2026
Desaparece la dentadura de su madre y en la residencia se desentienden: FACUA logra que le abonen los 480 euros que le costó una nueva
Desde la dirección del centro le aseguraron que habían abierto una investigación para averiguar qué había ocurrido pero pasaban los meses y no le ofrecían ninguna solución.
21/9/2026
Vodafone, condenada a indemnizar con 10.000 euros a un cliente por incluirlo en un fichero de morosos
Casi una treintena de entidades consultaron sus datos en más de un millar de ocasiones durante los 47 meses que permaneció en esta lista de insolvencia.
21/9/2026
Lechugas iceberg (3,6%) y harinas de trigo (2,2%), los alimentos básicos que más se han encarecido en septiembre
El precio de la docena de huevos se ha disparado casi un 9% en el último año. Los champiñones laminados y el aceite de girasol también han subido un 6,0 y un 4,1% respectivamente desde septiembre de 2025.
21/9/2026
¿A QUÉ ESPERAN PARA HACER SU TRABAJO? | Episodio 128 de En Ocasiones Veo Fraudes
Denunciamos a dos responsables del Ramón y Cajal por presuntamente haber maquillado listas de espera, te contamos cómo han evolucionado los precios de los alimentos este mes y te decimos qué debes hacer si eres un afectado del cierre de Vivanta.
19/9/2026
FACUA suscribe un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para potenciar la lucha contra el fraude en el sector
El acuerdo incluye el desarrollo de campañas informativas para la difusión de la Ley de Vivienda, la divulgación del teléfono gratuito 047 y un mayor conocimiento sobre la protección de consumidores vulnerables.
18/9/2026
Leroy Merlin alerta del riesgo de lesiones oculares al utilizar el proyector de estrellas Gaming led Astrolite
La empresa ha informado que está afectado el lote 11-GBX-34, con referencia 85188625 y código de barras 3700619433592.
18/9/2026
FACUA Cádiz participa en la recogida de firmas para revertir la turistificación de la ciudad
La asociación habilita sus oficinas para que las personas empadronadas en Cádiz puedan apoyar la iniciativa que reclama una consulta popular.
18/9/2026
CaixaBank devuelve a una socia de FACUA 904 euros de un "compromiso de permanencia" en un plan de pensiones del que nunca fue informada
La afectada solicitó un rescate parcial de su plan asesorada por su gestora de la entidad bancaria para descubrir posteriormente que le habían cobrado por incumplir un supuesto compromiso de permanencia asociado.
18/9/2026
Cataluña impone una ridícula multa de 4.001 euros a la inmobiliaria Harper Real State por incluir cláusulas abusivas en sus contratos
La Agencia Catalana del Consumo abrió el expediente sancionador a la empresa a raíz de una denuncia de FACUA por cobrar honorarios a los inquilinos.
17/9/2026
FACUA Comunidad Valenciana interviene en una mesa redonda sobre derechos lingüísticos en la atención a la ciudadanía
Tendrá lugar este sábado 19 de septiembre a las 11 horas en el local contiguo al espai social La Repartidora, en València.
17/9/2026
La Fundación FACUA se integrará en la futura Confederación Iberoamericana de Consumidores y aborda nuevos proyectos de cooperación
Durante la sesión también se abordaron las actividades vinculadas a la Cátedra de Consumo, así como la publicación del número XII de la revista Razones de Utopía.
17/9/2026
Los operadores de telefonía móvil ya están obligados a bloquear los SMS comerciales con nombres no registrados en la CNMC
FACUA espera que las administraciones competentes realicen una labor de inspección y vigilancia de aquellos mensajes bloqueados, para identificar y perseguir los intentos de fraude y las empresas que se saltan sus obligaciones.
16/9/2026
Tras la denuncia de FACUA, la AEPD impone a Securitas Direct que cambie todas sus placas en edificios para eliminar su línea 902
La Agencia considera que instar a llamar a un teléfono de alto coste para ejercer el "derecho de acceso y oposición" a la grabación de imágenes de los ciudadanos supone una vulneración de la normativa de protección de datos.
16/9/2026
FACUA denuncia ante Fiscalía a dos responsables del Ramón y Cajal por rebajar la gravedad de los pacientes para maquillar su lista de espera
La asociación solicita al Ministerio Público que investigue si el gerente y el director médico del hospital público madrileño cometieron delito de prevaricación administrativa.
16/9/2026
FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los consumidores sobre los riesgos de las tarjetas revolving
Las sesiones, de carácter gratuito, se celebrarán los días 21 y 23 de septiembre y abordarán el funcionamiento de estas tarjetas, sus elevados intereses y las vías para reclamar frente a posibles abusos.
16/9/2026
FACUA alerta de la entrada en preconcurso de acreedores de la empresa de autoconsumo Solfy
Los usuarios pueden acudir a la asociación para recibir asesoramiento e información sobre sus derechos como consumidores.
16/9/2026
La luz se dispara aún más en septiembre: la factura del usuario medio puede superar los 100 euros por primera vez en cuatro años
FACUA insiste en reclamar cambios regulatorios de calado al Gobierno para acabar con los desproporcionados márgenes que hay en el sector de la generación eléctrica.
16/9/2026
La bombona de butano sube un 5% hasta alcanzar los 18,84 euros
Se trata de la cuarta subida consecutiva en el precio de este gas licuado en lo que va de año 2026.
15/9/2026
Vivanta entra en concurso de acreedores: FACUA asesora a los afectados por el cierre de estas clínicas dentales
Los afectados tienen de plazo hasta el próximo 15 de octubre para comunicar sus créditos a la administración concursal.
15/9/2026
Tedi retira del mercado un juego de apilar bloques por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas
En concreto, el producto afectado se corresponde con las referencias 2236400127 y 8558700127, y ha estado a la venta en las tiendas entre el 30 de enero el 7 de septiembre de 2026.
14/9/2026
Ordenan la retirada de varios lotes del enjuague bucal FluorKin infantil tras detectar la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia
Están afectados los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 de este producto fabricado por Laboratorio Boniquet SA.
14/9/2026
Fallece Manuel Fernández Montes, histórico dirigente de FACUA Sevilla
La asociación muestra su reconocimiento ante su incansable labor en defensa de los derechos de los consumidores.
14/9/2026
Rubén Sánchez: "Las llamadas a boicotear productos marroquíes tienen connotaciones racistas y obvian la raíz del problema de la inmigración"
14/9/2026
Recibe una factura de agua de 53.471 euros por una avería en su vivienda: FACUA logra que se la refacturen y abone solo 36 euros
La fuga se encontraba en una zona de la casa destinada a un local comercial que llevaba cerrado desde hacía años.
14/9/2026
Rectificación de Javier Negre: no se ha declarado en ninguna sentencia que sea un bulo que Rubén Sánchez cierra cuentas de Twitter
14/9/2026
FACUA Cádiz respalda la apuesta por la implantación del tranvía en el Campo de Gibraltar
La asociación considera que la comarca necesita una apuesta decidida por el transporte público y advierte de que la mejora de las carreteras no resolverá por sí sola los problemas de movilidad.
14/9/2026
Andalucía elimina el correo donde instaba a los usuarios a comunicar riesgos alimentarios tras más de un año con un error de configuración
FACUA Andalucía considera muy grave que la administración haya mantenido un canal de contacto con el que hacía creer que le llegaban avisos de alimentos peligrosos y que ahora lo elimine en lugar de subsanar el fallo que le impedía recepcionar los mensajes.
14/9/2026
Sigue el consumo de alcohol en los palcos del Nuevo Arcángel: FACUA Córdoba amplía su denuncia con nuevas pruebas gráficas
La asociación remite a Antiviolencia vídeos y fotografías obtenidas durante el partido que enfrentó a Córdoba CF y UD Almería el pasado 12 de septiembre.
14/9/2026
Le llevan un sofá que no había comprado y provocan daños en casa: FACUA Madrid consigue que la empresa repare los desperfectos
Durante el montaje del sofá, la afectada se percató de que el modelo que le habían traído no se correspondía con el que había encargado en la tienda Mimma Gallery.
11/9/2026
FACUA advierte del cierre de varias clínicas dentales Vivanta en diferentes puntos del país
La asociación insiste al Gobierno en la necesidad de mejorar la regulación de este tipo de clínicas privadas para reforzar la protección de los usuarios.
11/9/2026
Decathlon retira unas cintas exprés de escalada tras detectar un defecto en el remache del gatillo de alambre
El defecto de montaje puede hacer que el gatillo se rompa y provoque un riesgo de rotura del mosquetón en caso de caída.
11/9/2026
FACUA denuncia ante Consumo la venta por parte de El Corte Inglés de una camiseta para niñas con un mensaje con connotaciones pedófilas
La prenda, ya retirada de la página web de la empresa, mostraba una ilustración de una fruta con el mensaje "small ones [con ambas palabras a la altura de los pechos] are more juicy" (los pequeños son más jugosos).
11/9/2026
FACUA Huelva denuncia el impacto acústico del Doñana Music Experience tras su cambio de ubicación en 2026
La asociación reclama al Ayuntamiento de Almonte información sobre el estudio acústico previo, las mediciones realizadas durante los conciertos y las quejas vecinales recibidas.
10/9/2026
Más de año y medio esperando una cita con Digestivo: FACUA Cádiz denuncia largas listas de espera en el hospital de Puerto Real
ClicSalud tampoco ofrece información sobre la cita pendiente ni registra el informe de una colonoscopia que le realizaron hace más de 18 meses.
10/9/2026
Aldi retira del mercado unos ventiladores recargables por un defecto en el cable de carga USB
El cable afectado tiene una ranura en el plástico de protección antitorsión del conector USB-A y el interior del conector USB-C es blanco.
10/9/2026
FACUA Jaén imparte una formación online sobre los derechos de los pasajeros del transporte por tren y autobús
La formación tendrá lugar del 14 de septiembre al 14 de noviembre y está abierta a cualquier persona que quiera apuntarse.
10/9/2026
Tras la reclamación de FACUA Extremadura, el Ayuntamiento de Navas del Madroño aclara que ya trabaja en la reubicación de los contenedores
El consistorio asegura que no ha realizado el cambio en verano porque "en pleno pico estival de demanda habría generado un colapso en el servicio y mayores molestias al conjunto de la ciudadanía".
9/9/2026
FACUA Jaén logra que Gaes anule el contrato y la financiación de unos audífonos de 3.500 euros que dieron problemas desde el principio
Durante los meses que uso los dispositivos, el afectado fue atendido por una otitis externa infecciosa y por una hipoacusia perceptiva en el oído izquierdo.
9/9/2026
FACUA Asturias pide a Transportes que garantice un transporte ferroviario de calidad en el Principado
La asociación ha solicitado información sobre las actuaciones previstas y en ejecución que se están desarrollando actualmente en la región.
9/9/2026
FACUA denuncia a Madring ante Consumo por impedir el acceso con alimentos a los asistentes al Gran Premio de Fórmula 1
La asociación advierte de que se trata de una práctica ilegal que ya ha sido sancionada recientemente por el ministerio en el caso del Reggaeton Beach Festival.
9/9/2026
FACUA pide a Bustinduy que aclare si es legal que una asociación de consumidores cobre comisiones de empresas a cambio de captarles clientes
Consumo lleva años negándose a contestar a las denuncias de FACUA contra la OCU. Tampoco ha publicado en el BOE la instrucción que anunció en 2024 para establecer límites en las relaciones entre las organizaciones de usuarios y el sector empresarial.
8/9/2026
La Fundación FACUA se suma a la campaña de Famsi con motivo del Día de las Personas Cooperantes
La iniciativa reivindica la cooperación internacional como una inversión que genera conocimiento, fortalece los servicios públicos y crea oportunidades.
8/9/2026
Cierre de Ovoclinic: FACUA Sevilla reclama a la Junta que investigue si contaba con los seguros obligatorios
La asociación insta también que se garantice que se preservan los gametos, preembriones y todo el material genético crioconservado.
8/9/2026
Riesgo de caída y lesiones: Alertan de un fallo en la soldadura de los cuadros de bicicletas eléctricas Orbea
Están afectados los modelos Optima fabricados durante los años 2019 y 2020 pertenecientes al lote 19A.
8/9/2026
FACUA Cádiz reclama a diferentes ayuntamientos de la provincia que se adhieran al Abono Único de transporte
La asociación considera que la incorporación de los servicios urbanos permitirá facilitar los desplazamientos y evitar que los usuarios tengan que disponer de diferentes tarjetas de transporte.
7/9/2026
Cláusulas abusivas en el Festival del Patio + Metrópolis 2026: FACUA Sevilla pide a Diputación que permita el acceso con comida y bebida
Reclama además que se elimine la cláusula que vincula la compra de la entrada con la autorización para captar y utilizar la imagen del asistente con fines publicitarios.
7/9/2026
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
17/7/2026
FACUA te asesora sobre… hoteles y alojamientos turísticos
En estas fechas, miles de personas se disponen a disfrutar de sus vacaciones y para ello, han contratado hoteles u otros alojamientos turísticos.
17/7/2026
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
17/7/2026
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
17/7/2026
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
12/5/2026
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
12/5/2026
FACUA te asesora sobre… los cierres de clínicas y academias privadas
La asociación lleva años reclamando una mejora en la regulación para proteger mejor los derechos de los usuarios que se ven afectados por la clausura de estos centros.
12/5/2026
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
12/5/2026
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
23/2/2026
FACUA te asesora sobre… tus derechos en caso de huelgas en trenes o aerolíneas
Las huelgas de personal de compañías aéreas y empresas ferroviarias no anulan los derechos de los pasajeros cuando se ven perjudicados, pero tienen importantes diferencias.
23/2/2026
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
23/2/2026
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
23/2/2026
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
30/12/2025
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en el último mes.
30/12/2025
FACUA te asesora sobre… el «basurazo»
La entrada en vigor de la nueva tasa de basura en los municipios españoles está provocando muchas dudas acerca de su aplicación, además de ordenanzas municipales que no se ajustan los requisitos normativos.
30/12/2025
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
30/12/2025
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de octubre.
19/11/2025
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en el último mes.
19/11/2025
FACUA te asesora sobre… las lecturas estimadas
Si te ha llegado una factura de la luz o el gas en el que han estimado el consumo, te contamos qué puedes hacer.
19/11/2025
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de octubre.
19/11/2025
FACUA te asesora sobre… eventos y espectáculos
La proliferación de conciertos, festivales y macroeventos de todo tipo hace necesario estar más atentos que nunca a los posibles abusos que puedan sufrir los asistentes.
30/9/2025
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de agosto y septiembre.
30/9/2025
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
30/9/2025
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto y septiembre.
30/9/2025
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de junio y julio.
31/7/2025
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
31/7/2025
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante junio y julio.
31/7/2025
FACUA te asesora… sobre los abusos de bares y restaurantes
Con la llegada del verano y el buen tiempo, es bastante habitual que frecuentemos con más asiduidad establecimientos de hostelería, así que resulta imprescindible estar atentos a posibles problemas.
31/7/2025
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero, febrero y marzo.
2/6/2025
FACUA te asesora con… los viajes combinados
Con la proximidad de las vacaciones de verano, la asociación quiere trasladar a los usuarios toda la información clave que deben conocer antes de contratar un paquete vacacional.
2/6/2025
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
2/6/2025
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante enero, febrero y marzo.
2/6/2025
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
5/2/2025
FACUA te asesora sobre… las compras online
Te damos algunas claves a tener en cuenta para no dejarte llevar por la fiebre consumista.
5/2/2025
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
5/2/2025
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante noviembre y diciembre.
5/2/2025
¿Por qué tantos ultras con bigote simulan ser mujeres en las redes?
Recurrir al morbo sexual es una de las técnicas que utilizan tanto las granjas de bots como muchos ultras para captar seguidores y viralizar sus mensajes.
11/12/2024
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
11/12/2024
Andrei Theodor: «El cine de superhéroes necesita imaginación»
El joven periodista especializado en cine profundiza en la visión crítica del séptimo arte y su importancia en la sociedad actual, a la par que detalla distintos géneros que son tendencia por distintos motivos.
11/12/2024
Imagen: Europa Press.
El Consorcio de Compensación de Seguros es un organismo público encargado de indemnizar en caso de "acontecimientos extraordinarios", como inundaciones, tempestades "atípicas", terremotos y maremotos.
11/12/2024
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.
11/12/2024
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante septiembre y octubre.
11/12/2024
FACUA te asesora con… las academias ‘online’
Con la finalización del verano, son muchas las personas que deciden que es hora de comenzar algún tipo de formación, ya sea para aprender algo nuevo, poner al día sus conocimientos, o diversificar sus opciones.
30/9/2024
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
30/9/2024
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.
30/9/2024
Carlos Javier González: «La televisión se ha convertido en un perverso espejo donde se refleja lo peor de nosotros»
Este profesor, orientador y escritor madrileño invita a través de su ensayo 'Una filosofía de la resistencia' a pensar, reflexionar y actuar contra la manipulación emocional y la vorágine de la inmediatez.
30/9/2024
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante julio y agosto.
30/9/2024
FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de vuelos
Las aerolíneas deben compensar a los pasajeros con cuantías que oscilan entre los 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo.
28/6/2024
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
28/6/2024
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
28/6/2024
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante mayo y junio.
28/6/2024
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
30/4/2024
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de marzo y abril.
30/4/2024
FACUA te asesora con… la compra de vehículos de segunda mano
Existe toda una clasificación dentro de los vehículos que se compran de segunda mano: kilómetro cero, ocasión, seminuevos... pero en todos ellos tenemos garantías y derechos para evitarnos problemas
30/4/2024
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante marzo y abril.
30/4/2024
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
29/2/2024
FACUA te asesora con… las hojas de reclamaciones
La asociación recuerda que los establecimientos están obligados a disponer de este documento, esencial para que los consumidores puedan realizar sus reclamaciones.
29/2/2024
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante enero y febrero.
29/2/2024
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
29/12/2023
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de noviembre y diciembre.
29/12/2023
FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de trenes
La normativa europea establece, entre otras cuestiones, que las operadoras ferroviarias deben compensar a los pasajeros en casos de esta índole.
29/12/2023
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante noviembre y diciembre.
29/12/2023
FACUA te asesora sobre… los gastos de formalización de hipoteca
Una sentencia del Supremo estableció que en las hipotecas firmadas con anterioridad a junio de 2019, los usuarios pueden reclamar la devoluci�ón de algunos de esos gastos que les impusieron en el contrato.
30/11/2023
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante septiembre y octubre.
30/11/2023
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
30/11/2023
Miguel Ángel Olivares: “El impacto social a través del cine me parece un espejo maravilloso”
El actor, productor y director cordobés hace un repaso a su trayectoria profesional, habla sobre el éxito de sus cortometrajes 'Julia' y 'Cementerio de coches' y adelanta detalles de sus próximos proyectos.
30/11/2023
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los últimos meses.
30/11/2023
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
5/10/2023
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los últimos meses.
5/10/2023
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los últimos meses.
5/10/2023
FACUA te asesora con… el spam telefónico
Desde finales del pasado mes de junio, la realización de llamadas comerciales no consentidas expresamente por el usuario están prohibidas.
5/10/2023
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
30/6/2023
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de mayo y junio.
30/6/2023
FACUA te asesora con… las tarjetas revolving
Estas tarjetas están causando muchos problemas debido a su forma de funcionamiento y a los altos intereses que suelen presentar. Ya hay sentencias que han declarado su nulidad en beneficio de los usuarios.
30/6/2023
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
30/6/2023
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
27/4/2023
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
27/4/2023
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
24/2/2023
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
24/2/2023
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
30/12/2022
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
30/12/2022
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de noviembre y diciembre.
30/12/2022
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.
30/11/2022
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de septiembre y octubre.
30/11/2022
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de septiembre y octubre.
30/11/2022
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de julio y agosto.
30/9/2022
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.
30/9/2022
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio y agosto.
30/9/2022
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de mayo y junio.
30/6/2022
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
30/6/2022
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
30/6/2022
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de marzo y abril.
29/4/2022
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
29/4/2022
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
29/4/2022
España pide a gritos intervención psicológica en la Atención Primaria
En el último informe publicado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las ONU, nuestro país ocupa el puesto número uno del mundo en el consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes.
29/4/2022
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
25/2/2022